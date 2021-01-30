"Время больших ставок": астролог сказал, кому в феврале светят выигрыши

Львам спрогнозированы успешные судебные разбирательства / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 и отметил, что на протяжении месяца знаку Зодиака Лев светит успех в судебных разбирательствах, прогнозируются выигрыши, поэтому можно смело делать большие ставки.

Будет удачное время для переговоров и подписания соглашений с людьми из прошлого, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что Львам можно напомнить о себе, наступит хорошее время для начала рекламной кампании.

"…Именно Лев… в этом месяце может встретить свою вторую половину, однако раскрыть свои чувства и признаться в любви можно будет лишь в марте…", – сказал эксперт.

Ранее был составлен гороскоп для Льва на 2021 год.

Астрологи отмечали, что в начале года могут произойти очень важные перемены, в частности переезд из-за новой работы или начала своего дела. В период со второй декады июля по конец сентября может наступить переломный момент.