Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

Осень всегда полна особой магии - она напоминает нам о текучести времени, красоте перемен и важности наслаждаться маленькими моментами. Осеннее равноденствие 22 сентября знаменовало начало романтического сезона Весов.

Астролог Parade МаКайла МакРей советует прислушаться к собственным чувствам и использовать этот период для самосовершенствования и внутренней гармонии. Хотя каждый знак зодиака будет переживать свои взлеты и падения, Главред узнал о трех знаках, которые получат особую космическую поддержку и большую удачу.

Скорпион

Осень для Скорпионов начинается с транзита Марса в вашем знаке, который продлится до 4 ноября 2025 года. Эта планета-воин придает невероятную силу водному знаку, способствуя расширению возможностей, установлению личных границ, амбиций и бескомпромиссному самовыражению.

В результате Скорпионы почувствуют себя способными на все, уверенными и целеустремленными. Решительность будет определять жизненное направление и стратегию. Ожидайте больше возможностей, влияния и независимости. В это время может появиться желание изменить стиль, прическу или внешний вид - это будет отражением нового внутреннего состояния.

Весы

С 13 октября по 6 ноября 2025 года Венера проходит через Весы. Планета любви, привлекательности и магнетизма чувствует себя в этом воздушном знаке максимально комфортно. Это способствует укреплению отношений, дружбы, финансов и личных ресурсов.

Весы могут ожидать, что этот период будет особенно благоприятным. Воздушный знак привлечет внимание поклонников, откроет возможности для общения и создания новых, пылких связей. Инвестиции в собственный стиль, моду и общее самочувствие сейчас будут чрезвычайно полезными - все, что вложите в самовыражение, вернется в виде удачи и новых возможностей.

Козерог

В начале зимы, 15 декабря 2025 года, Марс войдет в Козерога, где будет находится в состоянии экзальтации. Это повысит производительность, смелость и способность к новаторству.

Для Козерогов этот период обещает значительные успехи в профессиональной сфере и карьере, приносит ясность, мотивацию и эффективность. В личных отношениях Козероги найдут уверенность для прямого и результативного подхода, что сделает действия практически непобедимыми. К концу сезона вероятен благоприятный толчок, который поможет реализовать задуманное и изменить ситуацию в вашу пользу.

