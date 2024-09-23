Гороскоп Таро на октябрь 2024: Овнам - прибыль, Тельцам - новые горизонты, Близнецам - ссора

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет продвижение в финансовых делах. Тельцы могут сами руководить своей судьбой. Близнецы столкнутся с неприятностью в начале месяца.
Гороскоп Таро на октябрь 2024 Овен
Отшельник Таро - значение
Карта изоляции и одиночества. Овны могут поехать в санаторий, будут сдавать анализы или окажутся в больнице.
Также Отшельник говорит о сборе информации. Возможно вы посвятите свое время обучению. Не исключено, что вы встретите своего учителя.
Рыцарь пентаклей Таро - значение
Карта денег, работы, стабильного дохода. Будут и доходы и расходы. Ожидается продвижение в финансовых делах.
Императрица Таро - значение
Карта щедрости и любви к себе. Мама окажет вам помощь. Вы будете делать покупки. Бизнес принесет прибыль, особенно если он связан со сферой красоты.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на октябрь 2024 Телец
Справедливость Таро - значение
Будут происходить события, связанные с законом или документами. Возможно вас ждет заключение сделки, оформление развода или других юридических документов.
Король пентаклей Таро - значение
Мужчина (Телец, Дева, Козерог) сыграет роль в вашей жизни. Возможно это человек, от которого зависит ваше финансовое положение - начальник, муж, отец.
У Тельцов будет много работы и ответсвенности в октябре, свидетельствует прогноз на картах Таро.
Маг Таро - значение
Вы можете рассказать о своих идеях, публично выступить и заявить о себе. Карта говорит о том, что у вас есть все возможности для того, чтобы сделать шаг в новой сфере.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на октябрь 2024 Близнецы
5 мечей Таро - значение
Карта перемен. Вам нужно с кем-то или чем-то расстаться. Возможно вы куда-то едете, переедете, уволитесь с работы.
Не исключен конфликт или ссора. Возможно вы получите неприятную новость.
Паж мечей Таро - значение
Документы, новости, сообщения. Информация, которая может вас расстроить. Возможно вы не ожидали такого поворота событий, но это не значит, что перемены к худшему.
4 жезлов Таро - значение
Карта радости и стабильности. Если что-то в начале месяца пошло не по плану, то в результате все будет хорошо.
Близнецов ждет получение новой работы, купля-продажа. Семейное торжество. Получение диплома.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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