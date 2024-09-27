Новые идеи и самая грандиозная атака: астролог назвал важные дни для карьеры в октябре

Медленное, но смелое движение будет способствовать творческим проектам и семейному бизнесу, однако эмоциональность может стать причиной ошибок, рассказал Влад Росс.

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Деловой гороскоп на октябрь 2024 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В октябре 2024 года деловая сфера будет под влиянием "водного" Марса, который будет находиться в знаке Рака. Это значит, что действия будут не слишком активными, но в то же время смелыми. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, дела будут продвигаться медленно, иногда с задержками. Именно поэтому россиянам не удастся выбить ВСУ из Курской области.

"На Марсе в Раке будут удачными проекты, связанные с творчеством, водой, жидкостями. Будет процветать семейный бизнес. В это время неплохо задуматься о старте семейного дела или просто начать работать вместе с кем-то из членов семьи. Семейная поддержка в работе будет очень ощутимой", - рассказал Росс.

В то же время эмоциональный подход к работе может привести к ошибкам, поэтому важно оставаться внимательным и осмотрительным, чтобы избежать негативных последствий.

Кто такой Влад Росс Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Важные даты октября

Середина октября, с 14 по 17 число, может стать сложным периодом. В эти даты Росс рекомендует быть осторожными и не проявлять чрезмерной активности. Не стоит начинать новые проекты.

"В этих числах также может произойти самая грандиозная атака России по нашей стране. 14-17 октября важно соблюдать технику безопасности, не идти на риск, поскольку будет высокая вероятность производственных травм, различных неприятных инцидентов, в том числе и на работе. Агрессивность очень увеличится в эти числа", - отметил астролог.

Смотрите прогноз на октябрь-2024 от астролога Влада Росса, в котором он назвал два региона Украины, которым грозит ядерный удар:

Однако с 20 по 26 октября наступит благоприятный период. Марс сформирует положительную конфигурацию, что будет побуждать к творческому подходу и новым идеям. Это отличное время для реализации новых проектов.

"Лучше менять хоть что-то своими силами, чем ждать, когда что-то начнет меняться по высшей воле. Кстати, поэтому Украине не стоит особо переживать, дадут ли нам разрешение бить ATACMS и Storm Shadow по территории России, а думать о том, как бы в этот период ударить по ним тем, что есть, и, например, уничтожить Крымский мост", - добавил Росс.

После 26 октября Марс начнет формировать оппозицию к Плутону, что принесет новые трансформации. Поэтому важно определиться с собственными целями до этого момента, чтобы понять, как улучшить свою жизнь.

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