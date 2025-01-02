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Гороскоп Таро на январь 2025: Ракам - удача, Львам - отдых, Девам - подарок

Анна Ярославская
2 января 2025, 10:42
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Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц нового года Ракам, Львам и Девам.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев, Дева / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

  • У кого в январе сбудется мечта
  • Какому знаку зодиака лучше пойти в отпуск

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2025 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Раки получат прибыль и подарки. У Львов поменяются планы, а Дев ждет достаток, пишет Главред.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на январь 2025: Овнам - триумф, Тельцам - возможность, Близнецам - комфорт.

Гороскоп Таро на январь 2025 Рак

3 кубков Таро - значение

Вас ждет праздник, встреча с друзьями, застолье. Скорее всего это состоится в районе 12 января.

Королева пентаклей Таро - значение

Карта спокойствия, благополучия, стабильности. Вы получите прибыль и подарки.

Женщина (Козерог, Дева, Телец) будет рядом с вами в январе.

4 пентаклей Таро - значение

Месяц будет финансово удачным. Вы получите какую-то сумму денег. Таролог советует не тратить эти деньги, а инвестировать или отложить.

Колесо фортуны Таро - значение

Вы окажетесь в нужном месте в нужное время. Вас ждет удача.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на январь 2025 Лев

6 жезлов Таро - значение

Карта победителя, счастья, праздника. Львы будут в центре внимания и получат награду, комплименты, восхищение окружающих.

5 кубков Таро - значение

Планы могут измениться. Кто-то даст обещание, но не выполнит его.

4 мечей Таро - значение

Вам нужно позволить себе отдохнуть, выспаться. Стоит взять паузу, пойти в отпуск.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на январь 2025 Дева

9 мечей Таро - значение

Карта кульминации. Вам нужно принять решение, что-то прояснить или закончить. Дев ждут бессонные ночи.

10 пентаклей Таро - значение

С финансами у Дев все будет хорошо. Вас ждет большая прибыль, повышение, финансовая помощь, подарок.

Вы получите то, что вы хотели, и будете довольны.

Звезда Таро - значение

Карта исполнения желаний. Вы можете материализовать то, о чем вы думаете. Причем все получится легче, чем вы думаете.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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