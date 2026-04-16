Каких 3 знака зодиака ждет невероятный финансовый успех: гороскоп на Новолуние

Новолуние 17 апреля — это время новых начинаний, решений и намерений.

Кому стоит ждать удачи в новолуние 17 апреля

17 апреля 2026 года состоится Новолуние в знаке Овна — одном из самых активных знаков зодиака. Астрологи считают, что этот период символизирует начало нового цикла, импульс к действиям и возможность заявить о себе. Энергия Овна связана с инициативой, смелостью и стартом новых жизненных этапов.

Астролог Анжелика Витренко рассказала Главреду, что ждет каждый знак зодиака 17 апреля.

Гороскоп на Новолуние 17 апреля для каждого знака зодиака

"Для разных знаков зодиака Новолуние активирует разные сферы жизни", — говорит астролог.

Для Овнов это время переосмысления себя, создания нового образа и укрепления личной идентичности.

Тельцам стоит завершить старые дела, отпустить прошлое и подготовиться к новому жизненному этапу, который может принести положительные изменения.

Для Близнецов актуальными станут дружба, новые знакомства, коллективные проекты и общие цели.

Ракам Новолуние открывает возможности в сфере карьеры и профессиональной реализации, а также финансов.

Львам этот период может принести новые знания, путешествия или изменения в мировоззрении.

Для Дев это время глубоких трансформаций и переосмысления финансовых или важных жизненных вопросов, которые могут принести успех.

Весам Новолуние 17 апреля может принести новый этап в отношениях или знакомство с важными людьми.

О персоне: Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Скорпионам стоит обратить внимание на работу, здоровье и повседневные привычки.

Для Стрельцов активизируется сфера творчества, романтики, удовольствий и новых проектов.

Козерогам этот период может принести изменения в семье, доме или вопросах недвижимости.

Для Водолеев актуальными станут коммуникации, обучение, поездки и новые идеи.

А Рыбам Новолуние открывает возможности для формирования новых финансовых планов, укрепления ресурсов и переоценки собственной ценности.

Астрологи советуют использовать энергию этого Новолуния для постановки целей, планирования и первых шагов в новых проектах.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

