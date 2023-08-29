Неудачники сентября-2023: астролог Росс назвал 4 знака, которых ждут проблемы

Части знаков зодиака придется пережить серьезные проблемы на работе или в семье. А у некоторых "выплывут" измены второй половинки.

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Астролог Росс назвал 4 знака зодиака, которых ждут проблемы в сентябре 2023/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Сентябрь этого года будет неблагоприятным для четырех знаков зодиака. Астролог Влад Росс в своем гороскопе на сентябрь-2023 для всех знаков рассказал, кому стоит быть максимально осторожными и каких козней от судьбы стоит ожидать.

Некоторых будут преследовать проблемы со здоровьем, у некоторых будут проблемы на работе или в семье. Но часть людей ждут также положительные изменения, говорит астролог.

Близнецы – проблемы со здоровьем и на работе

Довольно сложным первый месяц осени будет для Близнецов. Для представителей этого знака зодиака сентябрь пройдет под знаком "минус". Влад Росс подчеркивает, что этим людям нужно набраться терпения, поскольку не всё в этом месяце будет удаваться им с первого раза.

По словам астролога, будет ощущаться контраст, ведь в первой половине сентября будет неудачное время, а вторая часть может порадовать. Главное – не пугаться трудностей и не опускать руки, когда будет трудно. Все трудности удастся преодолеть, очень важно верить в себя и правильно выбирать путь. Росс отмечает, что не стоит в это время геройствовать, но также не стоит отставать от лидеров.

Благоприятные дни для Близнецов: 2, 6, 22, 26, 30 сентября.

Неблагоприятные дни для Близнецов: 14, 18, 24, 28 сентября.

Карьера. Близнецам в первом месяце осени этого года нужно быть на работе очень сосредоточенными и аккуратными, чтобы не допускать ошибок, ведь цена таких ошибок будет высокой. Также астролог предупредил, что есть риск потерять документы, например, паспорт, находясь за границей, что повлечет немало хлопот и проблем.

Во второй части сентября ситуация на работе будет лучше. Будут положительные результаты дел, которыми занимаются Близнецы. Некоторые дела будут даваться представителям знака гораздо легче.

Личная жизнь. В сентябре могут сбыться мечты Близнецов о любви, страсти и ярких эмоциях.

"Новые знакомства могут перейти на романтическую волну, особенно во второй половине месяца. Близнецам, у которых есть партнер (или партнерша), будет непросто устоять перед соблазном прыгнуть в гречку, но это будет вопросом их морального выбора. Семейных Близнецов в сентябре порадуют дети. Также это благоприятный месяц для зачатия ребенка", – отметил астролог.

Представители знака, которые еще не нашли свою вторую половинку, в сентябре могут получить шанс наладить личную жизнь. При этом, по словам астролога, они могут найти свою любовь на работе – это может быть коллега, партнер или руководитель.

Здоровье. Самочувствие в начале сентября может ухудшиться из-за изнурительных домашних дел. Поэтому Близнецам лучше попросить других членов семьи помочь по дому. Лучше всего для представителей знака будет отложить все трудные дела в первой половине сентября и беречь нервные клетки. Нужно внимательно относиться к здоровью, особенно в середине месяца. В случае недомогания лучше сразу обращаться к врачу. В конце месяца свободное время стоит посвятить тренировкам.

Рак – скандалы и проблемы со здоровьем

Для Раков этот период будет сложным. Будет много и даже слишком много общения, даже с теми людьми, с которыми раньше не общались. Есть риск возникновения скандалов. Нужно дозировать информацию и не давать поводов для сплетен о себе. Также придется учиться сочетать приятное с полезным.

Благоприятные дни для Рака: 1, 5, 18, 23, 27 сентября.

Неблагоприятные дни для Рака: 3, 7, 21, 29 сентября.

Карьера. У представителей этого знака всё, что касается работы, будет бурлить с бешеной скоростью. Придется следить за этим и систематизировать всё. Ракам нужно будет много общаться, переписываться и звонить, возможны также деловые поездки. Кроме этого, в сентябре у Рака появится прекрасная возможность получить образование.

"Конец сентября может принести Раку завершение какого-то дела, длительного процесса, возможно, судебного разбирательства. С плеч Рака спадет тяжелый груз, который уже длительное время отягощал его", – отмечает Росс.

Деньги. Рак в сентябре-2023 может надеяться на стабилизацию финансовой ситуации, даже если в начале месяца всё будет не так хорошо.

Личная жизнь. В первой половине месяца представители знака могут полностью рассчитывать на любимого человека и его поддержку. В начале месяца вряд ли зародятся новые отношения, а вот с середины месяца – вполне возможно. Тем Ракам, которые имеют вторую половинку, можно ждать полной гармонии в отношениях во второй половине месяца. Если отношения с детьми стали напряженными, то именно во второй половине сентября удастся их улучшить.

Здоровье. В начале месяца стоит беречь силы и отложить тренировки на потом. Лучше всего на здоровье скажутся купание в бассейне, принятие романтических ванн или посещение бани.

"Если у Рака есть проблемы с кожей или волосами, стоит обратиться к профильному специалисту, и это лучше всего сделать в середине месяца. В конце сентября станут уязвимыми почки, поэтому лучше отказаться от алкогольных напитков, держать поясницу в тепле и разнообразить рацион продуктами, богатыми витамином А", – отметил астролог.

Весы – избегать конфликтов на работе и не употреблять спиртного

Сентябрь 2023 года для Весов пройдет довольно плохо. В этом месяце стоит подводить итоги, говорит астролог. Весы могут столкнуться с недостатками и ошибками прошлого.

"Преодоление препятствий потребует больших затрат энергии и времени. Вы не должны ожидать многого от этого месяца в карьере. Лучше использовать этот период для согласования своих желаний и поступков. В конце сентября Весы должны быть осторожны при выполнении домашних дел", – говорит Влад Росс.

В этот месяц лучше не начинать ничего нового, а разобраться со старым делами.

Благоприятные дни для Весов: 1, 5, 6, 14, 18, 28 сентября.

Неблагоприятные дни для Весов: 3, 7, 13, 16, 17, 24, 25 сентября.

Карьера. Обстановка в карьере будет интригующей. Возможны конфликты и нарушения трудового ритма. По словам астролога, стоит быть максимально добросовестными. Если Весы будут стараться избежать исполнения обязанностей, это может вызвать разного рода сплетни. Особенно будет трудно в этом месяце делать выбор. Также в первый месяц осени представители знака будут подверженными влиянию извне, отрыву от реальности и могут неадекватно воспринимать информацию.

Деньги. Денежные расходы в сентябре-2023 у Весов в основном будут связаны с отдыхом и развлечениями. В третьей декаде сентября у Весов появятся неплохие перспективы дополнительных заработков.

Личная жизнь. Стоит стремиться поставить все сердечные дела на надежные рельсы в этом месяце. Главным в любви для них должна стать прочность, основа, причем не только в чувствах, но и в делах. Также стоит будет постараться, чтобы любимый человек доверял Весам на все 100%.

Здоровье. В сентябре укреплению здоровья Весов будет способствовать уединение. Для улучшения здоровья могут помочь медитация, самовнушение, йога. В этот месяц особенно уязвимыми будут глаза, поэтому Весам стоит в это время меньше времени проводить за компьютером. Также есть опасность пищевых отравлений. Не стоит в этот месяц употреблять спиртное и быть осторожными с химикатами.

Водолей – "выплывут" измены и будут риски

Для Водолея сентябрь 2023 года будет не самым удачным. Придется вернуться к давним делам и планам, а также встретить старых знакомых.

В этом месяце Водолей будет подвержен риску и решит не просто изменить свою жизнь, а развернуть ее на 180 градусов.

Сентябрь будет напряженным периодом. Придется проявить максимум осторожности в финансовых делах и быть осторожнее за рулем. Также это не лучшее время для поездок.

Благоприятные дни для Водолея: 1, 5, 10, 13, 14, 18, 20, 24, 28 сентября.

Неблагоприятные дни для Водолея: 3, 9, 12, 15, 16, 23, 26, 30 сентября.

Деньги. В сентябре финансовые дела у Водолея пойдут вверх только в конце месяца. Если Водолей сумеет в этом месяце больше накапливать, а не тратить, то в дальнейшем это позволит ему приумножить капитал.

Середина сентября – худшее время для поездок, подписания важных бумаг, приобретений, торговли. 13-18 сентября нужно быть внимательнее и осторожнее.

Личная жизнь. В семейной жизни может быть беспокойно. Будет трудно избежать скандала, поэтому стоит быть готовым к выяснению отношений. В целом, Водолею лучше принять всё так, как есть, говорит астролог.

Если кто-то из Водолеев изменяет своей второй половинке, то этот факт может выплыть. Водолею нужно стараться быть полезным, ведь общее дело или хобби поможет укрепить отношения с близким человеком.

Здоровье. Вторая половина месяца будет благоприятной для лечения заболеваний мочеполовой системы, прежде всего, гинекологических заболеваний. Также в сентябре благоприятно лечить эндокринные заболевания и заболевания, связанные с нарушением обмена веществ. Кроме этого, это время является благоприятным для косметических процедур.

Смотрите видео гороскопа на сентябрь 2023 года для всех знаков зодиака от Влада Росса:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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