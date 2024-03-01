Влад Росс раскрыл, что необходимо сделать в марте для привлечения успеха

Астролог Влад Росс сообщил, что в марте произойдут изменения в сфере романтики. Первый месяц весны будет благоприятен для мистики, религии, обращения к астрологу, психологу, понимания тайного смысла жизни.
Астролог рассказал, что категорически нельзя делать в марте, а что необходимо успеть. Росс считает, что в марте 2024 года нужно быть готовым к различным изменениям:
- быть готовыми к форс-мажорам и неожиданным переменам;
- разбираться с отношениями; анализировать предыдущий опыт;
- избавляться от лишнего, в том числе ненужных людей в вашем окружении;
- заниматься искусством и творчеством
- возвращать долги и закрывать кредиты;
- включать логику и здравый смысл, быть бдительным и не вестись на заманчивые предложения (обещания быстрого обогащения ни к чему не приведут в этом месяце).
В марте 2024 года не рекомендуется:
- решать вопросы старыми методами (Водолей потребует новых творческих и неожиданных решений);
- цепляться за то, что себя отжило;
- держаться за тех людей, которых пора отпустить;
- игнорировать вдохновение и порывы к творчеству;
- провоцировать скандалы и ссоры со второй половинкой, иначе есть риск расстаться;
- идти на финансовые аферы, риски, авантюры; давать деньги в долг, особенно близким людям.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс-украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Смотрите прогноз астролога Влада Росса на март-2024:
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