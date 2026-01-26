Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 27 января: Скорпионам - радостные новости, Водолеям - гнев

Руслана Заклинская
26 января 2026, 12:18
279
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 27 января всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 27 января: Скорпионам - радостные новости, Водолеям - гнев
Гороскоп на 27 января 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 января
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 27 января поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Друзья поддерживают вас и будут радовать своим вниманием. В этот день на ваш счет без предупреждения могут поступить деньги от должника, что приятно удивит и порадует. Ваша остроумие сделает вас популярными на светских встречах. Ваше присутствие делает мир лучшим местом для любимого человека. Бизнесменам этого знака, возможно, придется отправиться в нежелательную рабочую командировку, что может вызвать психологический стресс. Работающим стоит избегать сплетен в офисе. Свободное время вы можете потратить на любое незначительное дело. Ваши усилия улучшить супружескую жизнь в этот день дадут лучший результат, чем вы ожидали.

Гороскоп на завтра - Телец

Вы, вероятно, будете наслаждаться спортивными занятиями, которые поддержат вашу физическую форму. В этот день, с помощью представителя противоположного пола, вы можете получить финансовую выгоду в бизнесе или на работе. Прежде чем вносить изменения в домашнюю обстановку, убедитесь в поддержке окружающих. Ваши чувства могут вызвать неодобрение. Сосредоточьтесь на работе и не рассчитывайте в этот день на помощь других. Ваш муж или жена может усомниться в вашей преданности из-за плотного графика, но в конце концов поймет вас и поддержит.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Будьте внимательны к здоровью, особенно при проблемах с давлением. В этот день возможны финансовые выгоды, занимайтесь благотворительностью. Работайте ради семьи, не афишируйте отношения. Найдите время для себя и нового хобби. Возможны ссоры с партнером, но любовь и сочувствие все уладят.

Гороскоп на завтра - Рак

Ваше здоровье требует внимания. В этот день финансы улучшатся, что позволит погасить долги. Будьте осторожны с друзьями и незнакомцами. Возможны разочарования из-за срыва планов, приезд гостя сорвет часть дел. Работа с соглашениями и проектами принесет успех. Партнер может поссориться из-за недостатка внимания.

Гороскоп на завтра - Лев

В этот день высоки шансы на выздоровление от физической болезни, что позволит участвовать в спортивных занятиях или соревнованиях. Проводя время с любимым человеком, будьте внимательны к своей одежде, чтобы избежать недоразумений. Ваша способность браться за дополнительную работу поразит окружающих, а среди насыщенного дня найдется время для любимых дел. Возможны проблемы из-за отсутствия помощи, что может вызвать небольшой стресс в отношениях с партнером.

Гороскоп на завтра - Дева

Ваш оптимизм и позитивный настрой поразят окружающих. В этот день финансовое положение улучшится, однако расходы могут создавать определенные трудности в реализации ваших проектов. Перед любыми изменениями в домашней среде убедитесь в поддержке всех членов семьи. В общении с коллегами важны такт и внимательность к деталям. Можно провести день в одиночестве, читая книгу, или же насладиться приятными моментами вместе с вашим мужем или женой.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Занятия спортом и активный отдых помогут восстановить энергию. В этот день финансовая ситуация, вероятно, улучшится, а одолженные деньги вы сможете вернуть. Друзья и семья поддержат вас. Отношения с любимым человеком могут осложниться из-за постороннего вмешательства. Успех и признание будут вашими, если сосредоточитесь на работе. Это один из тех дней, когда дела будут идти не совсем по плану, а ваш муж или жена может проявить не самые лучшие черты характера.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Ваше чувство юмора поможет кому-то понять, что счастье не в вещах, а внутри нас. В этот день вы можете пойти с мужем или женой покупать необходимые вещи, что немного осложнит финансы. Письмо принесет радостные новости для всей семьи. Любимый человек может выглядеть немного раздраженным, что создаст напряжение. Общение с известными людьми подарит новые идеи. Чрезмерное пользование телевизором или телефоном может привести к потере времени. В этот день будет возможность приятно провести время с партнером, но стоит следить за здоровьем.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Особый день, ведь крепкое здоровье позволит сделать что-то необычное. В этот день помощь нуждающемуся человеку принесет облегчение. Семейные обязательства требуют внимания — небрежность может дорого обойтись. Влюбленные будут внимательны к семейным чувствам. Ваши творческие способности получат признание и неожиданные награды. Кто-то из прошлого может связаться с вами и сделать день незабываемым. Любимый человек напомнит о вашем подростковом возрасте и некоторых печально известных моментах.

Гороскоп на завтра - Козерог

Мотивируйте себя быть оптимистичным. В этот день это повысит вашу уверенность и гибкость, а также поможет избавиться от негативных эмоций. Тем, кто бесполезно тратил деньги, стоит контролировать расходы и начать экономить. Экстравагантный образ жизни может создавать напряженность дома. У вас будет выносливость и знания для повышения заработка. Ваш муж/жена удивит вас чем-то действительно прекрасным.

Гороскоп на завтра - Водолей

День отдыха и развлечений. В этот день можно инвестировать деньги в религиозную деятельность, что принесет душевное спокойствие и стабильность. Семейные дела могут создавать проблемы — пренебрежение обязанностями вызовет гнев близких. Любовь будет глубокой и искренней. Общение с выдающимися людьми даст новые идеи и планы. Ночью может появиться желание прогуляться по террасе или в парке. Возможны ссоры, но не стоит спешить разрывать отношения.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Отдохните немного вечером. В этот день те, кто ранее инвестировал деньги, могут получить от этого выгоду. Семейные дела не будут легкими, а счастливые воспоминания займут ваши мысли. Это активный рабочий день, но вы можете внезапно запланировать выходной и провести время с семьей. Также будет много возможностей насладиться гармонией и радостями супружеской жизни.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разгромлен НПЗ, базы и скопление оккупантов: ВСУ поразили шесть объектов РФ

Разгромлен НПЗ, базы и скопление оккупантов: ВСУ поразили шесть объектов РФ

13:31Война
Путин маниакально строит бункеры: экс-депутат Госдумы РФ прямо назвала причину

Путин маниакально строит бункеры: экс-депутат Госдумы РФ прямо назвала причину

13:26Мир
В Кремле заявили об ошибке и назвали "принципиальное" условие для окончания войны

В Кремле заявили об ошибке и назвали "принципиальное" условие для окончания войны

11:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

Россияне пошли на прорыв границы по трем направлениям - какова сейчас ситуация

Россияне пошли на прорыв границы по трем направлениям - какова сейчас ситуация

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Когда не будет света в Черкасской области 26 января - появились новые графики

Когда не будет света в Черкасской области 26 января - появились новые графики

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

Последние новости

13:31

Разгромлен НПЗ, базы и скопление оккупантов: ВСУ поразили шесть объектов РФ

13:26

Путин маниакально строит бункеры: экс-депутат Госдумы РФ прямо назвала причинуВидео

13:09

Как пережить отключения света: психотерапевт объяснил, что происходит с психикой

12:47

"Вопрос времени": военный рассказал о планах россиян проникнуть в важный город

12:41

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

Дети Путина учат китайский неслучайно: Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве – МаксаковаДети Путина учат китайский неслучайно: Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве – Максакова
12:29

"Смельчаков нет": Максакова оценила, возможна ли смена власти в РФ в 2026 годуВидео

12:18

Гороскоп на завтра 27 января: Скорпионам - радостные новости, Водолеям - гнев

12:12

Не Турция и не Греция: где на самом деле родилась современная шаурма

12:09

Когда Сретениее и начало Великого поста: церковный календарь на февраль 2026

Реклама
11:54

Курс евро обновил исторический рекорд в Украине: сколько стоит валюта

11:40

Ударит по бюджету украинцев: любимая крупа скоро заметно вырастет в цене

11:37

Катя Кузнецова заговорила про отношения после расставания с россиянином - детали

11:21

В Кремле заявили об ошибке и назвали "принципиальное" условие для окончания войны

10:54

Только давление может ее изменить: в ISW раскрыли реальную позицию РФ по войне

10:34

Китайский гороскоп на завтра 27 января: Крысам - перепутье, Змеям - лень

10:32

Известна точная дата: Украину скоро атакует новая магнитная буря

10:25

"Воздаст каждому": известный комик пригрозил россиянам за страдания украинцев

10:19

Когда и кому повысят пенсию в Украине: в Кабмине готовят документ

10:00

Когда ситуация со светом должна улучшиться: озвучен обнадеживающий прогноз

09:56

Гороскоп на февраль 2026: Тельцам - нестабильность, Стрельцам - провера

Реклама
09:03

Ротару спасла из оккупации родных известной певицы: "Все забросаны бомбами"

08:55

Специалисты назвали лучшее время для черенкования роз: как это сделать правильно

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 января (обновляется)

08:49

Непогода накроет Одессу: каких неприятностей ждать сегодня в регионе

08:20

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

08:12

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ошибка россиян, которую они воспроизводят с 2022 годамнение

07:25

Пожары, разрушения и раненые: Россия дважды за ночь ударила по Запорожью

07:08

РФ готовит продолжение террора гражданского населения: когда новый удармнение

06:54

Семь взрывов и пожар: дроны атаковали НПЗ в российском Славянске-на-Кубани

06:02

Александр Усик довел до слез известного актера: "Начинаю плакать"

05:30

Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

04:41

Сейчас такое и представить не можешь: какие странные пищевые тренды были популярны в СССР

03:25

Землю ждет катастрофа: ученые раскрыли пугающий сценарий конца света

02:06

Ситуация на фронте обострилась: в Генштабе рассказали о последних событиях

01:45

Как приготовить сочное куриное филе: главные секреты идеально нежной грудки

00:54

Мария Кравец раскрыла любовь всей ее жизни

00:54

Киев получит новые ресурсы для восстановления: в Минэнерго рассказали о ситуации

00:10

Ни в коем случае не "форточка": какое настоящее украинское "имя" оконной шибкиВидео

00:07

"Был сумасшедший": жена Виталия Козловского совершила особенное признание

Реклама
25 января, воскресенье
23:06

Все слухи закончились: звезда Динамо определился, в каком клубе продолжит карьеру

22:33

Четыре Фламинго попали в цель: детали удара по подрядчику производства МиГ и Су

22:06

Графики становятся более жесткими: как будут отключать свет в Днепре и области 26 январяФото

21:30

Как будут отключать свет в Ровенской области: появились графики на 26 января

21:21

Древняя церковь хранила мрачную тайну: новые хозяева были ошеломлены находкой

20:46

Урожай будет больше: какие плодовые деревья нужно обрезать, пока они "спят"Видео

20:34

Враг подготовил самолеты: высокий уровень угрозы массовой атаки в ближайшее время

20:32

"Летят пощечины и щелбаны": Максакова объяснила, почему Путин стал посмешищемВидео

20:26

"Слуга народа" Орест Саламаха погиб в ДТП на Львовщине: что известно

20:16

Обнародован рейтинг сильнейших армий мира 2026: на каком месте Украина

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять