Придет заветное облегчение: трех знаков зодиака ждут перемены 22 августа

Мария Николишин
22 августа 2025, 05:00
В китайской астрологии эта пятница - день баланса.
Кого ждут перемены 22 августа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака почувствует неожиданную финансовую стабильность
  • Кого ждет перезагрузка 22 августа

Астрологи считают, что пятница, 22 августа, принесет мягкость, щедрость и удачу в жизнь трех китайских знаков зодиака.

YourTango сообщает, что в китайской астрологии эта пятница - день баланса. Именно в это время основное внимание уделяется облегчению, эмоциональным потокам и значимым прорывам. Если вы ждали денег, привязанности или каких-то ответов в отношениях, то они обязательно появятся, передает Главред.

Какие китайские знаки зодиака почувствуют облегчение 22 августа

Крыса

В этот день напряжение, которое вы держали в отношениях или на работе исчезнет. Вы можете почувствовать неожиданную финансовую стабильность. Возможно определенный платеж поступит вовремя, или кто-то предложит покрыть расходы, о которых вы волновались. Пятница напомнит вам, что не всегда нужно гнаться за подтверждением, чтобы обеспечить себе место. Признание, которого вы так стремились, может прийти без вашей просьбы, подтверждая, что вашу последовательность заметили.

Дракон

Если вы застряли, то пятница создаст тихий проход для дальнейшего движения вперед. В этот день ваши отношения также выйдут на первый план. Поддержка других оказывается сильнее, чем ожидалось. Это один из тех дней, когда опора на кого-то другого не ослабляет вас, а напоминает вам, что достаток растет, когда вы перестаете нести все самостоятельно.

Змея

Пятница для вас станет личной кнопкой перезагрузки. Вам удастся стабилизироваться финансово и эмоционально. Вы можете услышать хорошие новости о плане, который, как вы думали, может развалиться. Ваша способность пробиваться сквозь шум и видеть более широкую картину улучшится.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

