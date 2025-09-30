Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

Руслана Заклинская
30 сентября 2025, 02:32
21
Астролог назвала три знака зодиака, которым звезды принесут успех в любви и карьере этой осенью.
Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября
Три знака зодиака, которым звезды сулят наибольший успех / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака будут иметь наибольшую вероятность космической удачи этой осенью
  • Какие возможности и перемены открываются перед Скорпионами
  • Какие советы дают астрологи Весам

Осень всегда полна особой магии - она напоминает нам о текучести времени, красоте перемен и важности наслаждаться маленькими моментами. Осеннее равноденствие 22 сентября знаменовало начало романтического сезона Весов.

Астролог Parade МаКайла МакРей советует прислушаться к собственным чувствам и использовать этот период для самосовершенствования и внутренней гармонии. Хотя каждый знак зодиака будет переживать свои взлеты и падения, Главред узнал о трех знаках, которые получат особую космическую поддержку и большую удачу.

видео дня

Скорпион

Осень для Скорпионов начинается с транзита Марса в вашем знаке, который продлится до 4 ноября 2025 года. Эта планета-воин придает невероятную силу водному знаку, способствуя расширению возможностей, установлению личных границ, амбиций и бескомпромиссному самовыражению.

В результате Скорпионы почувствуют себя способными на все, уверенными и целеустремленными. Решительность будет определять жизненное направление и стратегию. Ожидайте больше возможностей, влияния и независимости. В это время может появиться желание изменить стиль, прическу или внешний вид - это будет отражением нового внутреннего состояния.

Весы

С 13 октября по 6 ноября 2025 года Венера проходит через Весы. Планета любви, привлекательности и магнетизма чувствует себя в этом воздушном знаке максимально комфортно. Это способствует укреплению отношений, дружбы, финансов и личных ресурсов.

Весы могут ожидать, что этот период будет особенно благоприятным. Воздушный знак привлечет внимание поклонников, откроет возможности для общения и создания новых, пылких связей. Инвестиции в собственный стиль, моду и общее самочувствие сейчас будут чрезвычайно полезными - все, что вложите в самовыражение, вернется в виде удачи и новых возможностей.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

В начале зимы, 15 декабря 2025 года, Марс войдет в Козерога, где будет находится в состоянии экзальтации. Это повысит производительность, смелость и способность к новаторству.

Для Козерогов этот период обещает значительные успехи в профессиональной сфере и карьере, приносит ясность, мотивацию и эффективность. В личных отношениях Козероги найдут уверенность для прямого и результативного подхода, что сделает действия практически непобедимыми. К концу сезона вероятен благоприятный толчок, который поможет реализовать задуманное и изменить ситуацию в вашу пользу.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог гороскоп знаки зодиака астрология
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

02:08Мир
Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

00:08Война
Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

22:55Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

РФ предложила "выгодные условия" мира: что будет с границами и какая новая цель Кремля

РФ предложила "выгодные условия" мира: что будет с границами и какая новая цель Кремля

Последние новости

04:01

Когда будет новый обстрел Украины: названа дата

03:30

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет шикарный месяцВидео

03:09

Путин послал сигнал Западу по Украине - какая цель Кремля и чего ждать дальшеВидео

02:45

Почему нужно убрать в доме и сменить постель 30 сентября: приметы в этот день

02:32

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
02:08

"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

01:04

5 знаков зодиака, которые станут успешными предпринимателями

00:59

"Лучший ответ Орбану": Еврокомиссия назвала, что разблокирует вступление Украины в ЕС

00:08

Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

Реклама
29 сентября, понедельник
23:03

"Новая порция" Patriot: Писториус анонсировал, когда и сколько систем получит Украина

22:55

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

22:20

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

22:09

Размер имеет значение: ученые назвали самое большое существо в мире

22:02

Черный не единственный: исследование показало, какие цвета авто повышают аварийность

22:01

Трамп объявил мирный план для завершения войны в Газе - что предполагается

21:44

Пошли вперед и уничтожили тысячи оккупантов - Зеленский сообщил об успехе на фронте

21:31

Тот самый самый салат Бунито из Челентано - мгновенно исчезает со стола

21:10

Гороскоп для Львов на октябрь 2025: месяц ярких встреч и судьбоносных событийВидео

21:06

Не только перец: ТОП-10 продуктов, которые вызывают ожоги, слезы и электрический ток во рту

21:05

Ребров принял решение по Панатинаикосу: останется ли он в сборной

Реклама
21:03

Питер Тодд в Украине: визит в детские дома Харькова

20:45

Совсем не библейский - ученые раскрыли, каким будет Апокалипсис и что уничтожит человечество

20:38

Гороскоп для Раков на октябрь 2025: самые опасные и самые удачные дни месяца

20:32

"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениямиВидео

20:17

Блеск без химии – кран засияет: хитрый способ быстрой очистки за копейкиВидео

20:10

Он очень вкусный и сытный: быстрый рецепт салата с секретной начинкой

20:02

США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

19:19

Прощай, плесень и запах: люди массово выбирают одно средство очистки стиралкиВидео

19:15

Проблемы "Дарницы" с продажами связаны с высокими ценами, а не со "сговором" аптек - экономист

19:10

Как выборы в Молдове стали серьезным сигналом для Кремля?мнение

19:05

Осенний щит для голубики: три простых шага, которые спасут кусты от зимних болезнейВидео

18:59

Гороскоп для Близнецов на октябрь 2025: любовь, радость и новые горизонтыВидео

18:58

Россияне атакуют центр Киева - в столице раздаются масштабные взрывы

18:38

F-16, Mirage и не только: анонсирована передача Украине нового типа самолетов

18:29

Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

18:21

Соседям можно даже не мечтать: почему Закарпатье - не Венгрия

18:18

Женщина завела обычного щенка, но с питомцем произошли невероятные измененияВидео

18:12

Как выбрать коричневую помаду: простые правила помогут найти ваш оттенок

18:05

Безопасного места в РФ больше нет: Украина пригрозила мощными ударами

17:26

"Мы набрали обороты": Сибига назвал обнадеживающий срок окончания войны

Реклама
17:25

Гора сочных котлет без грамма мяса — вся семья будет сыта

17:20

Уже летят "Шахеды": РФ в ближайшее время может обстрелять Украину

17:12

Россию можно выбить из войны: эксперт объяснил, что должна делать Украина

17:10

"Сценарий может быть худший": украинцев предупредили о ядерной и радиационной угрозе

17:09

Хитрый способ опытных сантехников: как пробить засор без усилий и химииВидео

16:51

Окружение россиян под Покровском: ВСУ предложили оккупантам два варианта

16:39

Tomahawk для Украины: в ВСУ сказали, какие цели в России будут поражены

16:33

Шикарный закусочный торт из лаваша: абсолютно новый рецепт

16:31

Автомобили Range Rover оснащены секретной кнопкой - какие функции она выполняетВидео

16:26

Надо запасаться сейчас: украинцев предупредили о скачке цен на базовые продукты

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять