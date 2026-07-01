Три знака зодиака вступают в новую еру — кого ждет большой успех

Астролог Руби Миранда предсказывает неожиданный сценарий для трёх знаков зодиака.

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Три знака зодиака изменят свою жизнь с 1 июля / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что означает период ретроградного Меркурия

Какие три знака зодиака вступают в новую жизненную эру

Почему этот период считается началом новой мощной эры

Начиная с 1 июля 2026 года, три знака зодиака вступают в новую мощную эру. Ретроградный Меркурий в этот период не является поводом для беспокойства.

Не стоит делать поспешных выводов об этом транзите только из-за его репутации. Астролог Your Tango Руби Миранда рассказала, что на самом деле ретроградный Меркурий лишь свидетельствует о том, что перемены уже на пороге - и на этот раз к лучшему.

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Главред узнал, какие три знака зодиака вступают в новую эру.

Иногда ретроградный Меркурий приносит не хаос, а переосмысление и позитивные трансформации. В среду эта энергия подталкивает определенные знаки зодиака к обновлению и началу новой жизненной фазы.

Овен

Овны, вы хорошо знаете свою прямую и смелую манеру высказываться. Во время ретроградного Меркурия это может проявиться особенно резко, вплоть до слов, которые удивляют окружающих.

Возможная критика заставит вас задуматься о том, как вы общаетесь. И хотя поначалу это может быть неприятно, в дальнейшем вы научитесь останавливаться, прежде чем говорить, и действовать осторожнее.

Эта энергия не ограничивает вас, а наоборот - формирует новый уровень осознанности в общении. Изменив подход, вы заметите положительные сдвиги в различных сферах жизни.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Скорпионы, вы можете оказаться в ситуации, к которой, как вам казалось, не готовы. Однако реальность покажет обратное - всё сложится даже лучше, чем ожидалось.

Во время ретроградного Меркурия то, что сначала выглядит как ошибка или сложность, может оказаться шансом или выгодным поворотом событий. Этот период открывает для вас новый этап трансформации. Изменения, которые происходят сейчас, могут стать именно тем толчком, которого вы ждали.

Телец

Тельцы, ретроградный Меркурий может создать ощущение, будто события движутся не в том направлении. Однако на самом деле речь идет не о хаосе, а о перенастройке вашего пути.

Смена направления может сначала вызвать сомнения, но со временем вы почувствуете, что она ведет к более правильному решению. Именно сейчас начинается период внутренней трансформации. И хотя конечная цель еще не до конца понятна, вы уже движетесь в сторону важных перемен.

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Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

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