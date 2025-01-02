Вы узнаете:
- У кого в январе сбудется мечта
- Какому знаку зодиака лучше пойти в отпуск
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2025 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Раки получат прибыль и подарки. У Львов поменяются планы, а Дев ждет достаток, пишет Главред.
Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на январь 2025: Овнам - триумф, Тельцам - возможность, Близнецам - комфорт.
Гороскоп Таро на январь 2025 Рак
3 кубков Таро - значение
Вас ждет праздник, встреча с друзьями, застолье. Скорее всего это состоится в районе 12 января.
Королева пентаклей Таро - значение
Карта спокойствия, благополучия, стабильности. Вы получите прибыль и подарки.
Женщина (Козерог, Дева, Телец) будет рядом с вами в январе.
4 пентаклей Таро - значение
Месяц будет финансово удачным. Вы получите какую-то сумму денег. Таролог советует не тратить эти деньги, а инвестировать или отложить.
Колесо фортуны Таро - значение
Вы окажетесь в нужном месте в нужное время. Вас ждет удача.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на январь 2025 Лев
6 жезлов Таро - значение
Карта победителя, счастья, праздника. Львы будут в центре внимания и получат награду, комплименты, восхищение окружающих.
5 кубков Таро - значение
Планы могут измениться. Кто-то даст обещание, но не выполнит его.
4 мечей Таро - значение
Вам нужно позволить себе отдохнуть, выспаться. Стоит взять паузу, пойти в отпуск.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на январь 2025 Дева
9 мечей Таро - значение
Карта кульминации. Вам нужно принять решение, что-то прояснить или закончить. Дев ждут бессонные ночи.
10 пентаклей Таро - значение
С финансами у Дев все будет хорошо. Вас ждет большая прибыль, повышение, финансовая помощь, подарок.
Вы получите то, что вы хотели, и будете довольны.
Звезда Таро - значение
Карта исполнения желаний. Вы можете материализовать то, о чем вы думаете. Причем все получится легче, чем вы думаете.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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