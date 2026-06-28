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Гороскоп Таро на неделю с 29 июня по 5 июля: Овнам — признание, Девам — тревоги

Марина Иваненко
28 июня 2026, 11:31
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Таро-гороскоп на неделю предупреждает о судьбоносных поворотах из-за ретроградного Меркурия. Астрологи помогут подготовиться к важным событиям.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Как карты Таро повлияют на все знаки зодиака
  • Кому перемены принесут успех, а кому — испытания

Новая неделя — с 29 июня по 5 июля 2026 года — принесет серьезные астрологические изменения. Главной картой этого периода станет Колесо Фортуны, символизирующее начало масштабных жизненных поворотов. Ситуацию усугубят три важных астрологических события: полнолуние в Козероге, начало ретроградного движения Меркурия в знаке Рака и переход Юпитера в знак Льва. Астрологи советуют не сопротивляться изменениям и довериться ходу событий.

Главред расскажет, что именно ждет каждый знак зодиака в ближайшие дни.

видео дня

Таро-гороскоп — Овен: Шестерка Палочек

Ваш труд, который долгое время оставался незамеченным, наконец получит заслуженное признание. Первые результаты появятся уже в начале недели благодаря влиянию полнолуния. В то же время из-за ретроградного Меркурия внимательно проверяйте документы и сообщения перед отправкой, чтобы избежать досадных ошибок.

Таро-гороскоп — Телец: Четвёрка Пентаклей

Эта неделя не подходит для крупных инвестиций или серьезных финансовых решений. Ретроградный Меркурий потребует особой осторожности. Во время полнолуния стоит проанализировать свои расходы и навести порядок в бюджете, прежде чем брать на себя новые финансовые обязательства.

Таро-гороскоп — Близнецы: Отшельник

Поскольку ваша управляющая планета Меркурий с 29 июня переходит в ретроградное движение, лучшее решение — немного сбавить темп. Не спешите искать новую информацию, а вместо этого уделите время самоанализу. Завершите старые дела, ведите дневник или вернитесь к незавершённым проектам.

Таро-гороскоп — Рак: Верховная Жрица

Вас ждет эмоционально насыщенный период: ретроградный Меркурий начинается именно в вашем знаке, а Юпитер его покидает. Карта свидетельствует, что вы внутренне готовы к этим изменениям. Доверяйте своей интуиции — она поможет принять правильные решения.

Таро-гороскоп — Лев: Солнце

Для вас начинается новый и очень успешный жизненный этап. Этому будет способствовать и переход Юпитера в ваш знак. Дела, которые долго не сдвигались с места, наконец-то пойдут вперед. Уверенность в себе вернётся, а влияние ретроградного Меркурия будет минимальным.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп — Дева: Восьмерка Мечей

Из-за ретроградного Меркурия могут усилиться тревожность и сомнения. Карта напоминает, что большинство страхов существует лишь в вашем воображении. Чтобы успокоиться и найти выход из ситуации, запишите все свои переживания на бумаге максимально конкретно.

Таро-гороскоп — Весы: Правосудие

Пришло время перестать откладывать решение, которое вы давно обдумываете. Вы уже знаете, как нужно действовать, но боялись кого-то разочаровать. С началом ретроградного Меркурия медлить больше не стоит. Опирайтесь на факты, а не на предположения или иллюзии.

Таро-гороскоп — Скорпион: Смерть

Для вас эта карта не является негативной. Она символизирует естественное завершение важного жизненного этапа, особенно в финансовой сфере. То, что уйдет из вашей жизни на этой неделе, освободит место для новых и гораздо лучших возможностей.

Таро-гороскоп — Стрелец: Колесница

Ситуация, которая долгое время требовала от вас чрезмерных усилий, наконец разрешится. Перед вами откроется выбор нового пути. Не спешите с решением — ретроградный Меркурий дает достаточно времени, чтобы всё хорошо обдумать.

Таро-гороскоп — Козерог: Император

Пока вокруг будут происходить перемены, именно вы станете человеком, к которому будут обращаться за помощью и советом. Вашим главным преимуществом будут спокойствие и дисциплина. Организуйте рабочие процессы и обязательно фиксируйте все важные договоренности, чтобы избежать путаницы.

Таро-гороскоп — Водолей: Звезда

В вашей жизни появится человек, которого вы знали лишь поверхностно. Это знакомство вернёт вам оптимизм и веру в будущее. На этой неделе стоит принимать приглашения, посещать мероприятия и возобновлять старые контакты.

Таро-гороскоп — Рыбы: Луна

Ретроградный Меркурий может вернуть воспоминания или ситуации из прошлого, которые вы уже считали завершенными. Старайтесь сохранять эмоциональное равновесие и не поддаваться меланхолии. Для восстановления внутренних сил полезно провести время у воды или посвятить себя творчеству.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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