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Земному знаку Зодиака светит денежный прорыв: астролог назвал условие

9 февраля 2021, 05:56
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Представителям стихии земля можно заняться новым делом, посоветовал эксперт.

Астролог поделился, что Девы при одном условии могут серьезно продвинуться вперед в материальной сфере
Девы при одном условии могут серьезно продвинуться вперед в материальной сфере, поделился астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 года для Девы и отметил, что представителям этого знака Зодиака светит серьезное продвижение в финансовой сфере.

В жизни Дев денежный прорыв возможен благодаря выбору профессии или деятельности, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, люди, рожденные под этим знаком, не прогадают, если освоят новую профессию.

"…Особенно – если эта профессия будет касаться прикладного творчества (парикмахер, ювелир и т.д.)", – отметил Росс.

Эксперт добавил, что для Дев протяжении месяца также будут благоприятны поездки, направленные на оздоровление, например, в санаторий.

Астролог добавил, что им также можно садиться на диеты и делать пластические операции.

  • Ранее астрологи составили гороскоп для Девы на 2021 год.
  • В прогнозе говорится, что представители этого знака Зодиака смогут достичь того, чего они хотят, но нужно будет приложить много усилий. Эксперты предупредили, что до апреля возможны изменения, с которыми будет сложно свыкнуться.

Знак Зодиака Дева

Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Дева – один из трех земных знаков. Девами считаются люди, рожденные в период с 23 августа по 22 сентября.

Влад Росс гороскоп на февраль гороскоп Дева
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