Победа будет уже скоро: мольфарка из Карпат назвала месяц окончания войны

Украина победит РФ и сможет освободить все свои территории даже с Крымом и Донбассом.

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Война в Украине закончится уже в начале лета / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео, pixabay

Война в Украине закончится полноценной победой и освобождением всех незаконно оккупированных территорий российскими оккупантами. Украина вернет даже Крым и Донбасс. Об этом заявила украинская 88-летняя мольфарка из Карпат Мария Цвылинив, сообщает ТСН.

Она утверждает, что война закончится уже в этом году. Мольфарка убеждена, что это произойдет уже в конце весны или начале лета.

Заполучить победу помогут другие государства, которые являются партнерами Украины.

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"Война должна была бы где-то в мае-июне закончиться. Будет послабление, Путин не выиграет, Украина выиграет ... Все будет хорошо. Другие государства помогут. Украина должна процветать ... Так мне кажется, что Крым должен был бы вернуться ... Вернется все в Украину, как война эта закончится. Россия не заберет", — сказала мольфарка.

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