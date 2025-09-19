Укр
Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

Мария Николишин
19 сентября 2025, 04:30
В китайской астрологии данная пятница приходится на День разрушения.
Кому улыбнется удача 19 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кого ждет мощная трансформация
  • Какой знак зодиака может получить больше стабильности

Астрологи предсказывают, что три китайских знака зодиака в пятницу, 19 сентября, получат прилив большой удачи и везения.

YourTango пишет, что пятница приходится на День разрушения, который пройдет под знаком Металлического Кролика. В китайской астрологии такие дни означают хаос, но не в негативном смысле. Энергия пятницы заключается в разрушении шаблонов, чтобы освободить место для чего-то настоящего и значимого, передает Главред.

Какие китайские знаки зодиака получат знак от Вселенной 19 сентября

Кролик

В этот день вы будете главным героем. Вы можете увидеть завершение, которое кажется запоздалым. Удача проявится в самом освобождении, потому что то, что вы отпускаете, создает пространство для радости, которая ощущается легкой. Кто-то может раскрыть свои истинные намерения, или вы можете увидеть правду о себе.

Лошадь

В пятницу вас ждет мощная трансформация. В этот день может наступить момент, когда что-то развалится. Для вас удача проявится через освобождение в любви и стабильность в финансах. Как только вы перестанете пытаться контролировать, как кто-то вас видит или как поступают деньги, Вселенная быстро заполнит пространство.

Свинья

19 сентября вы получите шанс переосмыслить то, как вы дарите и получаете любовь. Что-то в вашей романтической жизни или даже в дружбе может внезапно измениться. С финансовой точки зрения, избавление от изнурительных расходов или привычки может мгновенно создать больше места для стабильности.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

