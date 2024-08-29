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Сентябрь может стать месяцем финансового бума: какие знаки зодиака ждут перемены

Анна Косик
29 августа 2024, 03:02
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Для некоторых знаков зодиака первый месяц осени станет периодом больших возможностей для обогащения.
знаки зодиака, деньги
Сентябрь будет благоприятен в сфере финансов для 8 знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В финансах звезды обещают успех на сентябрь определенным знакам Зодиака. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс. Звездные силы будут благосклонны к 8 знакам в финансовом плане, но нужно знать, как правильно воспользоваться этими возможностями.

В сентябре Овны будут среди тех знаков зодиака, которым может повезти в плане денег. Улучшиться материальное положение у овнов может благодаря новому партнеру. Росс объясняет, что Венера - планета счастья и любви, будет в доме делового партнерства и отношений.

Раки также среди тех, кому повезет с деньгами в сентябре. Представители этого знака зодиака могут надеяться на стабилизацию и улучшение финансовой ситуации.

"Можно смело продвигать свои идеи. Есть шанс найти невероятно высокооплачиваемую работу, получить прибыль, рассчитаться с долгами", - говорит Росс.

Скорпионам в сентябре следует быть осторожными с игрой по правилам, чтобы не получить печальных последствий в финансовой сфере. Но в целом сентябрь будет для них благоприятным. Состоятельные Скорпионы могут получить отличные новые финансовые возможности, а предпринимателям под этим знаком первый месяц осени может принести финансовый успех благодаря новым планам и проектам.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Для Козерогов в сентябре финансовые дела будут складываться очень удачно, однако в этом месяце важно вовремя погашать кредиты и возвращать долги: чем больше долгов вернет Козерог, тем больше денег у него будет в дальнейшем.

Для Тельцов и Весов следующий месяц будет благоприятным периодом для поиска дополнительных источников дохода. Представители знака Телец также могут надеяться на хорошие возможности для развития личного бизнеса и коммерческой активности.

Смотрите видео, о том для кого сентябрь будет благоприятным в финансовом плане:

В сентябре деньги ко Льву будут легко приходить. Однако представителям этого знака нужно быть осторожными, ведь уходить обогащения будут так же легко. Особенно в конце месяца, поэтому важно не поддаваться соблазну потратить все на развлечения и удовольствия.

Финансовые дела у Водолеев в сентябре пойдут в гору, что предполагает улучшение денежной ситуации. Но этого следует ждать только во второй половине месяца. В начале месяца представителей этого знака зодиака ждут сложности. Однако, если Водолей сейчас больше отложит денег, это позволит приумножить капитал.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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