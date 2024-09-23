Гороскоп Таро на октябрь 2024: Овнам - прибыль, Тельцам - новые горизонты, Близнецам - ссора

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц осени Овнам, Тельцам и Близнецам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет продвижение в финансовых делах. Тельцы могут сами руководить своей судьбой. Близнецы столкнутся с неприятностью в начале месяца.

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Овен

Отшельник Таро - значение

Карта изоляции и одиночества. Овны могут поехать в санаторий, будут сдавать анализы или окажутся в больнице.

Также Отшельник говорит о сборе информации. Возможно вы посвятите свое время обучению. Не исключено, что вы встретите своего учителя.

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Карта денег, работы, стабильного дохода. Будут и доходы и расходы. Ожидается продвижение в финансовых делах.

Императрица Таро - значение

Карта щедрости и любви к себе. Мама окажет вам помощь. Вы будете делать покупки. Бизнес принесет прибыль, особенно если он связан со сферой красоты.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Телец

Справедливость Таро - значение

Будут происходить события, связанные с законом или документами. Возможно вас ждет заключение сделки, оформление развода или других юридических документов.

Король пентаклей Таро - значение

Мужчина (Телец, Дева, Козерог) сыграет роль в вашей жизни. Возможно это человек, от которого зависит ваше финансовое положение - начальник, муж, отец.

У Тельцов будет много работы и ответсвенности в октябре, свидетельствует прогноз на картах Таро.

Маг Таро - значение

Вы можете рассказать о своих идеях, публично выступить и заявить о себе. Карта говорит о том, что у вас есть все возможности для того, чтобы сделать шаг в новой сфере.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Близнецы

5 мечей Таро - значение

Карта перемен. Вам нужно с кем-то или чем-то расстаться. Возможно вы куда-то едете, переедете, уволитесь с работы.

Не исключен конфликт или ссора. Возможно вы получите неприятную новость.

Паж мечей Таро - значение

Документы, новости, сообщения. Информация, которая может вас расстроить. Возможно вы не ожидали такого поворота событий, но это не значит, что перемены к худшему.

4 жезлов Таро - значение

Карта радости и стабильности. Если что-то в начале месяца пошло не по плану, то в результате все будет хорошо.

Близнецов ждет получение новой работы, купля-продажа. Семейное торжество. Получение диплома.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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