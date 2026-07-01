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Гороскоп Таро на завтра 2 июля: Скорпиону - интуиция, Весам - пожалеть себя

Алена Кюпели
1 июля 2026, 12:58
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 13 декабря
Гороскоп Таро на 2 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на четверг: Пятерка Пентаклей

У ваших финансовых проблем есть решение, Овен. Возможно, это не то, что вы хотите услышать, но 2 июля вы сможете изменить свое экономическое будущее.

Ваша карта Таро, Пятерка Пентаклей, указывает на болевые точки, которые вы слишком долго терпели в отношении денег. Но поскольку Луна сейчас в Водолее, пришло время проявить новаторство. Мыслите нестандартно, потому что решение уже существует.

Телец

Карта Таро для Тельца на четверг: Восьмерка Пентаклей

Телец, Восьмерка Пентаклей говорит о том, что нужно усердно работать, чтобы добиться успеха. Но во вторник вам нужно пробиться на вершину. Вы должны быть очень прилежным человеком, готовым тщательно осваивать новые навыки.

Поначалу это может быть утомительно, потому что вы хотите быть лидером. Но знание того, как все работает на самом элементарном уровне, может оказаться для вас чрезвычайно полезным. Не стоит недооценивать силу начала с нуля.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Перевернутая Звезда

Сострадание и эмпатия усиливаются, потому что вы видите тучи. В глубине души вы носите здоровое чувство, что, что бы ни случилось, всегда есть надежда.

Перевернутая карта Таро "Звезда" может сбить вас с толку, поскольку она полностью противоположна вашим обычным чувствам. Сегодня, 2 июля, вы можете испытывать моменты отчаяния. Но это помогает вам понять, через что проходят другие люди. Трудно сопереживать, когда вы всегда смотрите на светлую сторону жизни.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Тройка Жезлов

Сегодня вы немного вышли из зоны комфорта, чтобы насладиться приключениями и творчеством. 2 июля может стать для вас очень освобождающим днем, поскольку вы принимаете значение карты Таро "Тройка Жезлов". Тройка символизирует творческую энергию, а Жезлы - идеи. Когда эти два элемента встречаются, это может быть невероятно захватывающий день.

Держите под рукой блокнот или используйте приложение для заметок, чтобы записывать все свои идеи, какими бы безумными они ни казались сейчас. Никогда не знаешь, куда они могут тебя завести.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Тройка Мечей

Люди - люди, и они не всегда осознают свои действия. 2 июля, согласно карте Таро "Тройка Мечей", вы можете пережить небольшую душевную боль. Мечи часто изображаются как предательство, ранящее сердце.

Пока вы переживаете чувство разочарования, постарайтесь не принимать всё близко к сердцу. Может показаться, что кто-то вас не уважал, но в конце концов, то, что решат другие люди, не определит, кто вы есть.

Дева

Карта Таро для Девы на четверг: Паж Мечей, перевернутая

Часть характера Девы заключается в том, что когда вы берете на себя контроль или организуете что-либо, это происходит не только из желания быть скрупулезным; это потому, что вы пытаетесь защитить тех, кого любите, обеспечивая максимально бесперебойную работу всего процесса.

В четверг, 2 июля, вы будете действовать защитно, согласно вашей карте Таро Паж Мечей, поскольку она перевернута; однако вам следует быть осторожным, чтобы не перегибать палку. Иногда то, что ценится, если делать это слишком часто, выходит за рамки дозволенного и вызывает дискомфорт. Совет заключается в том, чтобы обращать внимание на чувства других людей. Если бы вы сами не хотели, чтобы с вами так поступали, то, возможно, лучше не делать этого другим.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Пятерка Мечей

Люди не осознают, что у вас есть соревновательный характер. Вы можете действовать иначе и мягче, чем другие, но он есть.

Сегодняшняя карта Таро, Пятерка Мечей, предупреждает о том, что не следует побеждать ценой собственных сил. Конечно, вам не нужно меняться ради кого-либо, но и истощать себя ради того, чтобы быть первыми, тоже не стоит.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Верховная Жрица

В четверг, Скорпион, у вас будет дополнительная доза экстрасенсорной интуиции. Согласно карте Таро "Верховная Жрица", которая представляет вас, вы проявляете очень высокую интуицию.

Вы улавливаете вибрации вокруг себя. Вы получаете информацию, которая кажется почти полученной непосредственно от Вселенной. Это идеальный день для медитации и обращения к Вселенной с вопросом о том, что ей нужно, чтобы вы знали.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Тройка Пентаклей, перевернутая

Команды работают прекрасно, пока не перестают работать, и в четверг ваша карта Таро, Тройка Пентаклей, указывает на сбои в командной работе.

Проверьте мотивацию; если есть проблемы, поинтересуйтесь, как у вас дела у коллег. Часто немного доброты и заботы могут значительно восстановить энергию и вернуть все на круги своя.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Двойка Мечей, перевернутая

Вы достигли момента, когда закончили думать и готовы принять решение по очень важному вопросу в вашей жизни.

Двойка Мечей часто выпадает, когда вы беспокоитесь о решении, которое, как вам кажется, может оказаться неправильным. Вы много времени тратите на беспокойство и обдумывание всех доступных вам вариантов. Однако 2 июля она перевернута, что означает, что прошло достаточно времени, и вы можете спокойно двигаться вперед.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Король Пентаклей, перевернутая

Нет ничего плохого в желании иметь деньги, Водолей. На самом деле, наличие денег означает, что вы можете помогать другим людям и делать всё необходимое, чтобы обеспечить себе наилучшее здоровье.

Однако наступает момент, когда это становится слишком много. Именно об этом сегодня говорит карта Таро Король Пентаклей. В перевёрнутом виде она спрашивает, чисты ли ваши мотивы или вы действуете из эгоистических побуждений. Только вы можете решить.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Девятка Пентаклей, перевёрнутая

Вы любите хорошие истории, но иногда эта любовь к фантазии может заставить вас поверить людям, которые не заслуживают вашего доверия? Ваша карта Таро на четверг, Девятка Пентаклей в перевёрнутом виде, говорит вам, что лучше не поддаваться на уловки.

Верить в чью-то фантазию, конечно, не весело, но лучше оставаться равнодушным на любом другом уровне, кроме собственного воображения.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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