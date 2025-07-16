Двух знаков зодиака будет преследовать удача 17 июля: кто в списке счастливчиков

Им очень повезет в ближайшее время.

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Гороскоп на 17 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Кому из знаков зодиака повезет 17 июля

В каких сферах ждать приятных сюрпризов

В четверг, 17 июля, особая удача будет сопутствовать двух знаков зодиака. День подарит новые возможности, приятные и очень даже неожиданные сюрпризы и позитивные изменения как в личной, так и в профессиональной жизни. Главред предлагает узнать, кто эти счастливчики четверга.

Весы

Четверг - день, когда дела Весов будут решаться легко, а окружающие предложат свою помощь. 17 июля важно не никуда не спешить и быть в полной гармонии. День однозначно принесет положительные изменения.

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Также 17 июля - отличный день для общения со своей второй половинкой, примирения или новых знакомств.

На работе Весы могут рассчитывать на хорошие договоренности и качественную реализацию творческих проектов.

Совет Весам: не стесняйтесь проявлять инициативу - окружающие поддержат вас, передает портал Madeinvilnius.

Лев

В четверг Львы почувствуют прилив энергии. Их харизма будет особенно заметной, а принятые решения принесут плоды.

17 июля - хороший день, чтобы показать свои умения и наработанные проекты. Также в профессиональной жизни Львам могут предложить новый проект, который в будущем принесет финансовую прибыль.

Совет Львам: Будьте уверены в себе и не бойтесь оказаться в центре внимания.

В четверг, 17 июля Весы и Львы могут рассчитывать на успех в определенных сферах жизни, которого они так долго ждали. Все, что им нужно сделать, это принять его с открытым сердцем.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

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