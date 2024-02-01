НАТО может вступить в войну: астролог назвал 2 самых опасных периода февраля

Февраль точно не будет месяцем перемирия. Наоборот, в этом месяце будут нарастать конфликт и напряжение.

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Астролог Влад Росс назвал 2 самых опасных периода февраля/ ua.depositphotos.com, Главред

В феврале этого года будет два самых напряженных периода: 13-17 и 21-27 февраля. В целом в этом месяце будет доминировать негативная атмосфера – возрастет конфликтность, могут испортиться отношения и так далее. Об этом рассказал астролог Влад Росс в гороскопе на февраль-2024.

"Две самые агрессивные планеты – Марс и Плутон – в феврале 2024 года начинают новый цикл соединений. Энергия в этом транзите часто бывает напряженной. Возрастет конфликтность, могут испортиться отношения, станет невозможно договориться полюбовно. Более того, станет возможным применение силы в разрешении конфликтов, как это произошло в 2022 году с Украиной", – отметил Росс.

По его словам, февраль точно нельзя назвать месяцем перемирия. Астролог прогнозирует, что в этом месяце даже возможно вступление войск НАТО в войну в Украине.

"Наоборот, конфликт и напряженность будут только нарастать. Даже войска НАТО могут вступить в конфликт, каким образом – это пока сложно представить и понять. Но, по моему мнению, всё неожиданно может сложиться так, что Альянс будет просто вынужден отправить свои войска в Украину", – сказал он.

В то же время, согласно его прогнозу, у Украины есть шанс получить самолеты F-16 до марта.

"Однако, поскольку Водолей – это знак воздуха и воздушного транспорта, в частности самолетов, вертолетов, дронов, до марта в Украине появятся F-16. Катастрофические периоды и наиболее напряженные дни месяца: 13-17 и 21-27 февраля", – спрогнозировал Росс.

Смотрите гороскоп на февраль-2024 от астролога Влада Росса, в котором он предупредил об опасностях месяца:

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что ждет все знаки зодиака в любви в феврале 2024. Отношениям придется пройти проверку на прочность, есть риск разводов и разрывов, предупредил Росс.

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