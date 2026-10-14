Гороскоп Таро на завтра 15 октября: Близнецам - действие, Ракам - решение

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на завтра 15 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Семерка Кубков

Не позволяйте никому говорить, что вы никогда не изменитесь. Сейчас вы работаете над собой, и лишь вопрос времени, когда эти перемены станут заметны окружающим. Но они работают, даже если пока не видны другим.

Если вы сомневаетесь в успехе, выпавшая сегодня Семерка Кубков поможет вам оценить возможные варианты. Она советует тщательно выбрать то, на чем стоит сосредоточиться в первую очередь. Именно эти действия приведут вас к желаемой цели.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Двойка Пентаклей

Ох, Телец. Похоже, сейчас вас тянет в разные стороны. Двойки в Таро часто указывают на необходимость балансировать между несколькими приоритетами, а поскольку речь идет о масти Пентаклей, дело, вероятно, в деньгах.

В этот последний день ретроградного Плутона прислушайтесь к своему сердцу и интуиции. Если вы чувствуете, что занимаетесь не тем, чем следует, найдите способ остановиться. Вы сами определяете свои приоритеты. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, чего вы не хотите делать.

Близнецы

Карта Таро на четверг для Близнецов: Четверка Мечей (перевернутая)

Ого, Близнецы. Эта карта часто указывает на то, что вы откладывали на потом что-то действительно желанное.

Если ожидание начало вас тяготить, это знак: пора действовать. Перевернутая Четверка Мечей символизирует перемену в мышлении. Возможно, вам казалось, что вы недостаточно хороши для какого-то дела.

На самом деле вы - человек решительный и активный, так что не медлите, когда почувствуете прилив мотивации. Если Вселенная призывает к действию - действуйте!

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Рыцарь Кубков

Потрясающая карта для вас, Рак. Рыцарь Кубков олицетворяет следование зову чувств; это намек на то, что вы вот-вот сделаете что-то, движимые страстью. Сегодня в разговоре с кем-то вы можете услышать слова, которые по-настоящему пробудят ваш творческий потенциал. Будьте внимательны: это может произойти неожиданно. Но в глубине души вы почувствуете, что это именно то, что вам нужно. Сердце подскажет вам верное решение.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Пятерка Кубков

Что ж, Лев, вы пытались. Пятерка Кубков символизирует разочарование; иногда приходится признать, что ваши действия просто не приносят результата.

Принятие ответственности за свой выбор не означает, что грусть мгновенно исчезнет. Однако вы можете сами решить, на чем сосредоточить свое внимание дальше.

Это ваш шанс попробовать что-то новое. Почему бы не заняться тем, что вы по-настоящему любите? Ваши время и силы можно направить в более продуктивное русло. Только вам решать, как действовать дальше.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Девятка Мечей

Некоторые проблемы кажутся гораздо серьезнее, чем они есть на самом деле. 15 октября Девятка Мечей указывает на тревогу - возможно, из-за слов, о которых вы теперь жалеете.

Сегодня вы можете простить себя; и даже если прошлого не изменить, со временем у вас появится возможность всё исправить.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Король Кубков (перевернутый)

Пришло время снова сосредоточиться на себе. Перевернутый Король Кубков указывает на то, что вы упускаете из виду собственные желания и чувства. Такое часто случается, когда вы постоянно пытаетесь осчастливить окружающих.

15 октября позвольте себе позаботиться о себе. Вы стремитесь к эмоциональной близости, но для этого необходимо сохранять внутреннее равновесие. Ваши чувства важны не меньше, чем чувства других людей.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Девятка Пентаклей

Да, вы справились, Скорпион! Похоже, ситуация с деньгами наконец-то переходит под ваш контроль. Напряжение спадает, и вы испытываете огромное облегчение.

Вы сильно переживали и работали усерднее, чем когда-либо, чтобы выбраться из этой сложной ситуации. 15 октября поступит новая информация, и вы увидите, как удачно все налаживается. Приятно осознавать, что трудности остались позади.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Паж Пентаклей

Отличная работа, Стрелец. Вы меняете обстоятельства так, что это помогает вам начать все с чистого листа - именно так, как вы всегда хотели.

15 октября Паж Пентаклей напоминает о необходимости сосредоточиться на будущем. Вам интересно узнать, что ждет вас в финансовой сфере и в тех отношениях, которые значат для вас очень многое. Пока вы делаете лишь небольшие шаги, но именно такой подход работает лучше всего. Контролируемый рост!

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Шут

Вы давно хотели заняться чем-то новым, но подходящей возможности все не представлялось. 15 октября у вас состоится важный разговор, в ходе которого вы узнаете о новой перспективе. Она кажется вам идеальной. Примечательно, что карта Шут указывает на необходимость действовать быстро, не тратя время на долгие раздумья.

Вы просто начнете действовать. Без лишних вопросов. Окружающим может показаться, что вы поступаете опрометчиво, но они не знают, как долго вы мечтали об этом моменте.

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Умеренность

Вы из тех людей, кто любит удивлять мир, постоянно меняясь и не оставаясь прежним.

15 октября вы будете всецело готовы к переменам. Однако на этот раз - как ни парадоксально - вам захочется действовать сдержанно и без излишеств. Карта "Умеренность" символизирует чувство меры, поэтому, внося коррективы в свой стиль или образ жизни, вы будете делать это осторожно и постепенно.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Дьявол

Пришло время заглянуть вглубь себя, чтобы лучше узнать собственную натуру.

Путь к переменам лежит через самоанализ, и карта "Дьявол" предлагает вам обратить внимание на свою "темную сторону". Она есть у каждого; если вас порой беспокоит страх осуждения, начните именно с этого - и обретите свободу.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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