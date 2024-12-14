Гороскоп Таро на 2025 год для Стрельцов: чего ждать в любви, финансах и карьере

Вы узнаете:
- Когда к Стрельцам придет успех и популярность
- Стоит ли ждать прибыли в 2025 году
Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Стрельцов на весь 2025 год.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Стрельцов ждет очень мощный год и в финансовой, и в романтической сфере. В конце года представители этого знака зодиака придут к тому, что нужно слушать интуицию и делать выбор в свою пользу, пишет Главред.
Гороскоп Таро на январь 2025 - Стрелец
Карты: 7 жезлов, Рыцарь пентаклей, 10 кубков
В январе вы будет отнекиваться от работы. Все от вас будут чего-то хотеть и ждать указаний. Будет много дел.
Ожидается финансовый подъем, продвижение вперед, состоится поездка, путешествие, командировка. Будет заключено удачное партнерство.
В семье - хорошая новость, свадьба, рождение детей. Все будет лучше, чем вы думали. У Стрельцов исполнятся желания.
Гороскоп Таро на февраль 2025 - Стрелец
Карта: Солнце
Ждите хороших новостей. Вас ждет удача в карьере и финансах. Возможно состоится публичное выступление. Стрельцы окажутся в центре внимания и проявят свои лидерские качества.
Гороскоп Таро на март 2025 - Стрелец
Карты: Интерес, Рост, Бессонница
Стрельцы будут интересоваться чем-то новым, обдумывать идеи. Вы будете ориентированы на карьеру, доходы, финансы, инвестиции. Вам может повезти.
Стоит собирать информацию, с удовольствием учиться новому, получать знания, которые дадут рост и прогресс.
Возможно вас будет мучать какой-то вопрос, но вы придумаете, как решить вопрос.
Гороскоп Таро на апрель 2025 - Стрелец
Карты: Верховная жрица, Солнце
Таролог советует в апреле слушать свою интуицию, обращать внимание на сны и знаки свыше. Кто-то может дать совет. Откроются тайны.
Удачное время для беременности.
В апреле повторится ситуация, которая была в феврале. В целом, Стрельцов ждет победа, заслуженная удача в делах.
Гороскоп Таро на май 2025 - Стрелец
Карта: Солнце
Вы найдете выход из ситуации. Получите радостную новость. Вас ждет успех, победа. Вы будете радоваться как ребенок.
Гороскоп Таро на июнь 2025 - Стрелец
Карты: Колесница
Дорога, прогресс, продвижение, переезд.
Вы сами контролируете свою жизнь, знаете цель, к которой идете.
Гороскоп Таро на июль 2025 - Стрелец
Карты: Император, 7 кубков
Мужчина Овен сыграет роль в жизни Стрельцов. Это человек, который несет ответственность, принимает решения, умеет делегировать работу. Возможно вам стоит найти себе помощника. У Стрельцов появится возможность вырасти, перейти на другой уровень. Не исключено знакомство с человекам, который обладает властью.
Вам нужно сделать выбор. Чтобы принять правильное решение, нужно знать, чего вы хотите. Не стоит впадать в иллюзии и надевать розовые очки.
Гороскоп Таро на август 2025 - Стрелец
Карты: Король кубков, Туз пентаклей
В жизни Стрельцов появится чувственный, сострадающий и понимающий человек. По гороскопу он - Рак, Рыба или Скорпион.
Август принесет Стрельцам награду, приз, удачную сделку. Последний месяц лета будет хорошим с финансовой точки зрения. К вам придет большая сумма денег. Вы перейдете на новый финансовый уровень.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Стрелец
Карты: 9 мечей, 7 кубков, Рыцарь жезлов
Стрельцов мучают тревожные мысли. Вам нужно принять решение или вы ожидаете чьего-то решения. Возможно ваши тревоги связаны с отношениями или с человеком, который вам что-то наобещал.
Может повториться ситуация, которая была в июле.
Стрельцам нужно снять розовые очки и посмотреть на ситуацию такой, какая она есть. По словам таролога, не нужно нервничать, переживать, опасаться. Лучше спросить себя - хотите ли вы такого развития событий? Будьте честным с собой.
Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Стрелец
Карта:10 пентаклей
Стрельцов ждет счастливое завершение. Ожидается прибыль, доход, рождение ребенка. Желания Стрельцов исполнятся.
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Стрелец
Карта: Королева пентаклей
Женщина (Телец, Дева, Козерог) будет рядом с вами в ноябре.
Месяц будет стабильным и спокойным. Возможно партнерство, брак, сотрудничество, хорошая работа.
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Стрелец
Карты: Королева пентаклей, Суд, 5 мечей
Сыграет роль начальница, которая платит деньги. Возможно к вам переедет жить мама или сестра.
Стрельцы могут поспорить с этой женщиной. Вы недовольны, не сошлись характерами или мнениями. У вас нет поддержки.
Суд даст Стрельцам освобождение от страха, мнения социума. Вы как буто проснетесь и поймете, чем вы хотите заниматься и кем хотите быть, поймете свое предназначение.
Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Стрельцов от Анжелы Перл:
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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