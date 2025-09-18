Вселенная на их стороне: ТОП-4 знака зодиака, которые находятся под защитой космоса

Четыре знака зодиака имеют особую связь с Вселенной / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какие знаки зодиака получают особую духовную защиту от Вселенной

Какие архангелы-хранители связаны с Раком, Львом, Водолеем и Рыбами

Почему четыре этих знака считаются наиболее духовно связанными с космосом

Вселенная предлагает духовную защиту всем знакам зодиака, однако четыре из них имеют особую связь с космосом. Рак, Лев, Водолей и Рыбы получают особую поддержку от космических сил, что помогает им в жизни ориентироваться на интуицию, духовность и внутреннюю гармонию, утверждает астролог Parade Лиза Стардаст.

Архангелы, которые охраняют четыре знака

Каждый знак связан с архангелом-хранителем, который наделен исключительными божественными способностями.

видео дня

Рак - архангел Гавриил, символ заботы и душевной защиты.

- архангел Гавриил, символ заботы и душевной защиты. Лев - архангел Михаил, известный лидерством и мощной защитой.

- архангел Михаил, известный лидерством и мощной защитой. Водолей - архангел Уриил, олицетворяет свет, истину и духовную ясность.

- архангел Уриил, олицетворяет свет, истину и духовную ясность. Рыбы - архангел Сандальфон, подчеркивающий интуицию и сострадание.

Эти духовные наставники помогают знакам поддерживать баланс, принимать правильные решения и избегать опасностей.

Рак

Рак - водный знак, которым управляет Луна. Его эмоциональная глубина и связь с водой позволяют быть в гармонии с энергетическим потоком Вселенной. Раки известны своей интуицией, чувственностью и способностью действовать сердцем.

Они склонны защищать свой внутренний круг и открываться только тем, кому доверяют. Поддержка Вселенной позволяет Раку преодолевать разочарования и быстро восстанавливаться после трудностей, как изменчивые приливы океана.

Лев

Львы - огненный знак, которым управляет Солнце. Солнце наделяет их жизненной энергией, творчеством и естественным лидерством. Львы способны эффективно защищать себя и своих близких, излучая харизму и силу.

Реклама

Даже когда импульсивные поступки могут создавать проблемы, Львы умеют выходить из неприятных ситуаций благодаря своей уверенности и обаянию. Солнечная энергия делает их устойчивыми и способными поддерживать собственный духовный баланс.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей

Водолеи - воздушный знак, который олицетворяет стремление помогать другим и строить гармоничные сообщества. Их интеллект и способность смотреть на ситуации с нестандартных точек зрения делают их полезными для общества.

Вселенная поддерживает Водолеев в их добрых делах, возвращая гармонию и защиту. Их принципиальная честность и сострадание позволяют преодолевать трудности с грацией и мудростью.

Рыбы

Рыбы - мистический водный знак, который гармонирует с трансцендентной энергией Вселенной. Их интуиция и эмпатия помогают избегать опасностей и сложных ситуаций.

Реклама

Они могут использовать свои эмоциональные способности для построения гармоничных взаимоотношений и романтических связей. Вселенная поощряет Рыб оставаться открытыми к новому опыту и жить настоящим, даря вдохновение, страсть и духовную защиту.

Вас также могут заинтересовать:

Об источнике: Parade Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США. Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи. Parade Magazine был основан в 1941 году. В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране. Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред