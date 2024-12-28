Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц 2025 года Овнам, Тельцам и Близнецам.

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Гороскоп Таро на январь 2025 для Овнов, Тельцов, Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам стоит слушать свою интуицию. У Тельцов сбудутся мечты. Близнецы будут в комфорте и достатке в январе, пишет Главред.

Если вам интересны прогнозы для этих знаков зодиака на целый год, читайте материалы:

Гороскоп Таро на январь 2025 Овен

Колесница Таро - значение

Вы управляете своей жизнью и движетесь вперед. Вас ждет прогресс и триумф.

Возможно ожидается поездка или путешествие. Вы знаете, куда вы направляетесь, у вас есть цель.

Верховная Жрица Таро - значение

Слушайте свою интуицию, обращайте внимание на знаки или спросите совета у таролога или астролога.

Возможно вам понадобится консультация специалиста в какой-то сфере.

9 жезлов Таро - значение

Наступила кульминация какого-то процесса, вы близки к завершению. Овны примут окончательное решение. Вы готовы к новым свершениям.

2 пентаклей Таро - значение

У вас может появиться дополнительная работа. Вы буде проводить финансовые переговоры или финансовые операции.

Вам нужно балансировать бюджет, поскольку будут и доходы, и расходы.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на январь 2025 Телец

Королева кубков Таро - значение

В январе вас ждут подарки, прибыль. Не исключена беременность.

Женщина (Рак, Скорпион, Рыбы) сыграет роль в жизни Тельцов.

Звезда Таро - значение

Карта исполнения желаний. Вы достанете звезду с неба. Если вы будуте проговаривать, записывать свои желания, они сбудутся.

Кроме того, к вам может прийти популярность или вы встретите извсетного человека.

Шут Таро - значение

Вы что-то начнете с нуля. Откроется новая возможность. Вы будете заниматься тем, что никогда раньше не делали, поедете в страну, в которой никогда не были.

Отшельник Таро - значение

Вы можете устроить себе аскезу и отказаться от чего-то.

Возможно вам захочется побыть в одиночестве и поехать в далекую страну, в ретрит. Сделав это, вы станете мудрее.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на январь 2025 Близнецы

Королева пентаклей Таро - значение

Энергетика комфорта, денег, вкусной еды, красоты. У вас будет ощущение защищенности.

Женщина (Дева, Телец, Козерог) будет рядом с вами в январе.

Кто-то вас поддержит финансово.

Король мечей Таро - значение

Близнецы будут изучать какой-то вопрос, оформлять документы.

Мир Таро - значение

Карта завершения. Вы переходите на следующий уровень в своей жизни. Это может быть повышение по службе, переезд. Вы будете очень рады.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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