Жесткие ссоры и развод: назван период, когда во многих семьях начнется кризис

Многие семьи совсем скоро накроет "черная полоса". Их отношения буквально начнут трещать по швам. Не исключено, что все может привести даже к разводу. Об этом в интервью Главреду рассказал известный украинский астролог Влад Росс.
Уже в августе многие пары будут переживать жесткий кризис.
"Партнёры будут отдаляться друг от друга или будут нетерпимыми к недостаткам второй половины, чем обычно. Начнутся придирки из-за немытой посуды, разбросанных носков и т.д., а они могут привести к разводу", - сказал Влад Росс.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Смотрите видео с интервью Влада Росса на Главреде:
Ранее Влад Росс рассказал о том, что Украине грозят серьезные обстрелы уже в августе 2024 года. Также в этом месяце могут начаться и первые попытки украинского контрнаступления. Наиболее опасной для Украины будет вторая половина месяца.
Он также добавил, что у Украины есть шанс завершить войну. 25 декабря 2024 года и 25 июня 2025 года будет повторение напряженного транзита Юпитера и Сатурна. По словам Росса, этот транзит будет влиять в течение всего года, а вблизи названных дат будет особенно ярко себя проявлять.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вас также заинтересует:
- Будут неприятности: 4 знака зодиака, которых счастливчиками в июне точно не назовешь
- Счастливчиками не станут: 5 знаков зодиака, которых в июле ждут неприятности
- Что нельзя делать на следующий день после Маковея: строгие приметы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред