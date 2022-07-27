Неожиданные кровавые события и развязка в войне: таролог рассказала, когда почувствуется облегчение

Таролог рассказала, когда почувствуется, что война отступает / Коллаж фото УНИАН, pixabay

До конца лета Россия будет терроризировать украинцев ракетами, но впоследствии начнется развязка в войне. Об этом заявила таролог Ирина Клевер, сообщает УНИАН.

Развязка в войне в Украине ожидается до конца года, а вот ощущение того, что война отступает, появится раньше.

"Развяжемся до конца года, по-другому никак ... Конец лета - они уже будут чувствовать, что война отступает", - говорит Ирина Клевер.

Она добавила, что ВСУ смогут оттолкнуть врага, но это будет происходить через кровавые события, которые произойдут неожиданно.

Таролог говорит, что не "видит" наступления на Украину со стороны Беларуси. К тому же, в День Независимости, 24 августа, украинцев не ожидает серьезная опасность.

Читайте такжеПерелом в войне и освобождение городов: неожиданный прогноз астрологов

По прогнозу астрологов Алексея и Анны Сухановых, существует вероятность освобождение крупных городов Украины от оккупантов РФ. По их данным, в июле 2022 года возможен переломный этап в пользу Украины в ходе войны, развязанной российскими оккупантами. Однако не исключена интенсификация боевых действий, а также увеличение обстрелов, в том числе в новых городах.

Астролог Ангелина Вакулина предупредила об угрозе быстрого обострения войны. Это может произойти в августе. Эксперт не исключает, что война в стране может затянуться. Нелегкий период будет также в октябре и сентябре.

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