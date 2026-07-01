Кошельки четырех знаков зодиака начнут наполняться: кто в числе счастливчиков

Июль начинается с момента, который изменит ход всей жизни.

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Кого ждет настоящий финансовый прорыв / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким знакам зодиака нужно действовать решительно

Кому стоит отпустить то, что мешает

Уже с 1 июля четырех китайских знаков зодиака ждет удача и финансовый успех. Важно отметить, что среда в китайском гороскопе - это День разрушения, который находится под влиянием энергии Огненной Крысы.

По словам астрологов, Дни разрушения обычно связаны с избавлением от того, что мешало. В то же время энергия Огненной Крысы помогает замечать кратчайшие пути и возможности, которые упускают другие люди, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

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Каким знакам зодиака улыбнется удача в первый день июля

Крыса

У вас есть одна идея, о которой вы постоянно думаете, но боитесь воплотить в жизнь. Уже 1 июля кто-то спросит о ней и проявит достаточно интереса, чтобы вы перестали отвергать ее. Вам не нужно точно знать, к чему это приведет, прежде чем сделать первый шаг. В этом для вас кроется большой потенциал.

Змея

В среду вы перестанете гоняться за деньгами, которые находятся на виду. Вы так долго смотрели в одном направлении, что полностью забыли о том, что лежит рядом. Это может быть связь или талант, за который вы никогда не брали денег. Как только вы об этом вспомните, в вашей жизни появится гораздо больше смысла.

Лошадь

Кто-то из вашего окружения станет живым доказательством того, что правила, которых вы придерживались, на самом деле не являются правилами. Вы осознаете, что можете сделать то, о чем раньше даже не мечтали. Ваш банковский счет не изменится за одну ночь, но он начнет постепенно пополняться.

Свинья

Вы наконец перестанете пытаться спасти ситуацию, которая серьезно вас изматывала. Возможно, это работа, которая постоянно отнимает силы, или человек, который ничего не дает взамен. Как только вы это отпустите, появится что-то другое, что действительно заслуживает вашего внимания.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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