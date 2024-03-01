Влад Росс раскрыл, что необходимо сделать в марте для привлечения успеха

Росс считает, что в марте 2024 года нужно быть готовым к различным изменениям.

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Влад Росс рассказал, что нужно сделать в марте / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: Главред

Астролог Влад Росс сообщил, что в марте произойдут изменения в сфере романтики. Первый месяц весны будет благоприятен для мистики, религии, обращения к астрологу, психологу, понимания тайного смысла жизни.

Астролог рассказал, что категорически нельзя делать в марте, а что необходимо успеть. Росс считает, что в марте 2024 года нужно быть готовым к различным изменениям:

быть готовыми к форс-мажорам и неожиданным переменам;

разбираться с отношениями; анализировать предыдущий опыт;

избавляться от лишнего, в том числе ненужных людей в вашем окружении;

заниматься искусством и творчеством

возвращать долги и закрывать кредиты;

включать логику и здравый смысл, быть бдительным и не вестись на заманчивые предложения (обещания быстрого обогащения ни к чему не приведут в этом месяце).

В марте 2024 года не рекомендуется:

решать вопросы старыми методами (Водолей потребует новых творческих и неожиданных решений);

цепляться за то, что себя отжило;

держаться за тех людей, которых пора отпустить;

игнорировать вдохновение и порывы к творчеству;

провоцировать скандалы и ссоры со второй половинкой, иначе есть риск расстаться;

идти на финансовые аферы, риски, авантюры; давать деньги в долг, особенно близким людям.

Кто такой Влад Росс Влад Росс-украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса на март-2024:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобное. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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