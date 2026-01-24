Укр
Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Мария Николишин
24 января 2026, 04:40
41
Астрологи говорят, что суббота вознаградит некоторые знаки зодиака.
Кому улыбнется удача / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто почувствует меньшее напряжение в отношении денег
  • Какой знак зодиака перестанет в себе сомневаться

Трех китайских знаков зодиака ждет большая удача и процветание 24 января. Субботний День получения будет под знаком Земляной Собаки, пишет YourTango.

Астрологи отмечают, что Дни получения не подталкивают людей к действию и не требуют смелых шагов. Зато они вознаграждают людей, которые не паниковали, когда дела шли медленно.

Кроме того, с энергией Земляной Собаки 24 января способствует практическому процветанию. Это лучшее время для принятия решений, которые делают жизнь легче, передает Главред.

Кого ждет большая удача 24 января

Собака

В этот день вы почувствуете меньшее напряжение в отношении денег. Беспокойство, которое висит над вами, перестает постоянно вызывать у вас тревогу. Это может быть потому, что что-то решается, или потому, что вы наконец видите четкий путь вперед, вместо того, чтобы гадать. Вы также получите подтверждение того, что ваш стабильный подход работает.

Змея

24 января наступит момент, когда вы осознаете, насколько разумнее стали в отношении денег. Вы не будете сомневаться в себе, как раньше. Эта проницательность избавит вас от лишнего стресса и сохранит ваши ресурсы там, где им место. Суббота приносит удачу, которая защищает ваше будущее, не требуя от вас уделять ему никакого внимания.

Кролик

Для вас денежные заботы будут ощущаться мягче 24 января. Вы больше не готовитесь к плохим новостям и не прокручиваете в голове худшие сценарии. Это чувство безопасности меняет то, как вы переживаете день.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

15:30

Александр Рыбак объявил о возвращении на Евровидение — деталиВидео

15:19

Вместо морозов будет +7 градусов: когда ждать ощутимое потепление

15:10

Заметет снегом, но морозы отступят: когда в Полтаве и области потеплеет

