Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Кошельки четырех знаков зодиака начнут наполняться: кто в числе счастливчиков

Мария Николишин
1 июля 2026, 04:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Июль начинается с момента, который изменит ход всей жизни.
Кошельки четырех знаков зодиака начнут наполняться: кто в числе счастливчиков
Кого ждет настоящий финансовый прорыв / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким знакам зодиака нужно действовать решительно
  • Кому стоит отпустить то, что мешает

Уже с 1 июля четырех китайских знаков зодиака ждет удача и финансовый успех. Важно отметить, что среда в китайском гороскопе - это День разрушения, который находится под влиянием энергии Огненной Крысы.

По словам астрологов, Дни разрушения обычно связаны с избавлением от того, что мешало. В то же время энергия Огненной Крысы помогает замечать кратчайшие пути и возможности, которые упускают другие люди, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Каким знакам зодиака улыбнется удача в первый день июля

Крыса

У вас есть одна идея, о которой вы постоянно думаете, но боитесь воплотить в жизнь. Уже 1 июля кто-то спросит о ней и проявит достаточно интереса, чтобы вы перестали отвергать ее. Вам не нужно точно знать, к чему это приведет, прежде чем сделать первый шаг. В этом для вас кроется большой потенциал.

Змея

В среду вы перестанете гоняться за деньгами, которые находятся на виду. Вы так долго смотрели в одном направлении, что полностью забыли о том, что лежит рядом. Это может быть связь или талант, за который вы никогда не брали денег. Как только вы об этом вспомните, в вашей жизни появится гораздо больше смысла.

Лошадь

Кто-то из вашего окружения станет живым доказательством того, что правила, которых вы придерживались, на самом деле не являются правилами. Вы осознаете, что можете сделать то, о чем раньше даже не мечтали. Ваш банковский счет не изменится за одну ночь, но он начнет постепенно пополняться.

Свинья

Вы наконец перестанете пытаться спасти ситуацию, которая серьезно вас изматывала. Возможно, это работа, которая постоянно отнимает силы, или человек, который ничего не дает взамен. Как только вы это отпустите, появится что-то другое, что действительно заслуживает вашего внимания.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Китайский гороскоп гороскоп крыса гороскоп змея гороскоп лошадь гороскоп кабан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ запустила опасный дрон нового поколения: в МО раскрыли главную технологию

РФ запустила опасный дрон нового поколения: в МО раскрыли главную технологию

01:51Украина
Мощное усиление авиации: Украина договорилась о поставке 16 истребителей Gripen

Мощное усиление авиации: Украина договорилась о поставке 16 истребителей Gripen

22:11Украина
Россия готовит новый массированный удар по Украине - какая область станет целью

Россия готовит новый массированный удар по Украине - какая область станет целью

22:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Войска РФ пересекли границу на новом направлении — в ВСУ раскрыли подробности

Войска РФ пересекли границу на новом направлении — в ВСУ раскрыли подробности

"Самая красивая девочка в мире" вышла замуж: как она выглядит сейчас

"Самая красивая девочка в мире" вышла замуж: как она выглядит сейчас

Многодетный отец Макс Чмерковский снова поделился важной новостью

Многодетный отец Макс Чмерковский снова поделился важной новостью

Китайский гороскоп на завтра, 1 июля: Петухам - неудачи, Тиграм - соперничество

Китайский гороскоп на завтра, 1 июля: Петухам - неудачи, Тиграм - соперничество

Гороскоп Таро на завтра 1 июля: Тельцам - невероятный поворот, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на завтра 1 июля: Тельцам - невероятный поворот, Ракам - шанс

Последние новости

05:11

Гортензии будут радовать цветением до поздней осени: чем подкормить их в июле

04:30

Кошельки четырех знаков зодиака начнут наполняться: кто в числе счастливчиков

03:33

Три знака зодиака вступают в новую еру — кого ждет большой успех

03:05

Почему кот "закапывает" миску после еды: странная привычка имеет неожиданное объяснениеВидео

02:32

Золото прямо под ногами: раскрыто место действующего вулкана с драгметаллами

Путин объявит мобилизацию, чтобы захватить две области – начштаба БПЛА 93-й ОМБр ДзюбенкоПутин объявит мобилизацию, чтобы захватить две области – начштаба БПЛА 93-й ОМБр Дзюбенко
01:51

РФ запустила опасный дрон нового поколения: в МО раскрыли главную технологию

00:10

"Возникают противоречия": Сырский ответил на вопрос о конфликте с Федоровым

30 июня, вторник
23:53

У кого летом реализуются самые смелые желания: гороскоп Таро на июль 2026

23:14

До 12 часов без электроэнергии: украинцев предупредили о летних отключениях

Реклама
22:41

Кто будет представлять Европу на переговорах о прекращении войны: названы условия

22:13

Жара скручивает листья и останавливает цветение томатов: какой раствор спасет урожай

22:11

Мощное усиление авиации: Украина договорилась о поставке 16 истребителей GripenВидео

22:01

Россия готовит новый массированный удар по Украине - какая область станет целью

21:19

Зачем люди кладут мяту в карманы перед прогулкой: хитрый лайфхакВидео

21:04

"Где мой папа?": скандал из-за мобилизации отца 5-летней девочки получил продолжение

21:04

Почему опытные дачники сеют укроп по всему огороду: секрет, повышающий урожайность

20:56

Дело о смерти командира 154-й ОМБр: всплыли новые громкие подробности

20:40

Не только жир: что категорически нельзя сливаться в раковину и унитаз

20:00

Под Ивано-Франковском нашли идеально сохранившегося мамонта – что с ним сделалиВидео

19:53

Кухонный жир растворится на глазах: копеечное средство творит настоящие чудесаВидео

Реклама
19:22

Зачем добавлять уксус при варке картофеля — простой лайфхак для хозяек

19:21

По всей Украине вводят графики отключений — когда не будет света 1 июля и почему

19:18

Сорняки сгорят за считанные часы: садовник назвал копеечное средство из кухниВидео

19:14

РФ может начать наступление с севера: Сырский предупредил, какая область под угрозой

19:10

Почему Пекин может стать ключевым игроком в переговорах с Украиной: Денисенко объяснилмнение

18:55

Переговоры с РФ по окончанию войны: Рейтерович раскрыл вероятный сценарий

18:42

Дом 1920 года купили за бесценок, а дальше произошло невероятноеВидео

18:42

Засор в раковине исчезнет за минуты: труба как новая без сантехника и за копейкиВидео

18:40

Виталий Козловский стал хозяином люксового авто

18:31

РФ атакует Запорожье, под ударом детсад: что известно о количестве жертв и последствияхФото

18:26

Даже старые пятна от пота не устоят: какая простая смесь действует лучше любой химии

18:19

Богатые люди массово бегут в секонд-хенд: причина оказалась неожиданной

18:14

"Полина - жалкая": путинистку Гагарину в РФ вывели на чистую воду

18:02

Совсем не "девичник" и "мальчишник": как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:00

Почему Трамп меняет свою позицию в отношении Украины — названы два важных нюанса

17:41

Венгрия выступила против новых правил ЕС для украинцев: о чем заявил Мадьяр

17:31

Консервация может пропасть за несколько дней: что нельзя делатьВидео

17:28

"Наше лето": похудевшая Камалия появилась с Захуром на отдыхеВидео

17:26

Войска РФ пересекли границу на новом направлении — в ВСУ раскрыли подробности

17:23

"Не можем молчать": в Чехии хотят лишить Зеленского высшей награды страны

Реклама
17:03

Абрикосы покрылись пятнами: чем обработать деревья перед сбором урожаяВидео

17:01

Никакой не "свьокр": как правильно называть отца мужа на украинском языке

16:40

"ГП "Леса Украины" в 2026 году – это предприятие, которое уже живет по правилам современного корпоративного управления" - Юрий Болоховец

16:37

Секретные объекты ГРУ и не только: ВСУ начали выбивать "российский Starlink", что известноВидео

16:34

Lida Lee призналась в романе с девушкой: "Нигде об этом не говорила"

16:12

Загадка снимка 1937 года: почему люди говорят о машине времени

16:07

ВСУ поразили два ключевых моста для армии РФ: в Генштабе раскрыли подробности

15:56

Тайна трёх букв раскрыта: как на самом деле расшифровывается название "АТБ"Видео

15:54

Хитрая головоломка со спичками, которая запутает даже школьных отличниковВидео

15:48

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз — курс валют на 1 июля

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять