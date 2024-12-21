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Гороскоп для Овнов на 2025 год: какие сюрпризы приготовили Уран и Венера

Анна Ярославская
21 декабря 2024, 13:38
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Нептун и Сатурн войдут в знак Овна, причём надолго. Многим 2025 год поменяет жизнь, заявила Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Овнов на 2025 год от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Какие важные астрологические события произойдут в 2025 году
  • Какое влияние на Овнов окажут Венера, Сатурн и другие планеты

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Овнов на весь 2025 год и рассказала, что следующий год принесёт этому знаку зодиака, на чём будет фокус, какие планеты будут ретроградными и, в целом, какие перемены произойдут в новом году.

"Возможно, для многих Овнов это будет год, который поменяет вашу жизнь", - сказала специалист на своем Youtube-канале.

Какое влияние окажет Нептун на Овнов в 2025 году

Нептун войдёт в знак Овна с 31 марта по 23 октября и останется на 14 лет. Это будет первый раз с девятнадцатого века, когда Нептун окажется в Овне, и его влияние будет ощущаться особенно сильно у тех представителей этого знака зодиака, у кого асцендент или день рождения с 21 по 23 марта.

Нептун символизирует духовность, творчество и интуицию. Таким образом, у вас появится ощущение освобождения и безграничности. Овны могут испытать творческий подъем, желание изменить свою жизнь, например, уйти с работы и начать заниматься чем-то, что приносит больше удовлетворения. Это время может стать периодом самовыражения и изменения приоритетов, когда ценности и убеждения могут измениться.

В августе 2025 года Нептун соединится с Сатурном в первом доме гороскопа Овнов, что может привести к признанию их трудов и достижений, а также даст возможность реализовать мечту.

"Может быть вы займётесь любым творчеством, дизайном, фотографией, начнёте сниматься в кино. Возможно вас заинтересует эзотерика или вы начнёте писать книгу. Откроются тайны или вы можете открыть тайну о себе. Вы не будете больше бояться. Если вы что-то скрывали, то сейчас вы поймёте, что бояться нечего", - рассказала Перл.

Какое влияние окажет Сатурн на Овнов в 2025 году

В 2025 году Сатурн будет влиять на Овнов с 26 мая по 2 сентября. Это время будет особенно значимым для тех, кто родился с 21 по 22 марта. Сатурн символизирует зрелость, ответственность и обязательства. В этот период Овны могут столкнуться с необходимостью взять на себя новые обязательства. Вы вступите в брак, родится ребенок или вы займете руководящую должность.

Сатурн в Овне также может принести чувство уверенности и силы, позволяя Овнам планировать свою жизнь и достигать новых высот.

В общей сложности Сатурн будет в вашем знаке в течение трех лет. В августе 2025 года Сатурн соединится с Нептуном, что может привести к признанию их трудов и достижений, возможно, в виде повышения по службе или заслуженной популярности. Это соединение будет способствовать реализации целей, так как Нептун символизирует мечты, а Сатурн — планомерные действия для их достижения.

"Так что обязательно пользуйтесь этим 2025-м годом. Не откладывайте на три года, начинайте действовать в следующем году", - посоветовала астролог.

Что принесет Овнам Уран

С 8 июля по 9 ноября Уран будет находиться в третьем доме, который отвечает за общение, знакомства и родственников. В это время могут произойти изменения в общении с близкими и родственниками. Ждите неожиданных новостей или событий в их жизни.

"Уран – это нестабильность, это риск, это что-то новое, это смена работы. Может быть, начиная с 2018 года, у вас менялась работа, доходы, заработки, вы теряли деньги или рисковали. Теперь планета сдвигается в третий дом, и открывает для вас новые контакты, знакомства, коммуникации, переговоры, поездки", - свидетельствует гороскоп на год.

Овны могут начать посещать больше семинаров и конференций, а также менять свое окружение, что приведет к знакомствам и новым интересам. Это время будет способствовать развитию новых навыков. Ваша жизнь будет более разнообразной и насыщенной.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Какое влияние на Овнов окажет Юпитер

10 июня 2025 года Юпитер входит в четвёртый дом гороскопа - сектор семьи и недвижимости. Это планета везения, удачи, выигрышей, когда все легко получается и вы оказываетесь в нужное время в нужном месте.

Овнам будет легко купить/продать недвижимость с 10 июня 2025 года по 1 июля 2026 года.

Может состояться переезд на лучшее место жительства.

Также Юпитер дает увеличение семьи, брак, рождение ребенка. Возможно вы заведете домашнего питомца.

Влияние Марса на Овнов в 2025 году

С 7 января по 19 апреля Марс будет находиться в четвёртом доме гороскопа Овнов, который связан с домом, семьёй и корнями. Это удачное время для ремонта, переезда или оформления документов, связанных с жильём.

Однако стоит отметить, что в начале года Марс будет ретроградным с начала января до 24 февраля, что может замедлить процессы и привести к необходимости завершения старых дел или подготовки к новым начинаниям. В это время Овны могут столкнуться с задержками или необходимостью пересмотра своих планов, связанных с домом и семьёй.

В целом, Марс будет стимулировать Овнов к активными действиями в сфере домашнего уюта и семейных дел, но с некоторыми препятствиями в начале года из-за ретроградного движения планеты.

Какое влияние окажет Венера на Овнов в 2025 году

Венера будет оказывать влияние на Овнов с 5 февраля по 28 марта и с 1 мая по 6 июня. В это время планета будет находиться в знаке Овна, что создаст акцент на любви, гармонии и красоте.

С 2 по 27 марта Венера будет ретроградной. В это время нежелательно заключать брак, проводить косметические процедуры, пластические операции. В это время желательно пересмотреть старые отношения. В вашу жизнь могут вернуться бывшие партнеры, появится возможность переосмыслить старые связи.

С 1 мая по 6 июня Венера снова будет в знаке Овна, что создаст новые возможности для романтических встреч и укрепления отношений.

Смотрите видео - Астрологический прогноз для Овнов на 2025 год:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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