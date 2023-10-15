Гороскоп Таро на неделю 15-22 октября: Льву - новое начало, Рыбам - разочарование

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки зодиака к событиям грядущей недели.

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Гороскоп таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (ОТВЕТ У ТАРО, Be Inspired)

Для всех знаков зодиака на неделю 15-22 октября карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Иерофант

На этой неделе вы можете обнаружить себя приверженцем нового дела! Иерофант - это карта, представляющая системы верований и традиций. Возможно, вы чувствуете себя потерянным, бесцельным и нуждающимся в направлении. Если подумывали о том, чтобы присоединиться к новой группе, то сейчас самое время! Оказавшись в окружении людей схожего склада ума, вы сможете обрести ту общность, которой так не хватало. Эти единомышленники могут стать мощным источником поддержки в процессе становления личности.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Рыцарь мечей

Возможно, на этой неделе вас уже никто не остановит... но хорошо ли это? Рыцарь Мечей - это карта, предостерегающая от того, чтобы добиваться желаемого любой ценой. Да, это хорошо, когда вы обладаете непоколебимым честолюбием, но только в том случае, если сначала рассмотрели все проблемы и последствия. Прежде чем сделать свой шаг, изучите все переменные. Что вы приобретете? Что вы можете потерять? Будете ли вы пренебрегать окружающими, стремясь к своей цели? Понимание тонкой грани между решимостью и одержимостью может уберечь от возможных головных болей в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Верховная жрица

Верховная Жрица - это карта, связанная прежде всего с интуицией. На этой неделе вас призывают поработать над своими проницательными способностями, чтобы отточить умение слышать внутренний голос и получать послания от своего бессознательного разума. Вы вышли из равновесия в какой-то области своей жизни? Вы не уверены в том, что находитесь на правильном пути в той или иной ситуации? Эта карта призывает вас обратиться к своей внутренней мудрости, потому что ответ, который вы ищете, уже находится внутри вас.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Маг

На этой неделе предлагается раскрыть свой потенциал! Маг осознает, что весь мир находится под рукой, потому что у вас есть все необходимое для того, чтобы получить желаемое. На этой неделе вы призваны привести этот мощный источник внутренней магии в соответствие с целями - все действительно может произойти! Ищете новую работу? Пытаетесь завязать романтические отношения? Пытаетесь улучшить свой денежный поток? Не бойтесь идти к цели, потому что сейчас вы - машина для манифестации!

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Туз жезлов

Если вы ждали от Вселенной какого-то знака, то это он! Туз Жезлов олицетворяет новое начало и весь потенциал, связанный с новым начинанием. На этой неделе предлагается начать новый путь или проект, который вы страстно желали, но еще не реализовали. Используйте это время для того, чтобы сделать первые шаги на пути к достижению этой цели. Нет необходимости делать огромные скачки вперед - даже небольшой шаг вперед все равно является шагом к успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Туз мечей

Наступил момент прорыва! Туз Мечей сигнализирует о том, что туман рассеивается, и на этой неделе вы обретаете большую ясность ума. Может возникнуть ощущение, что вы смотрите на мир через совершенно новую линзу, которая поможет преодолеть шум и добраться до сути дела. Может быть, ситуация не такая, какой кажется? Кто-то обманывает вас? Может быть, вы обманываете себя? Вам предоставляется возможность прояснить ситуацию и увидеть, как все обстоит на самом деле.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Два кубка

2 Кубков говорит о том, что на этой неделе для вас на первом месте будет партнерство. Это может быть как романтическое партнерство, так и профессиональное. Даже если ваши отношения с этим человеком находятся на начальной стадии, у них есть потенциал перерасти в нечто, что принесет обоим долгосрочную пользу. Уделяйте время развитию этих отношений сейчас, радуясь тому, что объединенные усилия и взаимное восхищение приведут вас обоих далеко вперед.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Шестерка жезлов

На этой неделе победа будет за вами! 6 Жезлов - это карта решимости и чести. Она указывает на то, что вы не только упорно трудились и достигли поставленных целей, но и начинаете получать за это признание. Получили ли вы похвалу от вышестоящего руководства своей компании за работу над проектом? Вы ввели новый режим питания, и окружающие обратили на это внимание? Впитывайте это. Возможно, вы склонны отмахнуться от такого рода признания, но сейчас не время робеть. Это нормально, когда ваши достижения признают, так что наслаждайтесь этим моментом.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Шестерка пентаклей

На этой неделе вы можете почувствовать себя обязанным сделать для других больше. Шестерка пентаклей - карта щедрости, благотворительности, отдачи и получения. Это может указывать на то, что вы можете оказать кому-то финансовую поддержку. Однако это может быть и время, когда вы проявляете душевную щедрость, помогая кому-то переехать, давая совет или оказывая столь необходимую поддержку близкому человеку, переживающему трудный период. Некоторые из самых ценных подарков, которые мы дарим другим, являются бесплатными.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Десятка мечей

Десятка Мечей говорит о том, что сейчас вы переживаете болезненный период. Возможно, вас предали, или вы переживаете период, когда все рушится на вас. Такие переживания никогда не бывают приятными, но на этой неделе призывают сосредоточиться на новом начале, которое может освободить место для завершения. Даже если вам кажется, что вы достигли дна, утешайтесь тем, что дальше идти некуда, кроме как вверх. Помните, что препятствия могут быть замаскированными возможностями.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Двойка мечей

Двойка мечей указывает на то, что в данный момент вы можете испытывать приступ нерешительности. Более того, возможно, вы настолько не уверены в том, как поступить, что активно откладываете решение этого вопроса. На этой неделе вам напомнят, что как бы вы ни старались избежать этой ситуации, она просто так не исчезнет. Вместо того чтобы зацикливаться на последствиях принятия неправильного решения, подумайте о том, что может произойти, если вы вообще не примете никакого решения. Бездействие часто может привести к более серьезным проблемам в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Девятка мечей

Девятка мечей указывает на то, что сейчас вы переживаете какую-то потерю или разочарование. Это может быть что-то, что вы предвидели, или что-то внезапное и неожиданное. Как бы то ни было, этот стресс давит, и, возможно, вам кажется, что вы никогда не оправитесь от этой ситуации. Потратьте необходимое время на то, чтобы пережить горе и исцелиться, помня о том, что, несмотря на то, что пережитое чрезвычайно тяжело, вы сможете двигаться дальше и развиваться на основе этого опыта.

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