Кого ждет финансовый поворот и судьбоносные встречи: гороскоп до конца зимы 2026

Анна Ярославская
13 января 2026, 06:23
Редкое соединение Сатурна и Нептуна сулит судьбоносные знакомства и долгосрочные проекты. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл опубликовала гороскоп для Близнецов на январь и февраль 2026 года / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие перемены произойдут в финансовой сфере Близнецов
  • Какое влияние окажет транзит Нептуна на карьеру и личную жизнь
  • Что принесет Близнецам солнечное затмение

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на январь и февраль 2026 года для представителей знака зодиака Близнецы.

Если вам интересен прогноз для Близнецов от этого специалиста на весь год, читайте материал: Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-й.

Гороскоп на январь 2026 - Близнецы

Январь 2026 года начался с полнолуния 3 января во втором доме гороскопа, который отвечает финансы и доходы. Это полнолуние (активно до 18 января) принесет ясность и возможности в вопросах зарплаты, источников дохода и общего финансового положения. Благоприятное влияние Юпитера и звезды Сириус обещает успех, признание и расширение финансовых возможностей. Возможно принятие решений об изменении цен на услуги, структуры заработка или появлении новых источников дохода.

В первой половине января будет стеллиум планет в восьмом доме, который отвечает за совместные деньги, кризисы, интимность. Внимание будет сосредоточено на финансах других людей: кредитах, совместных проектах, алиментах, наследстве, зарплате партнера.

6–10 января - соединение Солнца с Марсом запускает двухлетний цикл, связанный с финансами. Это может быть начало новой работы, долгосрочные инвестиции, проект, требующий вложений, или решение вопросов наследства/раздела имущества, которое займет до двух лет.

18 января - новолуние в восьмом доме. Ожидаются новости, касающиеся доходов от партнеров или клиентов, новые кредитные обязательства или изменения в регулярных выплатах. Также возможны новые знакомства или углубление существующих отношений до более интимного и доверительного уровня. Может возникнуть интерес к психологии, эзотерике или раскрыться давняя тайна.

С 18 января стеллиум планет переходит в девятый дом путешествий, заграницы, образования, юриспруденции. Акцент смещается на международные связи, поездки, оформление документов для выезда за рубеж. Возможны знакомства с иностранцами, расширение бизнеса на международный уровень, преподавание онлайн для аудитории из разных стран, издательская деятельность или ведение блога на иностранных языках. Могут начаться судебные процессы или иммиграционные процедуры.

Конкретные даты перехода планет: Венера – 18 января, Солнце и Меркурий – 21 января, Марс – 24 января.

27 января Нептун меняет знак и переходит из 10-го дома карьеры в 11-й дом целей. По словам астролога, завершается 14-летний цикл в сфере карьеры и статуса, что принесет ясность относительно профессионального пути. Возможны увольнение, смена профессии, выход на пенсию, получение бонусов или закрытие компании. В личных отношениях, если были долгосрочные проблемы (например, связанные с зависимостями или безработицей партнера), может прояснится ситуация. Не исключено, что раскроется тайна. Также возможен переход длительных отношений на новый уровень (брак, рождение ребенка).

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп на февраль 2026 - Близнецы

1 февраля произойдет полнолуние в третьем доме (общение, информация, короткие поездки). Ожидаются важные звонки, письма, новости. Может проясниться ситуация с родственниками или соседями. Возможны события, связанные с транспортом: покупка или продажа автомобиля, решение о переезде. Появится шанс проявить новые навыки или получить сертификат в новой области.

15 февраля Сатурн входит в 11-й дом (друзья, сообщества, цели). Сатурн пробудет в этом секторе до апреля 2028 года, структурируя и очищая круг общения. Возможно завершение старых дружеских связей, смена окружения из-за переезда, новой работы или изменения статуса. Окружение станет меньше, но качественнее. Возможно создание команды, организация мероприятий, регулярные публичные выступления или вступление в организацию. Начнется период четкого планирования будущего.

20 февраля произойдет соединение Сатурна и Нептуна в 11-м доме. Это редкое событие происходит раз в 36 лет и предвещающее долгосрочные возможности. Может принести рождение ребенка, прочную влюбленность, знакомство через друзей или создание долгосрочного творческого союза/проекта.

17 февраля - солнечное затмение в 9-м доме. Это мощное событие, влияние которого можно будет ощущать за месяц до и после 17 февраля. Затмение высветит значимые события, связанные с другими странами: недвижимость за рубежом, получение гражданства, эмиграция, брак с иностранцем. Также может касаться издательской деятельности, получения новых знаний или философского переосмысления.

С 17 февраля – 3 марта будет коридор затмений. В этот период не рекомендуется делать резких движений, планировать операции или подписывать важные документы.

С 16 февраля по 20 марта Меркурий развернется в ретроградное Меркурий в десятом доме карьеры. Период замедления, возможны ошибки в документах. Время для пересмотра и переоценки карьерных целей, амбиций и ценностей. В этот нежелательны плановые операции и подписание крупных сделок (покупка недвижимости, автомобилей).

Гороскоп для Близнецов на январь и февраль 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

