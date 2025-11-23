Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Среди счастливчиков есть Стрелец.

Гороскоп на декабрь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому повезет в первый день зимы

Кого ждут хорошие новости и неожиданные путешествия в декабре

Декабрь 2025 года принесет особый успех трем знакам зодиака. Судьба готовит им удачные стечения обстоятельств, неожиданные предложения и финансовые вознаграждения. Декабрь станет месяцем, в котором усилия наконец-то окупятся. Главред выяснил, кому повезет в первый месяц зимы.

Телец

В декабре плодотворный труд Тельцов обязательно будет вознагражден, представителям этого знака зодиака могут даже предложить выгодные предложения на работе.

Совет для Тельцов: принимайте возможности, даже если они кажутся небольшими - они имеют потенциал, пишут на портале Made in Vilnius.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Декабрь - настоящий месяц света для Львов. Их харизма и творческая энергия будут привлекать людей и предложения. Возможны новые сотрудничества или проекты. Декабрь - благоприятное время для публичных выступлений, встреч и активного общения.

Совет для Льва: будьте заметными - эта энергия работает только тогда, когда вы на сцене, а не за кулисами.

Стрелец

Декабрь принесет Стрельцам счастье, оптимизм и новые возможности. Возможно путешествие, новое знакомство или проект. Вас Стрельцов ждут хорошие новости и удачные решения. Декабрь - отличное время для обучения, путешествий и самосовершенствования.

Совет для Стрельцов: следуйте своему вдохновению - маленькая идея сейчас может превратиться в большой прорыв.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

