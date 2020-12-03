"Подставят и кинут": кому в декабре 2020 грозит серьезный кризис

Дев могут подставить и "кинуть", спрогнозировал Влад Росс / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 для Девы и предупредил, что представителей этого знака Зодиака будут предавать, подставлять и "кидать".

В жизни Дев из-за непроверенных сведений возможны серьезные кризисы, их могут сделать крайними, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что вблизи солнечного затмения (произойдет 14 декабря) Девам грозят проблемы со здоровьем, в частности переломы.

"…ухудшатся отношения с родителями, случится ссора с семьей. Деве нужно быть предельно осторожной с коллегами по работе, поскольку возможны неприятности, связанные со сплетнями и слухами...", – сказал Росс.

Ранее Влад Росс говорил, что Девы очень ответственны, дотошны, пунктуальны и работают по четко заданному плану.

Астролог добавил, что представители этого знака Зодиака – суперовые подчиненные и в отношениях с руководством ведут себя, как собачки.