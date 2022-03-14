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Когда умрет Путин и в РФ начнется война: астролог составил личный гороскоп для президента России

14 марта 2022, 08:49

Быстрая смерть главы страны-агрессора неизбежна, утверждает астролог.

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Астролог составил личный гороскоп для Путина/ Reuters

Президент страны-агрессора Владимир Путин скорее всего умрет через один-три месяца. Такой прогноз изданию "Телеграф" сделал известный российский астролог, который для собственной безопасности желает оставаться анонимным.

Он также рассказал, что уже через месяц-полтора в России может начаться серьезная война.

После начала войны России против Украины астролог составил личный гороскоп для Владимира Путина. Он утверждает, что для Путина неизбежно наступит быстрая смерть.

"Быстрая смерть Владимира Владимировича неизбежна. Сейчас просматривается два варианта – смерть от болезни или насильственная гибель. Что это будет – покушение, военный удар или что-то другое, трудно сказать", – отметил астролог.

Он добавил, что в России может вспыхнуть война. Астролог видит в близком будущем огонь, разрушения и много смертей, в том числе и в столице страны Москве, а также в крупнейших городах, например, Санкт-Петербурге. Войну в РФ он видит "в ближайшие месяц-полтора".

"Я не очень разбираюсь в политике, но могу догадываться, что причиной войны в России будет кампания против Украины. Эта война придет и на нашу территорию. Не знаю как, возможно, мы затронем НАТО, и оно ответит, возможно, будут протесты, которые перерастут в гражданскую войну, возможно, что-то еще, но, к сожалению, действия российской власти могут стать причиной военных действий и на нашей территории", – сказал астролог.

Он уточнил, что в случае, если Путин умрет или его отстранят от власти в ближайшее время, то войны в РФ удастся избежать, а также закончится война в Украине.

Ранее сообщалось, что в России требуют отстранить Путина из президентского кресла. Общественный и политический деятель РФ Леонид Гозман требует, чтобы депутаты Федерального Собрания РФ начали процедуру отстранения Владимира Путина с поста президента.

Также ранее грузинский актер, режиссер, сценарист и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что если президент России Владимир Путин не погибнет в войне России с Украиной, то его непременно убьют свои же. Свои убеждения артист аргументирует историей РФ, в которой, по его словам, было немало таких "случайных смертей".

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