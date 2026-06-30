Важные изменения в июле: какие три знака зодиака получат новые возможности

Прогноз Таро для знаков зодиака обещает переломный период. Тельцам, Весам и Козерогам предсказывают окончание прежних трудностей и начало нового этапа.

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Карты Таро: июль / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Что карты Таро обещают каждому из них

Астрологи и тарологи прогнозируют значительные изменения в жизни трех знаков зодиака уже в ближайшее время. Карты Таро указывают, что для Тельцов, Весов и Козерогов наступает период профессиональных и личных трансформаций, которые помогут решить давние проблемы.

Эти изменения могут быть вызваны как внешними событиями, так и внутренними решениями самих представителей этих знаков. Главред расскажет об этом подробнее.

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Телец (карта "Колесо Фортуны")

Для Тельцов, которые обычно стремятся к стабильности, июль принесет неожиданные перемены. Карта "Колесо Фортуны" указывает на появление новых возможностей в карьере, финансах или личной жизни. Представители этого знака могут получить выгодные предложения или наладить перспективные деловые контакты. Главным условием успеха в этот период станет гибкость и готовность отказаться от привычных методов работы.

Весы (карта "Двойка чаш")

Для Весов главные изменения произойдут в личной жизни и партнерских отношениях. Карта "Двойка чаш" символизирует восстановление баланса и гармонии. Это благоприятное время для завершения давних конфликтов и откровенных разговоров. Представители этого знака, которые раньше вкладывали в отношения больше, чем получали, наконец смогут добиться взаимности и вернуть чувство безопасности.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог (карта "Солнце")

Козероги получат заслуженные результаты своего длительного и упорного труда. Карта "Солнце" символизирует успех, признание и карьерные достижения. Положительные изменения возможны как в профессиональной сфере, так и в семейной жизни. Астрологи советуют Козерогам не оставаться в тени, а уверенно принимать заслуженное признание и плоды собственных усилий.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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