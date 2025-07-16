Двух знаков зодиака будет преследовать удача 17 июля: кто в списке счастливчиков

Вы узнаете:
- Кому из знаков зодиака повезет 17 июля
- В каких сферах ждать приятных сюрпризов
В четверг, 17 июля, особая удача будет сопутствовать двух знаков зодиака. День подарит новые возможности, приятные и очень даже неожиданные сюрпризы и позитивные изменения как в личной, так и в профессиональной жизни. Главред предлагает узнать, кто эти счастливчики четверга.
Весы
Четверг - день, когда дела Весов будут решаться легко, а окружающие предложат свою помощь. 17 июля важно не никуда не спешить и быть в полной гармонии. День однозначно принесет положительные изменения.
Также 17 июля - отличный день для общения со своей второй половинкой, примирения или новых знакомств.
На работе Весы могут рассчитывать на хорошие договоренности и качественную реализацию творческих проектов.
Совет Весам: не стесняйтесь проявлять инициативу - окружающие поддержат вас, передает портал Madeinvilnius.
Лев
В четверг Львы почувствуют прилив энергии. Их харизма будет особенно заметной, а принятые решения принесут плоды.
17 июля - хороший день, чтобы показать свои умения и наработанные проекты. Также в профессиональной жизни Львам могут предложить новый проект, который в будущем принесет финансовую прибыль.
Совет Львам: Будьте уверены в себе и не бойтесь оказаться в центре внимания.
В четверг, 17 июля Весы и Львы могут рассчитывать на успех в определенных сферах жизни, которого они так долго ждали. Все, что им нужно сделать, это принять его с открытым сердцем.
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