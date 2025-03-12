Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Март изменит все: какие три знака зодиака найдут настоящую любовь

Даяна Швец
12 марта 2025, 04:30
198
Этот месяц станет периодом искренности, смелости и романтических признаний.
Весна, гороскоп, март, знаки зодиака
Кому март принесет новые эмоции / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Какие знаки зодиака обретут счастье в марте
  • Что за сюрпризы ждут Весы в этом месяце

Любовный гороскоп на март 2025 года обещает судьбоносные перемены для представителей трех знаков зодиака. Некоторые из них встретят особенного человека, который изменит их жизнь, а другие наконец-то осмелятся открыть свои чувства перед партнером, пишет Главред со ссылкой на Collective World.

Весы

Весы всегда стремятся к гармонии в отношениях и не боятся откровенных разговоров. В середине марта они почувствуют внутреннюю уверенность и будут готовы сделать важный шаг - признаться в своих чувствах. Они перестанут скрывать эмоции и откроются партнеру, что только укрепит их союз.

видео дня

Стрелец

Стрельцы известны своей прямолинейностью и честностью, особенно в любви. Они не привыкли скрывать чувства, и в этом месяце волна эмоций заставит их высказать свои мысли откровенно. Март станет идеальным периодом для откровенных разговоров, которые выведут их отношения на новый уровень.

знаки зодиака инфографика
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей

Водолеи обычно держат свои чувства при себе, предпочитая логику, чем эмоции. Однако в марте даже они почувствуют, что пришло время быть искренними. Они поймут, что настоящие чувства нельзя прятать вечно, и рискнут открыться перед дорогим человеком. Это станет важным моментом в их отношениях и поможет создать еще более глубокую связь.

Также рассказываем о трех счастливых днях в марте для каждого знака.

Больше астроновостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

знаки зодиака Весы Стрелец астрологический прогноз Водолей Гороскоп на март любовный гороскоп
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В США грозят РФ мощными санкциями в случае отказа от прекращения огня в Украине

В США грозят РФ мощными санкциями в случае отказа от прекращения огня в Украине

01:51Мир
Прекращение огня в Украине: Умеров расcказал подробности переговоров в Джидде

Прекращение огня в Украине: Умеров расcказал подробности переговоров в Джидде

00:46Украина
"Не замороженный конфликт": Сибига сказал, что означает 30-дневное прекращение огня

"Не замороженный конфликт": Сибига сказал, что означает 30-дневное прекращение огня

23:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

Ошибается большинство: как правильно жарить грибы с луком

Ошибается большинство: как правильно жарить грибы с луком

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 марта (обновляется)

Гороскоп на сегодня 12 марта: Весам - невероятный день, Рыбам - прибыль

Гороскоп на сегодня 12 марта: Весам - невероятный день, Рыбам - прибыль

Последние новости

06:10

Как два агрессивных престарелых маразматика мечтают изменить мир

05:58

Гороскоп на завтра 13 марта: Тельцам - вознаграждение, Девам - хорошие новости

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти человека из будущего

05:03

После прекращения огня в Украине РФ может напасть на Европу - аналитикЭксклюзив

04:30

Март изменит все: какие три знака зодиака найдут настоящую любовь

Patriot и F-16 заменить есть чем: Жданов объяснил, почему Украина может воевать без помощи СШАPatriot и F-16 заменить есть чем: Жданов объяснил, почему Украина может воевать без помощи США
04:02

Американцы выступили против: у Трампа начались проблемы внутри СШАВидео

03:30

12 марта: какой церковный праздник, приметы, как привлечь достаток в дом

03:00

Задача для самых глазастых: найдите 2 отличия в картинках свинки Пеппы за 7 сек

02:18

Сможет ли Украина сбивать ракеты РФ без помощи США: Жданов ответилВидео

Реклама
01:51

В США грозят РФ мощными санкциями в случае отказа от прекращения огня в Украине

01:30

Оскароносный Майкл Дуглас высказался про попытки Трампа "умиротворить" РФ

00:46

Прекращение огня в Украине: Умеров расcказал подробности переговоров в Джидде

00:04

Карьера пойдет на взлет: 3 знака Зодиака, которых ждет успех в 2025 году

11 марта, вторник
23:35

"Не замороженный конфликт": Сибига сказал, что означает 30-дневное прекращение огня

23:32

США возобновили военную помощь Украине: у Зеленского раскрыли детали

23:20

"Печально выглядит": Альбину Джанабаеву не узнали без фильтров

23:03

"Дайте поплакать": Тина Кароль удивила своим признанием о личном

22:41

Победительница Холостяка-13 высказалась про роман с Вадимом Олейником

22:40

Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным уже на этой неделе: о чем будут говоритьВидео

22:33

РФ ответила на переговоры о мире ударом баллистики по судну в Одессе, есть жертвы

Реклама
22:32

"Мяч на стороне России": лидеры ЕС массово реагируют на переговоры Украины с США

22:27

В России сделали срочное заявление о 30-дневном перемирии

22:09

"С ним что-то не так": что происходит с Никитой Пресняковым в США

22:03

Когда начнутся переговоры о прекращении огня и конце войны, - Ермак

21:31

"В следующие несколько дней": в США сделали заявление о прекращении огня в Украине

21:26

Немедленное 30-дневное прекращение огня: Украина согласилась на предложение США

21:25

Трамп резко поменял отношение к Зеленскому и выдвинул "ультиматум" РоссииВидео

21:22

Не там, где все привыкли: куда поставить чайник на кухне

21:10

"Украина разделяет позицию Трампа": Вашингтон о деталях переговоров в Джидде

21:09

"Печальное известие": Сергея Жадана "похоронили" в Сети

21:02

"Украина готова к миру": Зеленский сделал заявление о переговорах с США

20:57

Способ похож на сказку на ночь: врач рассказала, как заснуть за считанные минуты

20:40

У Трампа сделали важное заявление о переговорах с Украиной в Саудовской Аравии

20:20

Солист Modern Talking категорически отказался выступать в РФ - причины

20:10

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии завершились: все подробности

20:01

"Не имею желания спорить": Вэнс прокомментировал участие брата в войне в Украине

20:00

Встреча в Саудовской Аравии и удар по Москве: главные новости Украины (дайджест)

19:58

Желтые пятна на матрасе исчезнут на глазах: понадобится лишь крышка от кастрюли

19:40

Украину накрывают дожди и сильный ветер: где объявили штормовое предупреждение

19:23

В центре Ивано-Франковска прогремели взрывы: что известно о жертве и пострадавших

Реклама
19:10

Как в РФ очумели от массированной атаки украинских дроновмнение

18:50

В Украине взлетели цены: в НБУ рассказали, насколько подорожали продукты

18:50

Украину ждут сложные полгода, отсутствие помощи США существенно ослабило ПВО – МаломужВидео

18:40

Торговая война с Оттавой: Трамп взвинтил пошлины на сталь и алюминий из Канады

18:22

Эксперты рекомендуют раз в неделю перезагружать роутер: в чем причина

17:52

Слышали почти все: почему чайник щелкает выключенным и стоит ли волноваться

17:36

Второй раунд переговоров стартовал: что уже обсудили делегации Украины и США

17:22

Рис будет рассыпчатым, как в ресторане: женщина рассказала об 1 секретном шаге

17:16

Больше расходов, чем от холодильника: сколько электроэнергии потребляет фен

17:12

"Он хочет уничтожить Европу": раскрыты детали плана Трампа по России и УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять