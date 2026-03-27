Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра, 28 марта: Скорпионам - кризис, Козерогам - сюрприз

Руслана Заклинская
27 марта 2026, 08:28
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 28 марта всем знакам зодиака.
Гороскоп на 28 марта 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, создано с помощью ИИ

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 марта
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 28 марта поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Друг может проверить вашу открытость и терпение. Вам следует быть осторожными, не отступать от своих ценностей и оставаться рациональными в каждом решении. Ваша идея откладывать деньги для себя может быть реализована в этот день — вы сможете отложить средства должным образом. Члены семьи, вероятно, будут делать из мелочей проблему. Возможно, вы поделитесь сладостями с любимым человеком. В этот день вечером захочется выйти из дома и прогуляться. Ваш муж или жена приложат усилия, чтобы сделать вас счастливыми в этот день. Ужин при свечах с кем-то особенным поможет избавиться от усталости, накопленной в течение недели.

Гороскоп на завтра - Телец

Вы почувствуете облегчение от напряжения и трудностей и поймете, что пора изменить образ жизни. В этот день старые инвестиции принесут выгоду. Возможна ссора с соседом, но лучше сохранять спокойствие и избегать конфликтов. Не надевайте то, что не нравится любимому. Некоторые отправятся в полезное, хотя и беспокойное путешествие. Возможна скука в личной жизни — стоит найти новые увлечения. Молодежь в этот день почувствует недостаток любви.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Ваше чувство юмора поможет другим понять, что счастье — не в вещах, а внутри нас. В этот день вы осознаете важность денег, ведь их может не хватить. Родные поддержат и помогут снять напряжение, но возможны недоразумения с близкими. Стоит уделить больше времени партнеру, ведь отношения требуют внимания. Чувство одиночества лучше преодолеть общением с друзьями.

Гороскоп на завтра - Рак

Вы будете чувствовать себя счастливыми благодаря поддержке окружающих. В этот день возможна финансовая прибыль — вернутся ранее одолженные деньги. Личные вопросы стоит решать без посторонних, чтобы избежать недоразумений. В отношениях будет царить гармония, а в супружеской жизни — приятные моменты, если вы уделите время партнеру. В то же время дети могут жаловаться на недостаток внимания. Могут появиться мысли об уединении и духовном развитии.

Гороскоп на завтра - Лев

Ваша низкая жизненная энергия может действовать на организм как хронический яд. Лучше сосредоточиться на творчестве и мотивировать себя. Те, кто раньше тратил деньги необдуманно, в этот день поймут, как трудно их зарабатывать и экономить, ведь может возникнуть внезапная финансовая необходимость. Избегайте споров, конфронтаций и безосновательного поиска недостатков в других. Решите давние ссоры в этот день, ведь позже может быть слишком поздно. Вы можете провести время со старшим членом семьи в этот день. Некоторые дела могут осложниться из-за проблем со здоровьем вашего мужа или жены.

Гороскоп на завтра - Дева

Ваша надежда расцветет, а удачные инвестиции принесут прибыль, если действовать обдуманно. Семья будет играть важную роль, поэтому стоит быть внимательными к близким и любимому человеку. Путешествия откроют новые возможности, но возможны и определенные потери в супружеских делах. Свободное время лучше провести с пользой — за чтением или творчеством.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Будьте осторожны, чтобы избежать травм, и следите за осанкой — это важно для здоровья и уверенности. В этот день финансовое положение будет стабильным, но стоит избегать лишних трат. Возможно раздражение, поэтому контролируйте слова, чтобы не обидеть других. Романтическое настроение будет слабым, зато захочется уединения. В супружеской жизни возможны трудности, но общение с близкими поможет разрядить напряжение.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Вы можете почувствовать усталость физически и морально — отдых и полноценное питание помогут восстановить силы. В этот день возможна прибыль в бизнесе. Уделите время хобби и семье. Будьте осторожны — есть риск потерять дружбу. Вечером возможны хорошие новости издалека. Не исключена ссора с партнером из-за постороннего человека. Вы осознаете, что близкие — ваш главный источник радости.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Вы сможете поддерживать форму благодаря спорту. В этот день возможна польза от помощи родных. Избегайте тем, которые могут испортить отношения. Вероятны новые романтические ощущения. Своевременное завершение дел и раннее возвращение домой улучшит настроение. В то же время подозрения в адрес партнера могут вызвать ссору. День может показаться скучным, но его стоит разнообразить чем-то креативным.

Гороскоп на завтра - Козерог

В этот день вы можете получить полезный финансовый совет от знакомого человека. Семейная жизнерадостность улучшит атмосферу дома. Возможны споры с партнером или другими, что испортит настроение и отнимет время. Родственник может преподнести неожиданный сюрприз, который нарушит планы. Мечтательность в этот день может стать источником креативных идей.

Гороскоп на завтра - Водолей

Благотворительная работа в этот день принесет душевное спокойствие. Финансы будут расти, но и расходы увеличатся. Хороший день для общения со знакомыми, которых давно не видели. Не стоит делиться самыми сокровенными тайнами с людьми, которым не доверяете. Здоровью может навредить переедание или чрезмерное употребление алкоголя, а бег будет полезен.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Поездки и встречи с друзьями помогут расслабиться и поднять настроение. Работающим людям может не хватить средств из-за прошлых ненужных трат. Хороший день для восстановления контактов и отношений. Встреча с любимым человеком или незнакомцем принесет радость, а время для себя может испортить срочная работа.

Источник: Astrosage.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
09:00Аналитика
07:52Украина
07:06Мир
Популярное

Ещё
Последние новости

09:19

09:00

08:58

08:58

08:36

08:28

07:52

07:06

05:11

04:30

04:02

03:30

02:51

02:14

01:33

01:06

26 марта, четверг
23:48

23:03

22:28

21:52

21:50

21:41

21:19

20:55

20:54

20:33

20:29

20:12

19:44

19:41

19:28

19:25

19:18

19:10

19:00

18:57

18:54

18:33

18:27

18:25

18:08

18:06

17:36

17:35

17:20

17:13

17:12

17:07

16:57

16:33

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять