Три знака зодиака ждет неделя большой удачи: кому повезет больше всего

На этой неделе знакам зодиака предстоят неожиданные подарки.

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Кому предсказывают особенную неделю / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому откроются новые возможности в течение недели

Для кого конец июня станет особенно успешным

У трех китайских знаков зодиака будет неделя большой удачи и процветания. Уже с 22 по 28 июня им откроются определенные возможности без особых усилий.

По словам астрологов, эта неделя не только преподнесет неожиданные подарки, но и подтолкнет к действиям. Именно добросовестный труд поможет привлечь процветание в жизнь, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

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Каких знаков зодиака ждет по-настоящему счастливая неделя

Кролик

Процветание и удача придут к вам на этой неделе, когда вы сузите фокус. День, на котором вам следует сосредоточиться в первую очередь, — это понедельник, ведь именно он запускает вашу удачу.

В течение недели вам предстоит принимать сложные решения, которые повлияют на жизнь других. Вы добьетесь успеха в той сфере жизни, в которой хотите развиваться, потому что вам удастся правильно расставить приоритеты.

Собака

На этой неделе процветание и удача приходят к вам в виде открытых дверей и возможностей, от которых вы не хотите отказываться.

В то же время вторник для вас станет одним из самых напряженных дней недели. Вам нужно отказать в помощи другим и подумать о собственной жизни. К воскресенью вы будете готовы начать новый этап в жизни.

Свинья

Поскольку честность чрезвычайно важна для вас и ваших отношений, именно в этом плане вам очень повезет на этой неделе. День, когда вы увидите признаки процветания в своей жизни, — 25 июня. В это время вы установите определенные жизненные правила и границы, которых нужно придерживаться.

Вам придется упорно работать в начале недели, чтобы завершить кучу дел, но это нужно сделать. Уже в выходные вы почувствуете оптимизм по поводу всего, чего достигли. Похвалите себя и наслаждайтесь плодами своего упорного труда.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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