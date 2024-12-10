Гороскоп Таро на 2025 год для Дев: завистники, исполнение желания и выигрыш в лотерею

Вы узнаете:
- Что принесет Девам каждый месяц нового года
- Когда будет самое удачное время в 2025-м
Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Дев на весь 2025 год.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Девам важно не забывать о балансе в новом году и чаще отдыхать, высыпаться и бывать на природе. пишет Главред.
Гороскоп Таро на январь 2025 - Дева
Карты: 2 жезлов, Луна
Вам кто-то поможет. Вы будете вести деловую или романтическую переписку. Возможна коллаборация, партнерство.
Дев ждет рост в карьере, бизнесе, расширение горизонтов. Не исключена беременность.
Некоторые Девы будут продавать или покупать недвижимость.
Гороскоп Таро на февраль 2025 - Дева
Карты: Рост, Мотивация
Девы будут получать новые знания и навыки, проходить обучение.
Ваши финансы будут расти. Может быть повышение зарплаты, появится новый источник доходов.
Гороскоп Таро на март 2025 - Дева
Карта: Туз кубков
В марте Девы получат предложение, подарок, новую возможность.
Вас ждут начинания в любой сфере жизни.
Гороскоп Таро на апрель 2025 - Дева
Карты: 10 мечей, Король пентаклей, Правосудие
Что-то завершится в апреле. Например, вы закончите ваши старые отношения, уволитесь с работы. Девы будут ощущать сильную усталость.
Мужчина (по гороскопу) сыграет роль в жизни Дев. Это может быть начальник, бухгалтер, финансист, банкир. Возможно вы уволитесь с работы, потому что с начальником не сложатся отношения.
Если у вас идет судебный процесс, то решение ожидается в апреле.
Гороскоп Таро на май 2025 - Дева
Карты: Паж мечей, Суд, 3 мечей
Кто-то перенимает ваш опыт, следит за тем, как вы работаете или ведете бизнес. В негативе это проявляется так, как будто кто-то за вами следит.
Таролог предупредила: что-то происходит за вашей спиной, вам вставляют палки в колеса. Не стоит верить обещаниям по любым вопросам. Опасайтесь завистников.
Гороскоп Таро на июнь 2025 - Дева
Карта Влюбленные
Хорошая карта для романтических отношений. Вы проведете время с вашим любимым человеком. Если вы свободны, то встретите свою вторую половину.
В вашей жизни появятся новые друзья, которые останутся с вами надолго.
Возможна коллаборация, партнерство в бизнесе.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на июль 2025 - Дева
Карта: Колесо фортуны
Дев ждет выигрыш в лотерею, удача. Возможна поездка, покупка машины.
С финансами все будет хорошо. Что-то получится легче, чем вы думаете.
Гороскоп Таро на август 2025 - Дева
Карты: Королева жезлов, 5 жезлов
Вам стоит заниматься тем, что вас вдохновляет. Надейтесь только на себя и проявляйте активность.
Рядом с вами будет женщина (Лев, Овен, Стрелец по гороскопу).
Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Дева
Карты: 2 пентаклей, 10 кубков
Девы буду получать доход из двух источников. Вы будете балансировать свой бюджет. Деньги и приходят, и уходят.
Также Дев ждет праздник, исполнение желаний. Вы будете проводить время с друзьями, семьей. Вас ждет множество хороших моментов, эмоциональная наполненность, исполнение желаний.
Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Дева
Карта: Влюбленные
Рядом с вами будут находиться близкие и любимые люди. Вы встретите единомышленников и будете чувствовать поддержку.
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Дева
Карта: 10 мечей, Шут
Заканчивается цикл. Вы ставите точку. Это может быть завершение отношений, увольнение с работы.
Если вы планируете операцию, то стоит ее делать в первую неделю ноября.
В ноябре вы рискуете и идете в неизвестное. Начнется новый этап в жизни.
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Дева
Карта: Башня
Планы резко изменятся. Что-то пойдет не так, как вы запланировали. Неожиданно поменяется ваше собственное мнение по поводу разных вопросов.
Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Дев от Анжелы Перл:
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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