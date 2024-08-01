Жесткие ссоры и развод: назван период, когда во многих семьях начнется кризис

Во многие семьях в августе начнется очень сложный период с большим количеством ссор.

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Во многих отношениях в августе начнется кризис / Коллаж: Главред, фото: pexels, Главред

Многие семьи совсем скоро накроет "черная полоса". Их отношения буквально начнут трещать по швам. Не исключено, что все может привести даже к разводу. Об этом в интервью Главреду рассказал известный украинский астролог Влад Росс.

Уже в августе многие пары будут переживать жесткий кризис.

"Партнёры будут отдаляться друг от друга или будут нетерпимыми к недостаткам второй половины, чем обычно. Начнутся придирки из-за немытой посуды, разбросанных носков и т.д., а они могут привести к разводу", - сказал Влад Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите видео с интервью Влада Росса на Главреде:

Ранее Влад Росс рассказал о том, что Украине грозят серьезные обстрелы уже в августе 2024 года. Также в этом месяце могут начаться и первые попытки украинского контрнаступления. Наиболее опасной для Украины будет вторая половина месяца.

Он также добавил, что у Украины есть шанс завершить войну. 25 декабря 2024 года и 25 июня 2025 года будет повторение напряженного транзита Юпитера и Сатурна. По словам Росса, этот транзит будет влиять в течение всего года, а вблизи названных дат будет особенно ярко себя проявлять.

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