Вселенная на их стороне: ТОП-4 знака зодиака, которые находятся под защитой космоса

Руслана Заклинская
18 сентября 2025, 02:22
Космос оберегает четыре знака зодиака, помогая им преодолевать жизненные трудности с легкостью.
Четыре знака зодиака имеют особую связь с Вселенной / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака получают особую духовную защиту от Вселенной
  • Какие архангелы-хранители связаны с Раком, Львом, Водолеем и Рыбами
  • Почему четыре этих знака считаются наиболее духовно связанными с космосом

Вселенная предлагает духовную защиту всем знакам зодиака, однако четыре из них имеют особую связь с космосом. Рак, Лев, Водолей и Рыбы получают особую поддержку от космических сил, что помогает им в жизни ориентироваться на интуицию, духовность и внутреннюю гармонию, утверждает астролог Parade Лиза Стардаст.

Архангелы, которые охраняют четыре знака

Каждый знак связан с архангелом-хранителем, который наделен исключительными божественными способностями.

  • Рак - архангел Гавриил, символ заботы и душевной защиты.
  • Лев - архангел Михаил, известный лидерством и мощной защитой.
  • Водолей - архангел Уриил, олицетворяет свет, истину и духовную ясность.
  • Рыбы - архангел Сандальфон, подчеркивающий интуицию и сострадание.

Эти духовные наставники помогают знакам поддерживать баланс, принимать правильные решения и избегать опасностей.

Рак

Рак - водный знак, которым управляет Луна. Его эмоциональная глубина и связь с водой позволяют быть в гармонии с энергетическим потоком Вселенной. Раки известны своей интуицией, чувственностью и способностью действовать сердцем.

Они склонны защищать свой внутренний круг и открываться только тем, кому доверяют. Поддержка Вселенной позволяет Раку преодолевать разочарования и быстро восстанавливаться после трудностей, как изменчивые приливы океана.

Лев

Львы - огненный знак, которым управляет Солнце. Солнце наделяет их жизненной энергией, творчеством и естественным лидерством. Львы способны эффективно защищать себя и своих близких, излучая харизму и силу.

Даже когда импульсивные поступки могут создавать проблемы, Львы умеют выходить из неприятных ситуаций благодаря своей уверенности и обаянию. Солнечная энергия делает их устойчивыми и способными поддерживать собственный духовный баланс.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей

Водолеи - воздушный знак, который олицетворяет стремление помогать другим и строить гармоничные сообщества. Их интеллект и способность смотреть на ситуации с нестандартных точек зрения делают их полезными для общества.

Вселенная поддерживает Водолеев в их добрых делах, возвращая гармонию и защиту. Их принципиальная честность и сострадание позволяют преодолевать трудности с грацией и мудростью.

Рыбы

Рыбы - мистический водный знак, который гармонирует с трансцендентной энергией Вселенной. Их интуиция и эмпатия помогают избегать опасностей и сложных ситуаций.

Они могут использовать свои эмоциональные способности для построения гармоничных взаимоотношений и романтических связей. Вселенная поощряет Рыб оставаться открытыми к новому опыту и жить настоящим, даря вдохновение, страсть и духовную защиту.

