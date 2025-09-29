В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

Китайских знаков зодиака ждет День стабильности.

Кому будет везти 29 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кого ждет победа 29 сентября

Кому откроются финансовые двери

Астрологи предсказывают, что в понедельник, 29 сентября, три китайских знака зодиака откроют для себя поток успеха.

YourTango пишет, понедельник - День стабильности, который проходит под знаком Металлического Быка. Этот день стабильный и практичный, а также щедрый, помогая усилиям стать на место. Удача в этот день происходит от знания, где стоять, чтобы возможности могли найти вас, передает Главред.

Каких китайских знаков зодиака ждут возможности 29 сентября

Бык

В этот день вы будете чувствовать победы. Что-то, к чему вы добросовестно стремились, может принести свое первое реальное подтверждение. Возможно состоится разговор о повышении зарплаты, или вы можете получить новости о том, что медленные инвестиции окупаются. Если вы чувствовали себя незаметными в своих усилиях, поверьте, что в этот день тихая работа будет замечена. Делайте небольшие, но уверенные действия.

Змея

В понедельник вам стоит избавиться от старых определений безопасности, и подчиниться смелости. Вы можете увидеть неожиданные финансовые двери, открывающиеся через наставника, бывшего клиента или партнера, который наблюдал за вашим ростом и теперь готов инвестировать в то, что вы создаете. Это также отличный день, чтобы переосмыслить то, как вы просите ресурсы. Вместо того, чтобы занижать цену, говорите о ценности, которую вы сейчас приносите. Один разговор или обращение может изменить ваш путь заработка быстрее, чем вы думаете.

Петух

29 сентября ваши усилия будут окупаться. Вы можете оказаться в идеальном положении, чтобы взять на себя выгодную должность, заключить выгодную сделку или получить шанс, которого другие не ожидали. Речь идет не о удаче, падающей с неба, а о вашей тщательной подготовке. Если есть побочный проект или креативная идея, которую вы хотели монетизировать, сегодня самое время двигаться дальше. Кто-то может предложить партнерство, продвижение или финансирование того, что вы создали.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

