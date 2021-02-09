Земному знаку Зодиака светит денежный прорыв: астролог назвал условие

Девы при одном условии могут серьезно продвинуться вперед в материальной сфере, поделился астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 года для Девы и отметил, что представителям этого знака Зодиака светит серьезное продвижение в финансовой сфере.

В жизни Дев денежный прорыв возможен благодаря выбору профессии или деятельности, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, люди, рожденные под этим знаком, не прогадают, если освоят новую профессию.

"…Особенно – если эта профессия будет касаться прикладного творчества (парикмахер, ювелир и т.д.)", – отметил Росс.

Эксперт добавил, что для Дев протяжении месяца также будут благоприятны поездки, направленные на оздоровление, например, в санаторий.

Астролог добавил, что им также можно садиться на диеты и делать пластические операции.

Ранее астрологи составили гороскоп для Девы на 2021 год.

В прогнозе говорится, что представители этого знака Зодиака смогут достичь того, чего они хотят, но нужно будет приложить много усилий. Эксперты предупредили, что до апреля возможны изменения, с которыми будет сложно свыкнуться.