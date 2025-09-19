Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 20 сентября: Водолеям - конфликт, Девам - большая радость

Руслана Заклинская
19 сентября 2025, 03:24
10
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 20 сентября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 20 сентября: Водолеям - конфликт, Девам - большая радость
Гороскоп на 20 сентября 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 сентября
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 20 сентября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться завтра.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Вам нужно контролировать свои эмоции и избавиться от страха как можно раньше, поскольку существует высокая вероятность мгновенного влияния на ваше здоровье и создания препятствий на пути к хорошему самочувствию. Поскольку вы много потратили в прошлом, вам, возможно, придется столкнуться с последствиями в этот день. Как результат, вы будете остро нуждаться в деньгах, но безрезультатно. Студентам рекомендуется не тратить время на общение с друзьями. Это пик их карьеры, когда они должны учиться и двигаться вперед в жизни. Сегодня - день "сумасшедшего"! Идеальный день для планирования будущего, поскольку вы можете быть относительно свободными; но старайтесь сделать свои планы как можно более практичными и избегайте строительства воздушных замков.

Гороскоп на завтра - Телец

Контролируйте свой рацион и занимайтесь спортом, чтобы оставаться в форме. Из-за болезни кого-либо из членов вашей семьи вы можете столкнуться с финансовыми проблемами, однако в это время важнее беспокоиться об их здоровье, чем о деньгах. Вас может беспокоить поведение кого-то из родных, поэтому нужно поговорить с ними. Люди, которые все еще одиноки, вероятно, встретят кого-то особенного в этот день, но перед тем следует четко выяснить семейный статус этого человека. Вам стоит пообщаться с людьми на высоких должностях. В этот день ваш партнер может проявить свои лучшие стороны. Звезды предсказывают, что вы прекрасно проведете вечер с друзьями, но помните об умеренности.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Игра с детьми подарит вам ценный опыт исцеления. В этот день вы можете встретить человека в компании, который даст несколько важных советов для укрепления вашего финансового положения. Пусть семейное напряжение не отвлекает вашего внимания. Плохие времена приносят ценные уроки, поэтому не тратьте время на саможаление, а старайтесь их усвоить. Эмоциональные расстройства могут беспокоить вас, однако ваши коммуникативные навыки будут на высоте. Грубое поведение вашего мужа или жены может сегодня сказаться на вас. Помощь тем, кто занимается волонтерством или социальными делами, поднимет вашу энергию, словно чудодейственный тоник.

Гороскоп на завтра - Рак

В этот день ожидается крепкое здоровье, что позволит планировать встречи с друзьями. Вы осознаете важность денег и риски ненужных трат для вашего будущего. Партнер будет поддерживать вас, поэтому проводите время с ним должным образом. Люди этого знака зодиака будут иметь много времени для себя, которое можно использовать для исполнения желаний, чтения книги или прослушивания любимой музыки. Возможно недовольство из-за того, что муж или жена может отказать в удовлетворении ваших потребностей, что приведет к разочарованию. Идеальное завершение дня - просмотр хорошего фильма в роскошном кинотеатре.

Гороскоп на завтра - Лев

В этот день следует быть осторожным, особенно во время употребления сырой или необработанной пищи, но не поддавайтесь чрезмерному стрессу, поскольку это создаст лишь психическое напряжение. Вероятно, вы получите пользу от помощи брата или сестры, тогда как старшие родственники могут выдвигать непомерные требования. Не волнуйтесь - грусть растает, как лед. Колесо времени движется быстро, поэтому используйте его мудро и максимально эффективно.

Гороскоп на завтра - Дева

В этот день не тратьте энергию на пустые размышления о невозможном, а направляйте ее в правильное русло. Хотя финансовое положение улучшится, отток денег может создавать препятствия в выполнении ваших проектов. Предоставляйте приоритет потребностям членов семьи, разделяйте с ними радость и горе, чтобы они почувствовали вашу заботу. Налоговые и страховые вопросы будут требовать внимания, а требования партнера могут создавать определенный стресс. В этот день вы осознаете, что ваши близкие - это постоянный источник счастья и радости.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Финансовые трудности удастся преодолеть благодаря помощи друзей. Члены семьи могут не оправдать ваших ожиданий, поэтому не требуйте от них действовать по вашим прихотям - лучше измените подход и перехватите инициативу. Вы будете в романтическом настроении, поэтому стоит составить особые планы для себя и любимого человека. Избегайте поспешных решений, которые могут стать причиной сожалений в будущем. Ваш партнер приложит усилия, чтобы сделать вас счастливыми, а вы сможете удивить родителей любимым блюдом, что добавит уюта и гармонии в доме.

Гороскоп на завтра - Скорпион

В этот день ваше позитивное мировоззрение сможет произвести сильное впечатление на окружающих. В то же время существует риск финансовых потерь, если слишком доверять словам других. Это подходящий момент, чтобы привлечь внимание без лишних усилий. В любви избегайте чрезмерной зависимости и дайте пространство себе и партнеру, чтобы сохранить гармонию. Не тратьте время на мелочи, ведь обесценивание важных задач может иметь неприятные последствия. Помните: сила позитивного мышления действительно способна менять жизнь, поэтому найдите вдохновение в книге или фильме, которые подарят светлые эмоции.

Гороскоп на завтра - Стрелец

В этот день вы будете особенно уязвимыми эмоционально, поэтому стоит избегать ситуаций, которые могут нанести вред. Существует высокая вероятность финансовых выгод благодаря детям, что станет для вас источником радости. Ваше искреннее и непосредственное поведение поможет уладить семейные недоразумения. Проявляйте любовь в мелочах, ведь именно они имеют большое значение. Помните, что время быстротечно, поэтому используйте его мудро. Звезды же подсказывают, что значительную часть дня вы можете провести за просмотром телевизора.

Гороскоп на завтра - Козерог

В этот день ваша щедрость станет настоящим благословением, ведь вы сможете избавиться от многих внутренних пороков - от сомнений и депрессии до эгоизма и ревности. Супругам, вероятно, придется потратить немалую сумму на образование детей, однако это будет важным вкладом в будущее. Отличное время, чтобы посвятить себя помощи другим. Взгляд вашего партнера откроет что-то особенное, что невозможно передать словами. Помните о ценности времени - используйте его максимально эффективно, сочетая стремление к результатам с гибкостью и семейным теплом.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день сдерживайте свою непредсказуемость, чтобы не разрушить гармонию в браке. Хотя деньги могут легко вытекать из рук, удача обеспечит новый финансовый поток. Это благоприятное время для наведения порядка дома и завершения отложенных дел. Возможны споры с партнером, однако его мудрость поможет сгладить конфликт. Для некоторых неожиданная поездка может оказаться хлопотной и напряженной. Жизненные проблемы придется решать самостоятельно - советы других лишь подскажут направление, но не заменят ваших решений.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день вы можете ощутить нехватку энергии, поэтому не перегружайте себя лишними делами - лучше отдохните и перенесите важные встречи. Финансовые перспективы благоприятны, особенно если выберете проверенные инвестиции. Не тратьте время на людей, которые обещают больше, чем способны выполнить. Для вашей половинки ваша искренняя улыбка станет лучшей поддержкой. Помните: помогает тот, кто действует, поэтому будьте активными в решении собственных проблем.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты атаковали Киев, тревога звучала дважды: были слышны взрывы и работа ПВО

Оккупанты атаковали Киев, тревога звучала дважды: были слышны взрывы и работа ПВО

01:37Война
Трамп назвал страну, которая заставит Путина закончить войну

Трамп назвал страну, которая заставит Путина закончить войну

00:06Мир
Мобилизация 60+: в ВСУ рассказали, какая категория граждан в приоритете

Мобилизация 60+: в ВСУ рассказали, какая категория граждан в приоритете

22:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Предки могли быть поляками: какие фамилии указывают на иностранные корни

Предки могли быть поляками: какие фамилии указывают на иностранные корни

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Последние новости

03:54

Конец сентября подарит облегчение: какие ТОП-3 знака закроют старые гештальты

03:24

Гороскоп на завтра 20 сентября: Водолеям - конфликт, Девам - большая радость

02:40

Судьбоносное затмение 21 сентября: кому улыбнётся удача, а кому придётся расстатьсяВидео

01:37

Оккупанты атаковали Киев, тревога звучала дважды: были слышны взрывы и работа ПВО

01:30

После клинической смерти и покушения: как сейчас выглядит Лесик

Россия уверенно бежит на грабли СССР: у россиян заберут вклады, а рубль обвалится до 120 – НовакРоссия уверенно бежит на грабли СССР: у россиян заберут вклады, а рубль обвалится до 120 – Новак
00:54

Новая стратегия защиты от "Шахедов": Шмыгаль рассказал о масштабном плане

00:06

Трамп назвал страну, которая заставит Путина закончить войну

18 сентября, четверг
23:47

Осенний щит для винограда - простой раствор, который поможет пережить зиму

22:45

Мобилизация 60+: в ВСУ рассказали, какая категория граждан в приоритете

Реклама
22:14

"Можно набить морду": муж Мозговой высказался о насилии в ее браке с Пономаревым

22:11

В Латвии на пляже нашли обломки российского дрона: насколько он опасен

21:57

Музыка для кошек: какие звуки их успокаивают, а какие раздражаютВидео

21:44

"Правило 10 секунд": эксперты раскрыли, как реально уменьшить расход топлива в городе

21:33

Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи - священник расставил точки над "і"Видео

21:22

Предал Родину в 2014 году: атаками на Купянск командует украинский экс-комбриг – СМИ

21:12

Известный певец показал "компромат" на Андрея Данилко и Ирину Билык: "Было дело"

20:53

Были ли ваши предки творческой элитой - тайна рода кроется в фамилии

20:51

Кремль пытается скрыть: раскрыто, сколько НПЗ смогла поразить Украина

20:32

"У них и спросите": Ребров жестко ответил насчет перехода в европейский гранд

20:30

Худший сосед: с чем категорически нельзя хранить лукВидео

Реклама
20:23

Звезда "Лиги смеха" после кровоизлияния в мозг перенес операцию

20:18

Украина могла вступить в НАТО еще 71 год назад - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

20:00

В рейтинге ФИФА впервые за 10 месяцев сменился лидер, Украина ухудшила позицию

19:53

Сможет ли РФ производить 1000 "Шахедов" ежедневно: в ЦПД рассказали о реальной ситуации

19:28

Доллар с евро рванули вверх: установлен новый курс валют на 19 сентября

19:25

Путин либо осмелел, либо стал безрассудным – Стармер

19:22

Путинистка Шукшина приготовилась к собственной смерти

19:17

Приносят мудрость из прошлых жизней: в какие даты родились люди со старой душой

19:10

Сколько будет воевать Россия?мнение

18:47

Назвала вещи своими именами: Успенская может сесть в тюрьму за слова о войне

18:35

Он будет вынужден "выйти" из войны - Трамп назвал слабое место Путина

18:33

Можно ли ставить горячую еду в холодильник: назван неожиданный ответ

18:30

Фонд Андрея Матюхи поддержал первые тренинги "Защита ремонтников Укренерго" актуально

18:20

Пугачеву хотят лишить звания народной артистки и посадить на нары: какой срок ей светит

18:18

Одна малоизвестная деталь в авто может спасти жизнь - как ею воспользоватьсяВидео

17:55

С 22 по 28 сентября: каких ТОП-5 знаков зодиака ждет неделя любви

17:43

Путин сам может остановить войну против Украины - назван единственный сценарийВидео

17:43

Виктор Павлик признался, что боится Наталью Могилевскую - что случилось

17:40

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

17:34

Диверсия в глубоком тылу: штаб 35-й армии РФ выгорел вместе с офицерским составом

Реклама
17:27

Может быть еще дороже: украинцам сообщили о повышении цен на базовый продукт

17:03

Самая быстрая птица в мире живет в Украине - кто она и где ее можно увидеть

16:54

Почему ЕС отложил введение санкций против России - раскрыта неожиданная причинаВидео

16:48

"Фактически уничтожили населенный пункт": армия РФ прорывается к областному центру

16:40

Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: пятеро погибших

16:25

"Не обязывает быть счастливой": Елена Кравец рассказала о своем состоянии

16:23

"Это элемент новой "холодной войны" против РФ": какое новое давление грозит России

16:08

Почему 19 сентября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

16:07

"Ситуация критическая": раскрыты детали о боях в Купянске и план россиян

15:45

ВСУ осуществляют контрнаступательную операцию: Зеленский раскрыл первые детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять