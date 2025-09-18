Вселенная на их стороне: ТОП-4 знака зодиака, которые находятся под защитой космоса

Вы узнаете:
- Какие знаки зодиака получают особую духовную защиту от Вселенной
- Какие архангелы-хранители связаны с Раком, Львом, Водолеем и Рыбами
- Почему четыре этих знака считаются наиболее духовно связанными с космосом
Вселенная предлагает духовную защиту всем знакам зодиака, однако четыре из них имеют особую связь с космосом. Рак, Лев, Водолей и Рыбы получают особую поддержку от космических сил, что помогает им в жизни ориентироваться на интуицию, духовность и внутреннюю гармонию, утверждает астролог Parade Лиза Стардаст.
Архангелы, которые охраняют четыре знака
Каждый знак связан с архангелом-хранителем, который наделен исключительными божественными способностями.
- Рак - архангел Гавриил, символ заботы и душевной защиты.
- Лев - архангел Михаил, известный лидерством и мощной защитой.
- Водолей - архангел Уриил, олицетворяет свет, истину и духовную ясность.
- Рыбы - архангел Сандальфон, подчеркивающий интуицию и сострадание.
Эти духовные наставники помогают знакам поддерживать баланс, принимать правильные решения и избегать опасностей.
Рак
Рак - водный знак, которым управляет Луна. Его эмоциональная глубина и связь с водой позволяют быть в гармонии с энергетическим потоком Вселенной. Раки известны своей интуицией, чувственностью и способностью действовать сердцем.
Они склонны защищать свой внутренний круг и открываться только тем, кому доверяют. Поддержка Вселенной позволяет Раку преодолевать разочарования и быстро восстанавливаться после трудностей, как изменчивые приливы океана.
Лев
Львы - огненный знак, которым управляет Солнце. Солнце наделяет их жизненной энергией, творчеством и естественным лидерством. Львы способны эффективно защищать себя и своих близких, излучая харизму и силу.
Даже когда импульсивные поступки могут создавать проблемы, Львы умеют выходить из неприятных ситуаций благодаря своей уверенности и обаянию. Солнечная энергия делает их устойчивыми и способными поддерживать собственный духовный баланс.
Водолей
Водолеи - воздушный знак, который олицетворяет стремление помогать другим и строить гармоничные сообщества. Их интеллект и способность смотреть на ситуации с нестандартных точек зрения делают их полезными для общества.
Вселенная поддерживает Водолеев в их добрых делах, возвращая гармонию и защиту. Их принципиальная честность и сострадание позволяют преодолевать трудности с грацией и мудростью.
Рыбы
Рыбы - мистический водный знак, который гармонирует с трансцендентной энергией Вселенной. Их интуиция и эмпатия помогают избегать опасностей и сложных ситуаций.
Они могут использовать свои эмоциональные способности для построения гармоничных взаимоотношений и романтических связей. Вселенная поощряет Рыб оставаться открытыми к новому опыту и жить настоящим, даря вдохновение, страсть и духовную защиту.
Вас также могут заинтересовать:
- Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября
- Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке
- Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний
Об источнике: Parade
Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США.
Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.
Parade Magazine был основан в 1941 году.
В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.
Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред