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Гороскоп Таро 2025 для Водолеев: названы самые удачные и турбулентные месяцы

Анна Ярославская
19 декабря 2024, 05:46
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Февраль будет месяцем прогресса, а март - трансформации, свидетельствует расклад Таро.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп Таро на 2025 для Водолеев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Водолеев на весь 2025 год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, главная карта года - Маг. Это значит, что Водолеи могут сами вершить свою судьбу. Все, что вы задумали, обязательно получится, пишет Главред.

Гороскоп Таро на январь 2025 - Водолей

Карты: Отшельник, 5 пентаклей

В январе Водолеи будут заниматься самоанализом, обучением или поиском знаний. Откроется тайна. Появится возможность и желание провести время в уединении. Также могут состояться визиты к врачам или поездка на отдых, в санаторий.

Возможные финансовые расходы. Вы потратите больше, чем думаете, предупредила таролог. Считайте свои доходы в январе.

Защита и поддержка будут с вами рядом.

Гороскоп Таро на февраль 2025 - Водолей

Карты: 8 кубков, Повешенный

Водолеи хотят двигаться к новым берегам. Вы решите покинуть все старое и двигаться к новой цели, новым горизонтам.

Возможны переезды или изменения в работе и отношениях. Вы проявите решительность.

В феврале будет период ожидания, подписание нового контракта, обязательств или долгосрочного решения.

В целом, февраль будет месяцем прогресса.

Гороскоп Таро на март 2025 - Водолей

Карты: Башня, 6 пентаклей

Произойдут резкие изменения. Планы резко разрушатся. Вам нужно иметь план "Б". В то же время вы освободитесь от ограничений и установок, навязанных обществом. Март будет месяцем трансформации.

Деньги в первый месяц весны будут. Вы получите финансовое вознаграждение благодаря переменам.

Гороскоп Таро на апрель 2025 - Водолей

Карты: 6 кубков, Звезда

Апрель - месяц радостных встреч, воспоминаний, проявления жестов любви и заботы. Вернутся люди из прошлого, которым вы будете рады.

Ваше желание исполнится. К некоторым Водолеям придет популярность и успех. Вы окажетесь в центре внимания.

Гороскоп Таро на май 2025 - Водолей

Карты: 2 кубков

Эта карта говорит о гармонии и романтике в отношениях. Состоится знакомство.

В бизнесе - сотрудничество или успешная сделка.

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Водолей

Карты: 8 жезлов

Июнь - очень быстрый месяц. События будут развиваться стремительно. Все, что вы планировали, произойдет без задержек. Месяц будет очень удачным.

Вас ждет прогресс, поездки, переезд, удачное оформление документов.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Водолей

Карты: 5 кубков, 9 кубков

В июле Водолеев ждут мелкие разочарования.

В то же время месяц сулит удовлетворение и счастье, финансовый успех. Результат, которого вы ждете, будет потрясающий.

Гороскоп Таро на август 2025 - Водолей

Карта: Достижения

Плоды ваших усилий станут видимыми. Водолеи будут ощущать гордость за результаты. Вас ждет личный или профессиональный рост.

В то же время Водолеев могут обсуждать со стороны. Кто-то будет оценивать ваши достижения.

Есть риск появления завистников. Таролог советует не обращать внимания на злые языки и на тех, кто вас будет отговаривать. Идите к своей цели и слушайте только себя.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Водолей

Карта: Влюблённые

Эта карта говорит о романтических отношениях, браке, дружбе или крепком партнёрстве. Вас ждет прогресс в любви, отношения выйдут на новый уровень, возможна совместная поездка.

Могут появиться какие-то единомышленники, с которыми вам будет очень интересно.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Водолей

Карты: Мир

У Водолеев начинается новый цикл жизни. Вы откроете новую страницу вашей жизни и перейдете на следующий уровень. Возможно повышение в карьере, брак, иммиграция, путешествия.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Водолей

Карты: Король жезлов, Смерть, 2 жезлов

Мужчина-лидер (Овен, Лев, Стрелец) будет присутствовать в вашей жизни в ноябре. Это может быть начальник, муж, друг - кто-то с лидерскими качествами. Также может указывать на ваше участие в соревнованиях, большую активность, инициативность.

Ноябрь также станет месяцем трансформации, преображения. Возможно психолог или тренер поможет преобразиться, поменять свои взгляды.

Водолеям придется сделать выбор, каким путем идти дальше. Вам нужно будет решать, быть с этим человеком или нет.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Водолей

Карта: Суд

В последний месяц 2025 года вы получите важную информацию, известия, перемены в жизни. Вы как будто поймете, что пришло время поменять жизнь.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Водолеев от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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