Середина месяца будет худшим временем: названы главные опасности на июль 2024

В середине месяца звезды обещают самую сложную ситуацию с энергетикой в Украине, когда Марс сойдется с Ураном, говорит Росс.

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Середина месяца будет худшим временем, говорит Росс / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Июль 2024 года будет больше спокойным, чем напряженным. Однако, аспект Марса и Урана 15 июля будет создавать конфликтные ситуации и сложности. Из-за этого возможны "наезды". Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Он отметил, что в середине месяца возможны различные неприятности, особенно с налоговой.

"Также середина июля будет худшим временем из-за высокой вероятности ДТП и несчастных случаев. Достаточно травмоопасный период. События в эти дни будут крайне непредсказуемыми, поэтому нужно быть предельно осторожными", - подчеркнул астролог.

Кто такой Влад Росс Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Кроме того, по его словам, в середине месяца звезды обещают самую сложную ситуацию с энергетикой в Украине, когда Марс сойдется с Ураном.

"Скорее всего, в эти дни будет жарко, и многие включат кондиционеры - нагрузка на систему увеличится, в итоге многие украинцы будут сидеть без света", - добавил Росс.

Смотрите видео с астрологическим прогнозом на июль 2024 года от Влада Росса:

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