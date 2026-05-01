Козероги получат неожиданный шанс: астролог назвала опасные и удачные даты в мае

Анжела Перл предупредила Козерогов о внезапном повороте судьбы.

Гороскоп на май 2026 для Козерогов - прогноз Анжелы Перл

Вы узнаете:

Какое событие в начале месяца может принести важные новости и признание

Почему май станет переломным месяцем для финансов и что может затянуться до осени

Когда наступит лучший период для любви, брака и выгодных сделок

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2026 для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с полнолуния 1 мая в одиннадцатом доме гороскопа. Этот сектор отвечает за друзей, общение и социальные сети. Полнолуние, как фонарь, высветит что-то важное в этой сфере.

Вы можете получить приглашение на свадьбу или день рождения. Это отличное время для встреч с друзьями и единомышленниками.

Козероги могут получить результат за проделанную ранее работу. Это может быть популярность, финансовое вознаграждение, призы или признание заслуг. Возможно, вы станете более заметными в интернете, или прояснится какая-то ситуация, связанная с вашей подругой или другом.

4 мая — Меркурий входит в пятый дом гороскопа до 18 мая. Возможны новые знакомства, свидания или совместная поездка с любимым человеком. Это прекрасное время для творчества (танцы, фотография, живопись или написание книги). Возможно участие в конкурсах или выставках.

Ожидайте важных новостей или приятного времяпрепровождения со своими детьми.

16 мая — новолуние. Это время новой энергии. Возможны новости о беременности, рождении ребенка в семье или важные перемены в жизни ваших взрослых детей. Также это может быть старт нового творческого проекта или начало большой любви.

6 мая — Плутон разворачивается в ретроградное движение во втором доме (до 16 октября). Плутон в доме денег готовит серьезную перестройку вашей финансовой системы. В ближайшие пять месяцев вы можете пересматривать источники дохода, менять работу или перестраивать бизнес.

Если вы ждете крупную сумму денег, она, скорее всего, придет ближе к октябрю. Это период паузы, необходимой для того, чтобы найти более выгодную систему заработка.

18 и 22 мая — Меркурий и Солнце соединяются с Ураном в шестом доме. Это сектор, который отвечает за работу и здоровье. Уран приносит неожиданности.

Не исключены резкие перемены — от смены руководства до неожиданного предложения новой должности или увольнения. Будьте готовы быстро принимать решения.

Вы можете резко решить сменить режим питания, бросить вредные привычки или получить неожиданные результаты анализов.

"Берегите себя, так как Уран может давать риск мелких травм", - предупредила астролог.

Возможны новости, связанные с вашими домашними питомцами.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

19 мая — Марс переходит в пятый дом гороскопа. Активность смещается в сторону спорта, соревнований и отдыха. До этого Марс в четвертом доме мог давать хлопоты с ремонтом или семьей, но теперь он принесет энергию для радости, поездок и активного досуга с детьми.

20 мая Венера входит в седьмой дом. До 14 июня планета гармонии будет помогать вам в отношениях. Это идеальное время для:

свиданий и укрепления брака;

удачных бизнес-переговоров и сделок;

привлечения новых клиентов и подписания контрактов.

31 мая — второе полнолуние в 12-м доме. Это время исцеления и избавления от лишнего. Вы можете поставить точку в старом деле. Это удачное время для благотворительности, поездки в санаторий или даже плановой операции (май подходит для этого лучше, чем июнь).

Кроме того, полнолуние может высветить секрет, который долгое время был скрыт от вас.

Юпитер —планета большого счастья — также находится в седьмом доме. Особенно удачным май станет для тех, у кого асцендент или Луна находятся в 18–23 градусах Козерога, а также для тех, кто родился с 9 по 14 января.

Детальный гороскоп для Козерогов на май 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

