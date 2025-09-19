Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

В китайской астрологии данная пятница приходится на День разрушения.

Кому улыбнется удача 19 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кого ждет мощная трансформация

Какой знак зодиака может получить больше стабильности

Астрологи предсказывают, что три китайских знака зодиака в пятницу, 19 сентября, получат прилив большой удачи и везения.

YourTango пишет, что пятница приходится на День разрушения, который пройдет под знаком Металлического Кролика. В китайской астрологии такие дни означают хаос, но не в негативном смысле. Энергия пятницы заключается в разрушении шаблонов, чтобы освободить место для чего-то настоящего и значимого, передает Главред.

Какие китайские знаки зодиака получат знак от Вселенной 19 сентября

Кролик

В этот день вы будете главным героем. Вы можете увидеть завершение, которое кажется запоздалым. Удача проявится в самом освобождении, потому что то, что вы отпускаете, создает пространство для радости, которая ощущается легкой. Кто-то может раскрыть свои истинные намерения, или вы можете увидеть правду о себе.

Лошадь

В пятницу вас ждет мощная трансформация. В этот день может наступить момент, когда что-то развалится. Для вас удача проявится через освобождение в любви и стабильность в финансах. Как только вы перестанете пытаться контролировать, как кто-то вас видит или как поступают деньги, Вселенная быстро заполнит пространство.

Свинья

19 сентября вы получите шанс переосмыслить то, как вы дарите и получаете любовь. Что-то в вашей романтической жизни или даже в дружбе может внезапно измениться. С финансовой точки зрения, избавление от изнурительных расходов или привычки может мгновенно создать больше места для стабильности.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

