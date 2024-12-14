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Гороскоп Таро на 2025 год для Стрельцов: чего ждать в любви, финансах и карьере

Анна Ярославская
14 декабря 2024, 15:33
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Таролог Анжела Перл прогнозирует для Стрельцов очень финансово прибыльный год.
Гороскоп Таро, Новый год
Гороскоп Таро на 2025 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда к Стрельцам придет успех и популярность
  • Стоит ли ждать прибыли в 2025 году

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Стрельцов на весь 2025 год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Стрельцов ждет очень мощный год и в финансовой, и в романтической сфере. В конце года представители этого знака зодиака придут к тому, что нужно слушать интуицию и делать выбор в свою пользу, пишет Главред.

Гороскоп Таро на январь 2025 - Стрелец

Карты: 7 жезлов, Рыцарь пентаклей, 10 кубков

В январе вы будет отнекиваться от работы. Все от вас будут чего-то хотеть и ждать указаний. Будет много дел.

Ожидается финансовый подъем, продвижение вперед, состоится поездка, путешествие, командировка. Будет заключено удачное партнерство.

В семье - хорошая новость, свадьба, рождение детей. Все будет лучше, чем вы думали. У Стрельцов исполнятся желания.

Гороскоп Таро на февраль 2025 - Стрелец

Карта: Солнце

Ждите хороших новостей. Вас ждет удача в карьере и финансах. Возможно состоится публичное выступление. Стрельцы окажутся в центре внимания и проявят свои лидерские качества.

Гороскоп Таро на март 2025 - Стрелец

Карты: Интерес, Рост, Бессонница

Стрельцы будут интересоваться чем-то новым, обдумывать идеи. Вы будете ориентированы на карьеру, доходы, финансы, инвестиции. Вам может повезти.

Стоит собирать информацию, с удовольствием учиться новому, получать знания, которые дадут рост и прогресс.

Возможно вас будет мучать какой-то вопрос, но вы придумаете, как решить вопрос.

Гороскоп Таро на апрель 2025 - Стрелец

Карты: Верховная жрица, Солнце

Таролог советует в апреле слушать свою интуицию, обращать внимание на сны и знаки свыше. Кто-то может дать совет. Откроются тайны.

Удачное время для беременности.

В апреле повторится ситуация, которая была в феврале. В целом, Стрельцов ждет победа, заслуженная удача в делах.

Гороскоп Таро на май 2025 - Стрелец

Карта: Солнце

Вы найдете выход из ситуации. Получите радостную новость. Вас ждет успех, победа. Вы будете радоваться как ребенок.

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Стрелец

Карты: Колесница

Дорога, прогресс, продвижение, переезд.

Вы сами контролируете свою жизнь, знаете цель, к которой идете.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Стрелец

Карты: Император, 7 кубков

Мужчина Овен сыграет роль в жизни Стрельцов. Это человек, который несет ответственность, принимает решения, умеет делегировать работу. Возможно вам стоит найти себе помощника. У Стрельцов появится возможность вырасти, перейти на другой уровень. Не исключено знакомство с человекам, который обладает властью.

Вам нужно сделать выбор. Чтобы принять правильное решение, нужно знать, чего вы хотите. Не стоит впадать в иллюзии и надевать розовые очки.

Гороскоп Таро на август 2025 - Стрелец

Карты: Король кубков, Туз пентаклей

В жизни Стрельцов появится чувственный, сострадающий и понимающий человек. По гороскопу он - Рак, Рыба или Скорпион.

Август принесет Стрельцам награду, приз, удачную сделку. Последний месяц лета будет хорошим с финансовой точки зрения. К вам придет большая сумма денег. Вы перейдете на новый финансовый уровень.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Стрелец

Карты: 9 мечей, 7 кубков, Рыцарь жезлов

Стрельцов мучают тревожные мысли. Вам нужно принять решение или вы ожидаете чьего-то решения. Возможно ваши тревоги связаны с отношениями или с человеком, который вам что-то наобещал.

Может повториться ситуация, которая была в июле.

Стрельцам нужно снять розовые очки и посмотреть на ситуацию такой, какая она есть. По словам таролога, не нужно нервничать, переживать, опасаться. Лучше спросить себя - хотите ли вы такого развития событий? Будьте честным с собой.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Стрелец

Карта:10 пентаклей

Стрельцов ждет счастливое завершение. Ожидается прибыль, доход, рождение ребенка. Желания Стрельцов исполнятся.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Стрелец

Карта: Королева пентаклей

Женщина (Телец, Дева, Козерог) будет рядом с вами в ноябре.

Месяц будет стабильным и спокойным. Возможно партнерство, брак, сотрудничество, хорошая работа.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Стрелец

Карты: Королева пентаклей, Суд, 5 мечей

Сыграет роль начальница, которая платит деньги. Возможно к вам переедет жить мама или сестра.

Стрельцы могут поспорить с этой женщиной. Вы недовольны, не сошлись характерами или мнениями. У вас нет поддержки.

Суд даст Стрельцам освобождение от страха, мнения социума. Вы как буто проснетесь и поймете, чем вы хотите заниматься и кем хотите быть, поймете свое предназначение.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Стрельцов от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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