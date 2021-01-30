"Время больших ставок": астролог сказал, кому в феврале светят выигрыши

"Огненным" людям прогнозируется удача на разных жизненных фронтах.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 и отметил, что на протяжении месяца знаку Зодиака Лев светит успех в судебных разбирательствах, прогнозируются выигрыши, поэтому можно смело делать большие ставки.
Будет удачное время для переговоров и подписания соглашений с людьми из прошлого, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник добавил, что Львам можно напомнить о себе, наступит хорошее время для начала рекламной кампании.
"…Именно Лев… в этом месяце может встретить свою вторую половину, однако раскрыть свои чувства и признаться в любви можно будет лишь в марте…", – сказал эксперт.
- Ранее был составлен гороскоп для Льва на 2021 год.
- Астрологи отмечали, что в начале года могут произойти очень важные перемены, в частности переезд из-за новой работы или начала своего дела. В период со второй декады июля по конец сентября может наступить переломный момент.
Знак Зодиака Лев
Всего в зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Лев – один из трех огненных знаков. Львами считаются люди, рожденные в период с 23 июля по 22 августа.
Автор: Екатерина Присяжнюк