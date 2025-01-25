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Гороскоп на февраль 2025 для Тельцов: вдохновение, романтика и финансовый успех

Анна Ярославская
25 января 2025, 09:06
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Самым важным событием месяца будет соединение Венеры и Нептуна, которое произойдет с 1 по 3 февраля.
Гороскоп
Гороскоп на февраль 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Чего ждать Тельцам от полнолуния в феврале
  • Какие перемены произойдут в жизни Тельцов в последний месяц зимы

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2025 для Тельцов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в прошлом месяце кармические узлы поменяли знак и теперь они будут влиять на сферы любви в жизни Тельцов. В течение года будут активироваться темы любви к себе. Также произойдут изменения в окружении. У вас могут появиться новые друзья. Возможно вы встретите новую любовь или нового друга. Это партнерство будет надолго, пишет Главред.

С 1 по 3 февраля произойдет соединение Венеры и Нептуна в 11 доме гороскопа, который связан с друзьями и единомышленниками. Это соединение принесет вдохновение и креативность, а также может принести начало новых дружеских отношений или романтических связей.

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Благодаря своей харизме Тельцы получат прибыль, популярность или даже награды.

4 февраля Юпитер - планета везения, счастья, удачи, масштабирования - разворачивается в прямое движение. С 4 февраля и до 10 июня Юпитер будет приносить вам деньги, удачную работу, сделки, прибыль, финансовый достаток, подарки. Также Юпитер поднимет вашу самооценку.

5 февраля Венера входит в 12 дом гороскопа. Это очень приватный дом, личный, закрытый, а Венера - планета любви и денег и удовольствий.

"Может быть, вы будете больше ходить на массаж в спа салоны, получать какие-то удовольствия. Возможно вы будете делать процедуры красоты, но не делайте пластические операции до 24 февраля, пока Марс не развернётся в прямое движение", - рассказала астролог.

12 февраля произойдет полнолуние в четвертом доме гороскопа. Полная Луна высветит ситуацию в семье. Возможно вы примете решение о переезде, продаже дома, квартиры.

Кроме того, полнолуние может принести финансовые поступления, например, деньги из-за границы или подарки от родственников. Это время может быть также связано с приездом членов семьи или поездками к ним.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Новолуние 28 февраля 2025 года будет происходить в 11 доме гороскопа Тельцов, который связан с будущими планами, мечтами и окружением единомышленников. У вас появятся новые идеи и мечты. Вы будете строить планы, которые могут начать реализоваться в ближайшие две недели после новолуния.

В этот период Тельцы могут ощутить прилив смелости и вдохновения, что позволит им открывать свои таланты и начинать новые проекты. У некоторых Тельцов начнутся новые дружеские или романтические отношения.

Марс, который развернется в прямое движение 24 февраля 2025 года, будет находиться в третьем доме гороскопа Тельцов. Это дом общения, контактов, знакомств и обучения. Разворот Марса принесет активность и смелость в этих сферах. Тельцы могут начать новые проекты, заниматься спортом или физической активностью, а также решать вопросы, связанные с родственниками.

Конец февраля будет благоприятным для общения, новых знакомств и контактов, поездок, обучения и начала новых инициатив.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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