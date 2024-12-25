Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Рождественское чудо: какие ТОП-4 знака зодиака ожидает счастливый перелом в жизни

Даяна Швец
25 декабря 2024, 04:00
134
Приближается момент перезагрузки, который позволит оставить все трудности позади и начать воплощать свои мечты.
Рождественское чудо: какие ТОП-4 знака зодиака ожидает счастливый перелом в жизни
Четыре знака Зодиака, которым удача улыбнется 25 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Что говорят астрологи:

  • Какие знаки зодиака оставят трудности позади
  • Какое событие ждет Водолея уже 25 декабря

В среду, 25 декабря, представителей четырех знаков зодиака ожидает уникальный шанс изменить свою жизнь к лучшему. Этот день станет для них началом новой, счастливой главы, которая завершит период неудач.

Какие знаки Зодиака избавятся от "черной" полосы и получат отличные новости, рассказывает Главред со ссылкой на РБК.

видео дня

Рак

Пришло время поверить в себя и в чудеса. Если что-то из задуманного до сих пор не удалось реализовать, не стоит опускать руки. Приближается момент перезагрузки, который позволит оставить все трудности позади и начать воплощать свои мечты.

Водолей

Таро-гороскоп обещает вам радостное событие. Сложности отступают, и уже в эту среду вы сможете решить важную проблему или достичь желаемого.

Ваша жизнь входит в новую, светлую полосу.

Близнецы

Не сосредотачивайтесь на неприятностях - настало время перемен. Откройтесь чудесам и настройтесь на позитив.

Скоро в вашей жизни начнется "белая" полоса, поэтому стоит окружить себя приятными людьми и начать все заново.

знаки зодиака инфографика
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

Среда принесет вам фантастические новости и возможность осуществить мечту.

Удача возвращается к вам с новой силой, помогая преодолеть все трудности и воплотить самые заветные желания.

Кроме этого, также астрологи рассказывали, какие три знака зодиака получат шанс на счастье с 23 по 29 декабря. Выделяют аж трех счастливчиков!

Другие интересные астрологические новости:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Близнецы астролог Рак Рождество знаки зодиака Стрелец Рождество Христово астрологический прогноз Водолей гороскоп Рак Близнецы гороскоп гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Близнецы знак Зодиака Стрелец знак Зодиака Водолей
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Украине - экстренные отключения света из-за ракетной атаки РФ: графики не работают

В Украине - экстренные отключения света из-за ракетной атаки РФ: графики не работают

07:20Украина
РФ ударила по Харькову баллистикой: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

РФ ударила по Харькову баллистикой: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

07:05Украина
На Рождество РФ бьет ракетами по Украине, по все стране - тревога: все подробности

На Рождество РФ бьет ракетами по Украине, по все стране - тревога: все подробности

06:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что не так на картинке: надо найти ошибку всего за 5 секунд

Что не так на картинке: надо найти ошибку всего за 5 секунд

Ракету запускали: появилась неожиданная версия повторного удара "Орешником"

Ракету запускали: появилась неожиданная версия повторного удара "Орешником"

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

Украина может сама напасть на РФ: Кулеба выдвинул неожиданное предупреждение НАТО

Украина может сама напасть на РФ: Кулеба выдвинул неожиданное предупреждение НАТО

В 2025 году решится судьба войны в Украине: Влад Росс назвал месяц

В 2025 году решится судьба войны в Украине: Влад Росс назвал месяц

Последние новости

07:20

В Украине - экстренные отключения света из-за ракетной атаки РФ: графики не работают

07:05

РФ ударила по Харькову баллистикой: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

06:26

На Рождество РФ бьет ракетами по Украине, по все стране - тревога: все подробности

06:10

Какую цену платит враг на фронте?мнение

05:44

Россия должна сделать "жест доброй воли" и вывести войска: астролог назвал срокиВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

05:00

Какой сегодня праздник 25 декабря 2024 года: что категорически нельзя делать на Рождество

04:35

Как правильно - "колядникИ" или "колЯдники": какой ошибки стоит избегатьВидео

04:00

Рождественское чудо: какие ТОП-4 знака зодиака ожидает счастливый перелом в жизни

03:30

"2025-й будет годом интриги": украинская "баллистика" полетит по РФ - Дикий

Реклама
03:02

Подорвали военные возможности врага: детали удара ВСУ по важному объекту РФ

02:30

Ракету запускали: появилась неожиданная версия повторного удара "Орешником"

01:42

Украина может сама напасть на РФ: Кулеба выдвинул неожиданное предупреждение НАТО

01:30

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж - детали

01:01

Рождественский налет дронов на Украину: на Киевщине слышны взрывы - где еще угроза атаки

00:27

Даниэль Салем раскрыл щемящую причину, почему не любит новогодние праздники

00:16

Теряют целые батальоны всего за день: потери РФ на Курщине удивляют даже ВСУ

00:04

Трамп может побудить Путина к миру в Украине, но есть нюанс - Хара

24 декабря, вторник
23:30

Monatik в третий раз стал папой - первое фото с младенцем

22:58

Волна поджогов в РФ растет: в Москве бросили "коктейль Молотова" в авто полиции

22:50

Трампу придется заставить Путина: у Зеленского раскрыли перспективы возможных переговоров

Реклама
22:29

"Инспектор по воинскому учету": в Украине появится новая профессия - что известно

22:24

В стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой - СМИ

21:58

В Минобороны просят отложить подготовку закона о демобилизации - СМИ

21:54

Певица Alyosha похудела на 10 кг: что происходит

21:32

Камалия раскрыла детали общения с разлучницей, которая разрушила ее брак

21:31

В семье легендарного Шумахера ожидается радостная новость

21:28

Пошли ва-банк на ключевом участке: на каких на трех направлениях РФ усилила штурм

21:10

Рождество Христово 2024: что можно и нельзя делать 25 декабря

21:03

Какую еду с праздничного стола категорически нельзя давать собакам: предупреждение ветеринара

20:57

Повторная оккупация Сумщины: эксперт прокомментировал планы РФ - есть ли угроза

20:55

ВСУ удалось вырваться из окружения в Макаровке: в DeepState раскрыли ситуацию

20:45

Российскую актрису Татьяну Лазареву приговорили к шести годам колонии

20:34

Едва покрывают потери: Россия поставила в этом году 24 боевых самолета

20:14

Масштабная атака России на АЭС: почему МАГАТЭ бьют тревогу - какие последствия ударов

20:01

О США и Гренландии: что задумал Трампмнение

19:45

Селезнев раскрыл новый план РФ: для чего на самом деле они хотят форсировать Днепр

19:43

Женщина объяснила, почему она берет плату за рождественский ужин с членов семьи

19:42

В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет снег на Рождество

19:37

ВСУ потопили лодки РФ во время попыток переправиться на правый берег Днепра - Попович

19:23

Четыре шага к миру: в Foreign Affairs озвучили ключевые аспекты соглашения с РФ

Реклама
19:07

Легендарный футболист скоро станет отцом в первый раз

18:40

Масштабные санкции против "теневого флота" России: в СМИ раскрыли новые планы Байдена

18:11

"Нонсенс": в ОП резко отреагировали на позицию Фицо и Орбана по Украине

18:09

Людей ищут под завалами: РФ цинично атаковала Кривой Рог, есть жертвыФото

18:04

Арсен Мирзоян признался, что был против отношений с Тоней Матвиенко

17:30

"Неволя и тьма проигрывают": Зеленский обратился к украинцам накануне Рождества

17:10

Нагар быстро отпадет: хозяйка раскрыла гениально простой секрет, как отмыть противень

16:55

Тест на IQ с головоломкой: только 1% людей могут найти галстук-бабочку за 5 секунд

16:31

Поздравления с Сочельником: красивые слова и картинки для близких

16:27

Падение после исторического максимума: сколько стоит валюта в Украине

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять