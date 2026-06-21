Три знака зодиака ждет неделя большой удачи: кому повезет больше всего

Вы узнаете:
- Кому откроются новые возможности в течение недели
- Для кого конец июня станет особенно успешным
У трех китайских знаков зодиака будет неделя большой удачи и процветания. Уже с 22 по 28 июня им откроются определенные возможности без особых усилий.
По словам астрологов, эта неделя не только преподнесет неожиданные подарки, но и подтолкнет к действиям. Именно добросовестный труд поможет привлечь процветание в жизнь, пишет Главред со ссылкой на YourTango.
Каких знаков зодиака ждет по-настоящему счастливая неделя
Кролик
Процветание и удача придут к вам на этой неделе, когда вы сузите фокус. День, на котором вам следует сосредоточиться в первую очередь, — это понедельник, ведь именно он запускает вашу удачу.
В течение недели вам предстоит принимать сложные решения, которые повлияют на жизнь других. Вы добьетесь успеха в той сфере жизни, в которой хотите развиваться, потому что вам удастся правильно расставить приоритеты.
Собака
На этой неделе процветание и удача приходят к вам в виде открытых дверей и возможностей, от которых вы не хотите отказываться.
В то же время вторник для вас станет одним из самых напряженных дней недели. Вам нужно отказать в помощи другим и подумать о собственной жизни. К воскресенью вы будете готовы начать новый этап в жизни.
Свинья
Поскольку честность чрезвычайно важна для вас и ваших отношений, именно в этом плане вам очень повезет на этой неделе. День, когда вы увидите признаки процветания в своей жизни, — 25 июня. В это время вы установите определенные жизненные правила и границы, которых нужно придерживаться.
Вам придется упорно работать в начале недели, чтобы завершить кучу дел, но это нужно сделать. Уже в выходные вы почувствуете оптимизм по поводу всего, чего достигли. Похвалите себя и наслаждайтесь плодами своего упорного труда.
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