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Гороскоп Таро на завтра 17 июля: Овнам - хороший день, Весам - не ограничивать

Алена Кюпели
16 июня 2026, 13:59
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 13 декабря
Гороскоп Таро на 17 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Шестерка Пентаклей

Овнам трудно всегда быть тем, кто отдает, и карта Таро "Шестерка Пентаклей" подчеркивает, как отношения, особенно финансовые, могут казаться несбалансированными.

Вы не обязательно хотите следить за событиями 17 июня, но часть вас не может сдержаться. Вы отдаете, и вам кажется, что другой человек не вносит такой же вклад. Сегодня хороший день, чтобы поговорить о причинах.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Маг

Тельцы, вы один из тех знаков зодиака, которые очень стараются сделать то, что обещают.

Вы так долго ждали, когда сбудется ваше желание, и именно в среду карта Таро "Маг" дает вам шанс пережить мощное проявление желания. Вы превращаете негатив в возможности. Сегодня вы поймете, что ваше желание наконец-то сбылось.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Двойка Кубков

Двойка Кубков символизирует двух людей, которые практически влюбляются друг в друга от чувств, которые испытывают, находясь вместе. Происходит встреча умов, выходящая за рамки того, что вы говорите. Вы ощущаете прикосновение сердца.

Что касается установления интеллектуальной связи, у вас нет проблем, но 17 июня в вашей жизни произойдет нечто волшебное. Вы встретите человека, который видит мир так же, как и вы. Вы поймете, что вы очень близки, и это будет сильная эмоциональная связь.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Туз Мечей

Раки, вы настолько чувствительны и чутки к людям в вашем мире, что, когда вы чувствуете, что что-то не так, вы должны попытаться исправить проблему или быть рядом, чтобы все стало лучше.

Ваша ежедневная карта Таро, Туз Мечей, указывает на конкретный момент в среду, когда у вас произойдет озарение. Вы заметите что-то в своих взаимодействиях с другими, что принесет вам ясность ума.

Там, где раньше вы чувствовали неуверенность, теперь вы обретаете уверенность. Там, где ваша жизнь казалась бессмысленной, вдруг всё кажется правильным.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Десятка Пентаклей

Вы из тех людей, кто никогда не засыпает на достигнутом. Вы очень много работаете, чтобы поступать правильно по отношению к себе, и отказываетесь позволить жизни вести вас по пути, по которому вы не хотите идти.

Лев, сегодняшняя карта Таро для вашего знака — одна из лучших, которые вы можете получить. Десятка Пентаклей говорит о долгосрочной стабильности, но, помимо этого, она говорит о том, чтобы делать всё правильно и получать желаемый результат. 17 июня — ваш день, и всё выглядит отлично для вашего будущего.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Паж Мечей

Дева, вами управляет Меркурий, поэтому общение для вас очень важно. В среду вы стремитесь к ясности в общении с другими. Паж Мечей показывает, что лучшее общение начинается с размышлений. Вы предпочитаете не делать поспешных выводов и не говорить, не обдумав всерьез, какое влияние ваши слова окажут на других. Вы стремитесь слушать с чуткостью и отвечать так, чтобы другие чувствовали, что их услышали.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Рыцарь Жезлов

Карта Рыцарь Жезлов — это захватывающее событие, поскольку она символизирует приключения, которые могут включать предстоящие путешествия или какие-то жизненные перемены.

В среду ваша жизнь пойдет в новом направлении, открывая множество возможностей для изучения того, что вам нравится, а также того, что вам не нравится.

Сегодня не ограничивайте себя. Если вас пригласят попробовать что-то, чего вы никогда раньше не делали, будьте открыты для этого.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Семерка Пентаклей

Семерка Пентаклей знаменует конец финансовых проблем. В последнее время вам, возможно, было очень тяжело в экономическом плане, но вы не теряете надежды, что жизнь скоро изменится к лучшему.

В среду, 17 июня, вы начнете замечать признаки того, что трудные времена подходят к концу, проявляющиеся в мелочах. Вы по-прежнему будете осторожны в расходах, но будете гораздо меньше беспокоиться о будущем.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Двойка Мечей

Стрелец, вы столкнулись с трудным решением, и Двойка Мечей напоминает вам, что сложные решения требуют времени.

Вам нужно разобраться в имеющейся информации, своих чувствах и сроках выполнения определенных задач. 17 июня может стать первым днем, когда вы действительно детально оцените ситуацию.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Король Кубков

Вы очень конкурентоспособны, и иногда, стремясь получить желаемое в жизни, вы забываете быть добрым. Вы получаете мягкое напоминание о ценности мягкости во взаимодействии с другими.

Среда знаменует собой поворотный момент в том, как вы ведете себя, когда эмоции зашкаливают. Король Кубков символизирует человека, который управляет своими эмоциями и не позволяет чувствам диктовать свою реакцию в стрессовых ситуациях.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Смерть

Карта Таро "Смерть" может показаться пугающей, потому что можно подумать, что она связана с реальной смертью. Но, Водолей, всё наоборот. Она символизирует то, от чего вы уже отделились, и стремление к новой жизни.

Происходит возрождение отношений, идеи или проекта, которые вы хотите превратить в значимый опыт. 17 июня может быть трудно доверять процессу, но сейчас самое время перестать пытаться контролировать результат и позволить ему развиваться самостоятельно.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Десятка Жезлов

Карта Таро "Десятка Жезлов" говорит о том, что вы — творческая личность с большими амбициями на лучшее будущее.

Сейчас ваши мечты об успехе могут казаться немного туманными из-за того, чему вам нужно научиться и как вы хотите поделиться своей работой с миром. В среду, 17 июня, к вам естественным образом придут множество идей. Мечтайте и экспериментируйте, Рыбы. Посмотрите, что происходит, когда работа говорит сама за себя.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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