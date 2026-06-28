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Черная полоса вот-вот закончится: каких знаков зодиака ждут счастливые перемены

Мария Николишин
28 июня 2026, 05:30
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Знаки зодиака вскоре вступят на путь к лучшей жизни.
Черная полоса вот-вот закончится: каких знаков зодиака ждут счастливые перемены
Каким знакам зодиака повезет / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака оставят трудности позади после 28 июня
  • Кого ждут перемены в финансах и отношениях

После 28 июня тяжелые времена наконец закончатся для четырех китайских знаков зодиака. В китайском гороскопе воскресенье — это День баланса, которым управляет энергия Водяного Петуха.

Астрологи заявляют, что энергия этого дня помогает по-настоящему навести порядок, чтобы улучшить ситуацию, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Каких знаков зодиака ждет по-настоящему счастливая неделя

Бык

28 июня вы наконец получите подробности о проекте, над которым работали, ведь незнание было для вас хуже любого потенциального отказа.

Вы решите немного расширить границы, тщательно продумав все детали, чтобы избежать недоразумений или пробелов в общении. К концу недели вы поймете, что открыты для бизнеса.

Петух

28 июня вы свяжетесь с кем-то, по кому скучали. Вы увидите, что эта встреча была нужна не только вам. Поэтому пора забыть обо всех обидах и начать двигаться дальше.

Ваш план по преодолению этого эмоционально сложного периода — это закопать топор войны и преодолеть разрыв. Хотя сначала это будет трудно сделать, ваша дружба и благополучие в отношениях того стоят.

Тигр

Этот период жизни был чрезвычайно тяжелым для вас из-за того, что вам не хватало средств. Тот факт, что вы не смогли подняться выше уровня жизни, на котором находитесь, сломил ваш дух. Однако после 28 июня все изменится.

Уже к воскресенью в конце этого темного туннеля засияет свет. Он примет форму идеи и небольшого плана. Вы сможете превратить все трудности в возможности.

Обезьяна

В этот период вы можете задуматься о браке или начале новых отношений. Вы решите, что хотите быть вместе с кем-то, ведь этот человек имеет для вас очень большое значение.

Вы будете чувствовать в себе смелость, думая о предстоящем пути и о том, что принесет будущее. Вы наконец сможете поделиться всеми своими планами и мечтами. Позже вы будете удивляться, почему так долго ждали.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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