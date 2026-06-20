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Проблемы обойдут их стороной: какие знаки зодиака скоро изменят жизнь к лучшему

Мария Николишин
20 июня 2026, 05:50
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Китайские знаки зодиака окажутся в нужном месте в нужное время.
Проблемы обойдут их стороной: какие знаки зодиака скоро изменят жизнь к лучшему
Какие знаки зодиака избегут проблем / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака наконец вернет себе свое время
  • Кому удастся выгодно вложить деньги

Три китайских знака зодиака ждет большая удача и достаток уже с 20 июня. В китайском гороскопе суббота — День опасности, который подчиняется энергии Деревянного Быка.

Астрологи говорят, что Дни опасности помогают заметить что-то, прежде чем это станет проблемой. Поэтому нужно прислушиваться к своим ощущениям, а не игнорировать их, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Для кого суббота станет днем большого успеха

Бык

20 июня вы перестанете пытаться сделать всех счастливыми. Кто-то ожидает от вас чего-то или предполагает, что вы автоматически скажете "да", но вы этого не делаете. Чувство вины продлится недолго. После этого вы почувствуете, как вернули себе нечто важное — свое время.

Кролик

В субботу вам захочется сделать какую-то важную покупку, но в последний момент вы передумаете. Позже вы будете рады, что не сделали этого. Вам может подвернуться что-то другое, на что лучше потратить деньги. Этот день напомнит вам, что быть избирательными гораздо лучше, чем импульсивными.

Лошадь

В этот день состоится разговор, который начнется очень просто, но в итоге окажется очень важным. Это один из тех моментов, когда кто-то мимоходом говорит что-то, что рождает в вас действительно хорошую идею. Вы будете думать об этих словах до конца субботы, ведь в них есть что-то ценное для вас.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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