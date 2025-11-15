Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Марина Фурман
15 ноября 2025, 03:40
64
Проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.
гороскоп, счастье
"Белая полоса" начинается у трех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому Вселенная готовит сюрпризы
  • Кому удастся улучшить отношения с коллегами и близкими

Волна успеха накроет трех знаков зодиака. Судьба начнет вознаграждать их усилия, а стечения обстоятельств и новые возможности покажут, что жизнь движется в правильном направлении. Главред, со ссылкой на Made in Vilnius, выяснил, кто попал в список счастливчиков.

Телец

Тельцов в ближайшее время ожидает материальное и эмоциональное равновесие. После нескольких стрессовых недель вернется стабильность, а вместе с ней - уверенность в себе и новые идеи по улучшению жизни. Тельцам могут предложить выгодную сделку. Кроме этого, улучшатся отношения с коллегами и близкими.

видео дня

Совет для Тельцов: не бойтесь принимать помощь - сейчас окружающие хотят вам помочь.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Львы могут почувствовать прилив вдохновения. Также им предложат новый проект, который позволит проявить свои сильные стороны. Это время, когда смелость будет вознаграждена. Фортуна будет сопутствовать тем, кто рискует с уверенностью.

Совет для Льва: проявляйте инициативу - теперь именно ваш голос будет услышан.

Стрелец

Для Стрельца наступает время открытий и расширения возможностей. Могут появиться предложения о путешествиях, обучении или новых партнерствах. Вселенная будто открывает двери тем, кто готов сменить курс и двигаться вперед.

Совет для Стрельца: следите за знаками и не бойтесь сделать первый шаг - на этот раз удача будет с вами.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Лев гороскоп Телец гороскоп Стрелец
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

23:44Война
Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

22:08Украина
В Раде предлагают запретить выезд за границу части украинцев - что известно

В Раде предлагают запретить выезд за границу части украинцев - что известно

21:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Быкам - ошибки, Лошадям - бунт

Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Быкам - ошибки, Лошадям - бунт

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

Появилось чудо: Высоцкая и Кончаловский стали родителями

Появилось чудо: Высоцкая и Кончаловский стали родителями

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

Сильнейший ветер, ливни и похолодание: погода резко изменится в ближайшие дни

Сильнейший ветер, ливни и похолодание: погода резко изменится в ближайшие дни

Последние новости

06:10

С кем Казахстан?

06:10

Что ждет Украину совсем скоромнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках играющих кошек за 23 секунды

05:18

Как определить погоду зимой по косточке хурмы: удивительный метод предков

04:30

Судьба подготовила перемены: какие знаки зодиака скоро найдут настоящую любовь

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
03:40

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

03:13

Как можно долго хранить чеснок на кухне: хитрый трюк с солью

02:36

Жест вежливости может обойтись дорого: когда запрещено включать "аварийку"

01:46

Что цвет ваших глаз говорит о вашей личности: психологическое значение оттенков

Реклама
01:40

Взрыв в космосе: ученые предупредили об угрозе уничтожения целых планет

01:04

Что будет с ценами на молочку до конца года: эксперт дал прогноз

14 ноября, пятница
23:44

Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

23:28

Потеря страховой стажа: в Пенсионном фонде сделали важное предупреждение

23:24

"Я не чувствую": Тарас Цымбалюк принял неожиданное решение на церемонии роз

22:30

О хитрости молчат опытные сантехники: ржавчина исчезнет с одним средствомВидео

22:08

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

22:05

Обязательно стирать в горячей воде: названы четыре вещи

21:40

"Значительная часть идет на экспорт": на сколько подорожает масло до конца года

21:40

После потери любимого: редкий выход Сандры Буллок на публику

21:31

Под угрозой города-миллионники: Жданов назвал цели новых ударов РФ

Реклама
21:13

10 минут работы: мужчина показал, как сделать, чтобы батарея грела лучшеВидео

21:05

В Раде предлагают запретить выезд за границу части украинцев - что известно

20:58

Гетманцев встал на защиту чиновника НБУ Олейника, обвиненного в коррупции

20:43

Призналась: почему Тарас Цымбалюк отправил домой фаворитку

20:40

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответВидео

20:33

"Электроэнергии может не быть днями": названы регионы, которым грозит блэкаут

20:02

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

19:55

Не Киев и не Одессу: какой город Украины немцы захватили последним во Второй мировой

19:34

Головоломка для людей с орлиным глазом: найдите вишню без червяка за 30 секунд

19:30

РФ ударила по Сумам редкой ракетой: Игнат назвал неожиданную причину

19:25

Покровск на грани падения: в Sky News назвали причину и раскрыли худший сценарий

19:10

Одна из самых массированных атак россиян на Киев: деталимнение

19:01

"Самая большая угроза": эксперт рассказал, куда будет целить РФ ракетами и дронами

18:51

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графикахВидео

18:42

Клиентка ПриватБанка осталась копейки в кармане за пару минут: в чем причина

18:36

Взорвали Транссиб и пустили поезд под откос: детали спецоперации ГУР

18:25

Сильнейший ветер, ливни и похолодание: погода резко изменится в ближайшие дни

18:18

Не просто упаковка: почему на самом деле апельсины продают в красных сетках

18:18

Блогер из Николаева стал лучший автором TikTok — чем он известенВидео

18:01

Часов со светом станет больше: новые графики ограничений на 15 ноября

Реклама
17:43

Стены обрушились прямо на кровать: люди чудом выжили во время атаки на КиевФотоВидео

17:38

Когда празднуют День Святого Николая в 2025 году: точная дата

17:37

Мощный удар ракет и дронов ВСУ: в РФ взорван порт, НПЗ и установка ЗРК С-400

17:36

Доллар внезапно полетел вниз, евро безумно подскочило: курс валют на 17 ноября

17:29

Какая ваша скрытая духовная суперсила: о всем расскажет дата рождения

17:25

У трех знаков зодиака скоро начнется "белая полоса": проблемы позади

17:10

Базовый гардероб на зиму 2026: 5 вещей создадут стильный и теплый образВидео

17:04

Юрия Дудя приговорили к тюремному сроку

16:50

Главный продукт украинцев подорожает до конца года: цены установят новый рекорд

16:34

Риски очень большие: названы автомобили, которые не стоит покупать в Польше

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотап
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять