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Влад Росс раскрыл, что необходимо сделать в марте для привлечения успеха

Юлия Закрепа
1 марта 2024, 12:11
Росс считает, что в марте 2024 года нужно быть готовым к различным изменениям.
Влад Росс раскрыл, что необходимо сделать в марте для привлечения успеха
Влад Росс рассказал, что нужно сделать в марте / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: Главред

Астролог Влад Росс сообщил, что в марте произойдут изменения в сфере романтики. Первый месяц весны будет благоприятен для мистики, религии, обращения к астрологу, психологу, понимания тайного смысла жизни.

Астролог рассказал, что категорически нельзя делать в марте, а что необходимо успеть. Росс считает, что в марте 2024 года нужно быть готовым к различным изменениям:

  • быть готовыми к форс-мажорам и неожиданным переменам;
  • разбираться с отношениями; анализировать предыдущий опыт;
  • избавляться от лишнего, в том числе ненужных людей в вашем окружении;
  • заниматься искусством и творчеством
  • возвращать долги и закрывать кредиты;
  • включать логику и здравый смысл, быть бдительным и не вестись на заманчивые предложения (обещания быстрого обогащения ни к чему не приведут в этом месяце).

В марте 2024 года не рекомендуется:

  • решать вопросы старыми методами (Водолей потребует новых творческих и неожиданных решений);
  • цепляться за то, что себя отжило;
  • держаться за тех людей, которых пора отпустить;
  • игнорировать вдохновение и порывы к творчеству;
  • провоцировать скандалы и ссоры со второй половинкой, иначе есть риск расстаться;
  • идти на финансовые аферы, риски, авантюры; давать деньги в долг, особенно близким людям.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс-украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса на март-2024:

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