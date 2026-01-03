Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 4 января: Ракам - серьезная ссора, Девам - хорошие новости

Руслана Заклинская
3 января 2026, 04:42
36
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 4 января всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 4 января: Ракам - серьезная ссора, Девам - хорошие новости
Гороскоп на 4 января 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 января
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 4 января поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

По возможности избегайте длительных путешествий, ведь дорога может истощить. Не спешите с инвестициями - без тщательного анализа потери неизбежны. Ваше остроумие оживит атмосферу вокруг. В этот день вы можете погрузиться в романтические мысли и воспоминания о прошлых мечтах. Свободное время, вероятно, проведете дома с близкими, однако из-за неосторожных слов с их стороны можете чувствовать себя расстроенным и уйти раньше, чем планировали. Приложив немного усилий, этот день можно сделать его одним из лучших в супружеской жизни. В то же время в этот день состояние здоровья может внезапно ухудшиться, что вызовет напряжение в течение всего дня.

Гороскоп на завтра - Телец

Возможны неудачи, но не стоит сдаваться - настойчивость поможет достичь результата. В сложный момент поддержат родные, а неожиданные средства помогут закрыть срочные расходы. Здоровье пожилого человека в семье может вызвать тревогу. В этот день возможны приятные сюрпризы от любимого человека и желание заняться благотворительностью. Партнер способен приятно удивить, а искренние слова укрепят доверие и чувства.

Гороскоп на завтра - Близнецы

В этот день спортивная активность поможет поддержать хорошую физическую форму. Возможны финансовые поступления, а благотворительность принесет внутреннее спокойствие. Приятные новости от дальних родственников порадуют всю семью. Несмотря на рабочее давление, любимый человек подарит романтические эмоции. Стоит следить за словами, чтобы ненароком не обидеть близких. Супружеские отношения будут радовать гармонией, а от еды извне лучше отказаться, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Гороскоп на завтра - Рак

В этот день возможны напряженные ситуации и разногласия, которые могут вызвать раздражение. Инвестиции принесут прибыль. Время, проведенное с семьей и друзьями, будет радостным, но личные секреты лучше не открывать любимому человеку. Прогулка на свежем воздухе поможет сохранить душевное спокойствие. Возможна серьезная ссора с мужем или женой, зато это удачный день для творчества и поиска новаторских идей.

Гороскоп на завтра - Лев

В этот день благотворительная деятельность принесет душевное спокойствие и внутренний комфорт. Те, кто раньше легкомысленно относился к деньгам, могут осознать их истинную ценность через неожиданные траты. Стоит избегать тем, которые могут вызвать споры с близкими, и внимательнее отнестись к чувствам любимого человека. Неожиданное путешествие может оказаться утомительным. В то же время вы по-новому ощутите ценность супружеской жизни и можете почувствовать тягу к духовности.

Гороскоп на завтра - Дева

В этот день здоровье будет на высоте. Для долгосрочной прибыли стоит обратить внимание на инвестиции в акции и паевые фонды. Неожиданные приятные новости принесут радость всей семье. Романтические чувства будут взаимными. Несмотря на заботу о близких, в этот день удастся найти время для себя и, возможно, открыть новое хобби. Вечер может стать одним из лучших в супружеской жизни. Имея достаточно свободного времени, сосредоточьтесь на конкретных делах - это поможет уверенно заложить основу для следующей недели.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

В этот день стоит следить за питанием и поддерживать физическую форму. Ожидается новая финансовая сделка и поступление средств. Семейные вопросы потребуют первоочередного внимания - откровенный разговор быстро облегчит атмосферу дома. Работа отойдет на второй план, ведь время с любимым человеком принесет комфорт и радость. Вы можете приятно удивить партнера, посвятив ему весь день. Настроение будет отличным, возможен неожиданный сюрприз. Старайтесь не тратить время впустую.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Встреча со старым другом улучшит настроение, а финансовые инвестиции могут принести неожиданную выгоду. Близкие будут нуждаться во внимании, но стоит найти время и для себя. В отношениях - гармония и романтика, любовь выйдет на новый уровень. Свободного времени будет достаточно, но использовать его полностью может быть сложно. Тепло партнера подарит ощущение особенности. Старайтесь избегать стресса и хорошо отдохнуть.

Гороскоп на завтра - Стрелец

День пройдет в игривом и энергичном настроении и может принести неожиданные прибыли. Поддержка семьи будет ощутимой, а романтика будет занимать мысли, несмотря на рабочие дела. Это удачное время переосмыслить свои сильные стороны и планы на будущее. В супружестве будет царить гармония и настоящее счастье, а также появится осознание ценности верных друзей.

Гороскоп на завтра - Козерог

В этот день о здоровье беспокоиться не стоит. Поддержка окружающих улучшит настроение, а знакомые принесут новые источники дохода. Подарок от родственника за границей и романтические моменты с любимым добавят счастья. Вечер можно провести на природе или в спокойствии после дел.

Гороскоп на завтра - Водолей

Это день для чистого удовольствия и развлечений. Избегайте сомнительных финансовых сделок и убедитесь в согласии всех, прежде чем менять домашнюю среду. Вмешательство посторонних может вызвать напряжение. Возможны переезды и общение с влиятельными людьми. Супружеская жизнь будет стремиться к свободе, а любимый будет в хорошем настроении и искренне смеяться над вашими шутками.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Вероятно, в этот день вы получите приятные новости. Избыток средств стоит инвестировать в недвижимость. Здоровье кого-то из близких может вызвать некоторое беспокойство. Будьте осторожны в общении с семьей, чтобы избежать ненужных споров. В супружеской жизни нужно пространство, а время для себя поможет восстановить силы. Позвольте друзьям присоединиться - это сделает ваш отдых еще более приятным.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"В Украине будет тепло": синоптик предупредила об изменении погоды и назвала даты

"В Украине будет тепло": синоптик предупредила об изменении погоды и назвала даты

06:02Синоптик
В Германии призывают возвращать беженцев в Украину: кто в списке

В Германии призывают возвращать беженцев в Украину: кто в списке

00:11Мир
"Возвращаемся к опыту 2023 года": эксперт объяснил, когда графики станут лучше

"Возвращаемся к опыту 2023 года": эксперт объяснил, когда графики станут лучше

23:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Китайский гороскоп на завтра 3 января: Крысам - споры, Кроликам - страх

Китайский гороскоп на завтра 3 января: Крысам - споры, Кроликам - страх

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

Последние новости

06:10

Возможен ли переворот в России в 2026 году?

06:02

"В Украине будет тепло": синоптик предупредила об изменении погоды и назвала даты

05:30

"На замужество": Наталка Денисенко неожиданно сделала заявление о свадьбе

05:00

Новый курс валют с понедельника: украинцам сказали, ждать ли резких изменений

04:42

Гороскоп на завтра 4 января: Ракам - серьезная ссора, Девам - хорошие новости

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
04:15

Секреты "женского счастья": как пересадить спатифиллум, чтобы он снова зацвелВидео

03:41

Забудете о высоком давлении: какие соки крайне полезны для здоровья сердца

02:44

Когда лучше пить кофе утром: кардиохирург назвал идеальное время для здоровья сердца

01:42

Три знака китайского зодиака приманят удачу в январе

Реклама
01:02

С чем нельзя хранить картофель: ученые назвали худшего соседаВидео

00:11

В Германии призывают возвращать беженцев в Украину: кто в списке

02 января, пятница
23:47

Tesla потеряла "корону": на рынке электромобилей появился неожиданный фаворит

23:22

"Возвращаемся к опыту 2023 года": эксперт объяснил, когда графики станут лучше

22:54

Почему елку нельзя убирать до 6 января: об этом знают далеко не все

22:51

"Я чувствовала в середине": вместе ли Тарас Цымбалюк и Надин Головчук

22:48

Шовковский впервые сделал большое заявление после увольнения: что сказал экс-тренер

22:23

Победительница "Холостяка" ждет ребенка - первые детали

22:01

Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский

21:57

Настоящая схватка: бывшие участницы "Холостяка" устроили скандал на пост-шоу

21:26

Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

Реклама
21:25

До весны точно можно забыть: как предотвратить появление плесени зимой

21:20

Дональд Трамп набросился на Джорджа Клуни - что сделал актер

21:16

Света будет значительно больше: появился график отключений для Киева и области 3 январяФото

20:39

До семи часов без света за раз: график отключений для Днепра и области на 3 январяФото

20:23

Путин не смог: The Times рассказали, как облажался российский диктатор

19:44

Город как "большая серая зона": в Силах обороны рассказали о ходе боев на юге

19:20

Обязательная эвакуация: из приграничных сел на Черниговщине начали вывозить людей

19:20

"И 16 часов в сутки": эксперт рассказал, что будет с отключения света в Киеве

19:10

Зеленский сделал сильное назначение для Украинымнение

18:57

Технология, которая отошла в прошлое: почему мусоропроводы стали редкостью в домах

18:45

"Стандарты СРСР": клиенты Ощадбанка не могут нормально переслать деньги

18:16

Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ в ближайшее время: что известно

18:15

Суббота тоже без света: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 3 января

18:01

Мыши не выдержат и убегут: простой способ избавиться от грызунов в гараже и погребе

17:44

Зеленский раскрыл, кто возглавил ГУР вместо Кирилла Буданова

17:27

Только одно место в холодильнике: куда переставить молоко, чтобы оно не скисло

17:12

Первое полнолуние 2026 откроет новый этап: кого ждут перемены и удачаВидео

17:09

Сбивать "Шахеды" станет труднее: Флеш раскрыл новую опасность российских атак

16:57

Робот, пропавший в Антарктиде на 9 месяцев, вернулся с тревожными результатами

16:51

"Не буду вешать коляску на елку": звезда "Крепостной" заявила о беременностиВидео

Реклама
16:48

Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

16:34

Свет может вернуться не всем сразу: эксперт озвучил реальный прогноз

16:00

"Я заканчиваю карьеру": Melovin объявил о важном решении

15:58

"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

15:58

Могут даже навредить здоровью: какие вещи не следует покупать в секонд-хенде

15:57

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

15:35

Четырем знакам зодиака январь подарит шанс на миллион: кто будет купаться в удаче

15:33

Любит темноту и был на волосок от смерти: что известно о новом главе ОП

15:23

Главная угроза в 2026 году: Игнат предупредил о новой опасной тактике РФ

14:58

Рис получится намного вкуснее: секретный способ приготовления

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять