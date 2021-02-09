Земному знаку Зодиака светит денежный прорыв: астролог назвал условие

Представителям стихии земля можно заняться новым делом, посоветовал эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 года для Девы и отметил, что представителям этого знака Зодиака светит серьезное продвижение в финансовой сфере.
В жизни Дев денежный прорыв возможен благодаря выбору профессии или деятельности, рассказал эксперт Главреду.
По словам собеседника, люди, рожденные под этим знаком, не прогадают, если освоят новую профессию.
"…Особенно – если эта профессия будет касаться прикладного творчества (парикмахер, ювелир и т.д.)", – отметил Росс.
Эксперт добавил, что для Дев протяжении месяца также будут благоприятны поездки, направленные на оздоровление, например, в санаторий.
Астролог добавил, что им также можно садиться на диеты и делать пластические операции.
- Ранее астрологи составили гороскоп для Девы на 2021 год.
- В прогнозе говорится, что представители этого знака Зодиака смогут достичь того, чего они хотят, но нужно будет приложить много усилий. Эксперты предупредили, что до апреля возможны изменения, с которыми будет сложно свыкнуться.
Знак Зодиака Дева
Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Дева – один из трех земных знаков. Девами считаются люди, рожденные в период с 23 августа по 22 сентября.